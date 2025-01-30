Премьера: 30.01.2025

Режиссер: Александр Фомин

Актеры: Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская, Ингрид Олеринская, Александр Алябьев, Валерия Федорович, Дмитрий Ендальцев, Мария Лисовая, Полина Шашуро, Евгений Шварц, Юлианна Кулагина

Жанр: Комедия

Возрастные ограничения: 18+

Четверо друзей вместе с первого класса, однако взрослая жизнь вносит коррективы, и теперь они видятся все реже и реже. В эту ночь друзья решают собраться на свой последний бархоппинг.