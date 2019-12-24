афиша
афиша
Регистрация
Бременские музыканты

Бременские музыканты

Внимание! Спектакль отменен. Возврат билетов произойдет автоматически. Все вопросы по возврату билетов принимаются по эл. почте help@pockacca.ru.

В Городском концертном зале покажут детский спектакль «Бременские музыканты».

Знаменитая история по мотивам братьев Гримм с великолепной музыкой Геннадия Гладкова уже давно полюбилась зрителям всех возрастов. «Ничего на свете лучше нету» с детства напевали мы эту веселую песенку. И уже новое поколение детворы с интересом следит за приключениями симпатичной и неунывающей компании Осла, Пса Кота и Петуха во главе со своим Трубадуром.

Спустя годы луч Солнца золотого все также дарит свой волшебный свет и вдохновение. Знакомые с детства мелодии, яркие костюмы и заразительная игра актеров не оставят равнодушными ни маленького, ни взрослого зрителя.

Купить билеты

Билеты предоставлены сервисом Тулаконцерт.рф. Все вопросы по приобретению/возврату билетов принимаются по эл. почте help@pockacca.ru.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
26 марта 2020, четверг
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Заточка
Купить билет
22 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Кошки в городе
Купить билет
25 апреля, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Nagart
Купить билет
17 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Папа
Купить билет
21 мая, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Чудо Люда
Купить билет
19 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.