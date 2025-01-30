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По барам

По барам

Премьера:
30.01.2025
 
Режиссер:
Александр Фомин
  
Актеры:
Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская, Ингрид Олеринская, Александр Алябьев, Валерия Федорович, Дмитрий Ендальцев, Мария Лисовая, Полина Шашуро, Евгений Шварц, Юлианна Кулагина
  
Жанр:
Комедия
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Четверо друзей вместе с первого класса, однако взрослая жизнь вносит коррективы, и теперь они видятся все реже и реже. В эту ночь друзья решают собраться на свой последний бархоппинг.

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