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Что читали на Myslo в 2021 году?

Что читали на Myslo в 2021 году?

Событий было много. Есть что вспомнить!

бедная лиза и тараканы

Скандальная история в тульской школе: из-за обнаруженного в тарелке таракана началась настоящая война между учительницей младших классов и директором ЦО. В противостояние оказались втянуты родители, дети и весь педколлектив.

Эта проблема вызвала серьезные споры среди наших портальцев. Две статьи о школьном конфликте набрали в общей сложности более 69 тыс. просмотров.

Скандал в тульской школе: учительницу выживают после публикации в интернете фото супа с тараканом

Бедная Лиза и тараканы: чем закончился скандал в одной тульской школе

локдаун

В конце октября в правительстве региона заявили, что в Тульской области введут локдаун из-за сложной эпидемиологической обстановки. Предлагалось закрыть ТЦ и детсады, запретить концерты.

Эта новость набрала более 35 тысяч просмотров.

Закрыть ТЦ и детсады, запретить концерты: в Тульской области введут локдаун

день города

Одно из самых долгожданных событий 2021 года для туляков — празднование Дня города. Праздник с размахом отметили 11 сентября. Было много активностей, а кульминацией стал концерт на площади Ленина. Хедлайнером была популярная группа #2Маши.

День города — 2021

вакцинация

Еще одна важная и волнующая тема — вакцинация от ковида. В июне главный санитарный врач региона подписал постановление, согласно которому отдельные категории граждан должны вакцинироваться.

В Тульской области открыли более 50 пунктов вакцинации. Myslo устраивал собственные рейды — мы проверяли, какова обстановка на месте.

Обязательная вакцинация в Тульской области: кто и когда должен привиться

Рейд Myslo: какова обстановка в прививочных пунктах Тулы?

проезд по 25

С марта 2021 года стоимость проезда в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях повысилась до 25 рублей. По безналичному расчету в муниципальном транспорте можно проехать за 21 рубль, по карте «Тройка» — за 19 рублей.

Слухи о повышении стоимости за проезд ходили давно, и к тому моменту, когда власти официально объявили об этом, туляки были готовы к такому повороту.

Повышение стоимости проезда в Туле — 2021

 

скончалась роженица

В конце октября мы писали про жуткий случай с беременной в новомосковском ковидном госпитале. 27 сентября 31-летней Анастасии Коски сделали кесарево сечение, а 11 октября молодая мама умерла.

Если вкратце: медики убеждали родственников роженицы, что всё хорошо, не о чем беспокоиться, но когда женщина скончалась, после вскрытия выяснилось — у нее было заражение крови, развилась двусторонняя пневмония — 80% поражения легких.

В Новомосковском ковидном госпитале скончалась еще одна роженица

строительство аквапарка

10 марта случилось еще одно событие, в которое уже не верили: рядом с Центральным парком Тулы залили бетонное основание для строительства аквапарка. В работах было задействовано более 130 человек и 53 единицы техники.

В Туле залили бетонное основание для строительства аквапарка

 
погода в августе

Прогноз погоды на август вызвал среди туляков очень сильный интерес. Эта новость стала одной из самых просматриваемых в 2021 году. На нее кликнули более 48 тысяч раз.

Гидрометцентр рассказал, какой будет погода во второй половине августа

льготы для многодетных

Еще одна популярная новость на Myslo — новые льготы для многодетных семей. В феврале депутаты Госдумы приняли в последнем, третьем, чтении поправки в Трудовой кодекс РФ. Теперь родители, имеющие трех и более детей, младшему из которых еще не исполнилось 14 лет, смогут получить отпуск в любое удобное для них время.

Госдума расширила льготы для многодетных семей

 
человек в аренду

Новость, которая удивила туляков — на Авито появилось необычное объявление. За 689 рублей человек сдавался в аренду.

— Предлагаю себя в аренду как человек, который ни чего не может делать, кроме элементарных вещей. Вам сложно самостоятельно зайти одному в магазин, нужен совет или собеседник? Не с кем сходить на похороны или свадьбу? Я сдаю в аренду своё местонахождение и время. Особо изысканные поручения и предложения обсуждаются лично.
 
Вспомнить подробности этой истории можно по ссылке:
 

В Туле в аренду сдается человек. За 689 рублей

фоторепортажи
И как бонус — самые просматриваемые фоторепортажи года. В топ-10 вошли:
 

 

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