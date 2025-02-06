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Сент-Экзюпери

Сент-Экзюпери

Премьера:
06.02.2025
 
Режиссер:
Пабло Агуэро
  
Актеры:
Венсан Кассель, Инес Дютур, Луи Гаррель, Диана Крюгер, Сергей Онопко, Бланш Редулу
  
Жанр:
Биография, Приключение, Драматический
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В 1930 году Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет по спасению своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения.

Сегодня
20:00
Люксор Тула
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:05
Иллизиум (Новомосковск)
20:10
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
20:00
Люксор Тула
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:05
Иллизиум (Новомосковск)
20:10
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 февраля, суббота
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Люксор Тула
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр (Суворов)
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 февраля, воскресенье
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:00
Люксор Тула
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 февраля, понедельник
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, вторник
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, среда
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 15 февраля 2024
Майский
Моди: Три дня на крыльях безумия
28 января - 7 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Дети леса
6 - 12 февраля
Кинотеатр (Суворов)
Астрал. Проклятие мертвых
28 января - 9 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Лотерея
29 января - 12 февраля
Люксор Тула
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 12 февраля 2024
Синема Стар
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