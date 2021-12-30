Что читали на Myslo в 2021 году?
Событий было много. Есть что вспомнить!
Скандальная история в тульской школе: из-за обнаруженного в тарелке таракана началась настоящая война между учительницей младших классов и директором ЦО. В противостояние оказались втянуты родители, дети и весь педколлектив.
Эта проблема вызвала серьезные споры среди наших портальцев. Две статьи о школьном конфликте набрали в общей сложности более 69 тыс. просмотров.
Скандал в тульской школе: учительницу выживают после публикации в интернете фото супа с тараканом
Бедная Лиза и тараканы: чем закончился скандал в одной тульской школе
В конце октября в правительстве региона заявили, что в Тульской области введут локдаун из-за сложной эпидемиологической обстановки. Предлагалось закрыть ТЦ и детсады, запретить концерты.
Эта новость набрала более 35 тысяч просмотров.
Закрыть ТЦ и детсады, запретить концерты: в Тульской области введут локдаун
Одно из самых долгожданных событий 2021 года для туляков — празднование Дня города. Праздник с размахом отметили 11 сентября. Было много активностей, а кульминацией стал концерт на площади Ленина. Хедлайнером была популярная группа #2Маши.
День города — 2021
Еще одна важная и волнующая тема — вакцинация от ковида. В июне главный санитарный врач региона подписал постановление, согласно которому отдельные категории граждан должны вакцинироваться.
В Тульской области открыли более 50 пунктов вакцинации. Myslo устраивал собственные рейды — мы проверяли, какова обстановка на месте.
Обязательная вакцинация в Тульской области: кто и когда должен привиться
Рейд Myslo: какова обстановка в прививочных пунктах Тулы?
С марта 2021 года стоимость проезда в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях повысилась до 25 рублей. По безналичному расчету в муниципальном транспорте можно проехать за 21 рубль, по карте «Тройка» — за 19 рублей.
Слухи о повышении стоимости за проезд ходили давно, и к тому моменту, когда власти официально объявили об этом, туляки были готовы к такому повороту.
Повышение стоимости проезда в Туле — 2021
В конце октября мы писали про жуткий случай с беременной в новомосковском ковидном госпитале. 27 сентября 31-летней Анастасии Коски сделали кесарево сечение, а 11 октября молодая мама умерла.
Если вкратце: медики убеждали родственников роженицы, что всё хорошо, не о чем беспокоиться, но когда женщина скончалась, после вскрытия выяснилось — у нее было заражение крови, развилась двусторонняя пневмония — 80% поражения легких.
В Новомосковском ковидном госпитале скончалась еще одна роженица
10 марта случилось еще одно событие, в которое уже не верили: рядом с Центральным парком Тулы залили бетонное основание для строительства аквапарка. В работах было задействовано более 130 человек и 53 единицы техники.
В Туле залили бетонное основание для строительства аквапарка
Прогноз погоды на август вызвал среди туляков очень сильный интерес. Эта новость стала одной из самых просматриваемых в 2021 году. На нее кликнули более 48 тысяч раз.
Гидрометцентр рассказал, какой будет погода во второй половине августа
Еще одна популярная новость на Myslo — новые льготы для многодетных семей. В феврале депутаты Госдумы приняли в последнем, третьем, чтении поправки в Трудовой кодекс РФ. Теперь родители, имеющие трех и более детей, младшему из которых еще не исполнилось 14 лет, смогут получить отпуск в любое удобное для них время.
Госдума расширила льготы для многодетных семей
Новость, которая удивила туляков — на Авито появилось необычное объявление. За 689 рублей человек сдавался в аренду.
В Туле в аренду сдается человек. За 689 рублей
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