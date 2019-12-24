Внимание! Спектакль отменен. Возврат билетов произойдет автоматически. Все вопросы по возврату билетов принимаются по эл. почте help@pockacca.ru.

В Городском концертном зале покажут детский спектакль «Бременские музыканты».

Знаменитая история по мотивам братьев Гримм с великолепной музыкой Геннадия Гладкова уже давно полюбилась зрителям всех возрастов. «Ничего на свете лучше нету» с детства напевали мы эту веселую песенку. И уже новое поколение детворы с интересом следит за приключениями симпатичной и неунывающей компании Осла, Пса Кота и Петуха во главе со своим Трубадуром.

Спустя годы луч Солнца золотого все также дарит свой волшебный свет и вдохновение. Знакомые с детства мелодии, яркие костюмы и заразительная игра актеров не оставят равнодушными ни маленького, ни взрослого зрителя.

Купить билеты