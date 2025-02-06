Премьера: 06.02.2025

Режиссер: Пабло Агуэро

Актеры: Венсан Кассель, Инес Дютур, Луи Гаррель, Диана Крюгер, Сергей Онопко, Бланш Редулу

Жанр: Биография, Приключение, Драматический

Продолжительноcть: 98 минут

Возрастные ограничения: 18+

В 1930 году Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет по спасению своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения.