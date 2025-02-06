Сент-Экзюпери
Премьера:
06.02.2025
Режиссер:
Пабло Агуэро
Актеры:
Венсан Кассель, Инес Дютур, Луи Гаррель, Диана Крюгер, Сергей Онопко, Бланш Редулу
Жанр:
Биография, Приключение, Драматический
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
18+
В 1930 году Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет по спасению своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения.
Сегодня
|
20:00
|Люксор Тула
|
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
20:00
|Люксор Тула
|
20:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 февраля, суббота
|
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:00
|Люксор Тула
|
20:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 февраля, воскресенье
|
20:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
|Люксор Тула
|
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 февраля, понедельник
|
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, вторник
|
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, среда
|
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:00
|Люксор Тула
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:00
|Люксор Тула
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
00:55
8 февраля, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:00
|Люксор Тула
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
00:55
9 февраля, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:00
|Люксор Тула
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
00:55
10 февраля, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
11 февраля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
12 февраля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:00
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
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