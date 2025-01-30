По барам
Премьера:
30.01.2025
Режиссер:
Александр Фомин
Актеры:
Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская, Ингрид Олеринская, Александр Алябьев, Валерия Федорович, Дмитрий Ендальцев, Мария Лисовая, Полина Шашуро, Евгений Шварц, Юлианна Кулагина
Жанр:
Комедия
Возрастные ограничения:
18+
Четверо друзей вместе с первого класса, однако взрослая жизнь вносит коррективы, и теперь они видятся все реже и реже. В эту ночь друзья решают собраться на свой последний бархоппинг.
Сегодня
|
13:00
|Люксор Тула
|
19:50
|Люксор Тула
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
|Синема Стар
|
22:30
|Синема Стар
1 февраля, суббота
|
13:00
|Люксор Тула
|
19:50
|Люксор Тула
|
20:20
|Синема Стар
|
22:30
|Синема Стар
2 февраля, воскресенье
|
13:00
|Люксор Тула
|
19:50
|Люксор Тула
|
20:20
|Синема Стар
|
22:30
|Синема Стар
3 февраля, понедельник
|
20:20
|Синема Стар
|
22:30
|Синема Стар
4 февраля, вторник
|
20:20
|Синема Стар
|
22:30
|Синема Стар
5 февраля, среда
|
20:20
|Синема Стар
|
22:30
|Синема Стар
Завтра
|Люксор Тула
|
13:00
19:50
|Синема Стар
|
20:20
22:30
1 февраля, суббота
|Люксор Тула
|
13:00
19:50
|Синема Стар
|
20:20
22:30
2 февраля, воскресенье
|Люксор Тула
|
13:00
19:50
|Синема Стар
|
20:20
22:30
3 февраля, понедельник
|Синема Стар
|
20:20
22:30
4 февраля, вторник
|Синема Стар
|
20:20
22:30
5 февраля, среда
|Синема Стар
|
20:20
22:30
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