Что читали на Myslo в 2021 году?

Скандальная история в тульской школе: из-за обнаруженного в тарелке таракана началась настоящая война между учительницей младших классов и директором ЦО. В противостояние оказались втянуты родители, дети и весь педколлектив.

Эта проблема вызвала серьезные споры среди наших портальцев. Две статьи о школьном конфликте набрали в общей сложности более 69 тыс. просмотров.

локдаун

В конце октября в правительстве региона заявили, что в Тульской области введут локдаун из-за сложной эпидемиологической обстановки. Предлагалось закрыть ТЦ и детсады, запретить концерты.

Эта новость набрала более 35 тысяч просмотров.

день города

Одно из самых долгожданных событий 2021 года для туляков — празднование Дня города. Праздник с размахом отметили 11 сентября. Было много активностей, а кульминацией стал концерт на площади Ленина. Хедлайнером была популярная группа #2Маши.

вакцинация

Еще одна важная и волнующая тема — вакцинация от ковида. В июне главный санитарный врач региона подписал постановление, согласно которому отдельные категории граждан должны вакцинироваться.

В Тульской области открыли более 50 пунктов вакцинации. Myslo устраивал собственные рейды — мы проверяли, какова обстановка на месте.