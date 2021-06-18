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Обязательная вакцинация в Тульской области: кто и когда должен привиться

Обязательная вакцинация в Тульской области: кто и когда должен привиться

По словам главы регионального Роспотребнадзора Александра Ломовцева, этот шаг был продиктован ухудшением эпидобстановки.

В Тульской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. К ним относятся работники предприятий торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, МФЦ, системообразующих предприятий, также государственные гражданские служащие и сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Провести вакцинацию первым компонентом необходимо до 15 июля, вторым – до 15 августа. Планируется привить не менее 60% от общей численности сотрудников. Ответственность за исполнение постановления возложена на руководителей организаций и предприятий, а также индивидуальных предпринимателей, работающих в регионе.

С полным текстом постановления можно познакомиться здесь.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, этот шаг был продиктован ухудшением эпидемической ситуации, увеличением числа заболевших и госпитализированных.

Вакцинация позволит в короткие сроки сформировать коллективный иммунитет и защитить работников, которые больше всего контактируют с другими людьми. А также – обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие на предприятиях, имеющих существенное значение для экономики региона. Сотрудники, которые имеют противопоказания, вакцинации не подлежат.

– Просим всех с пониманием отнестись ко всем вводимым мерам, в том числе вакцинации. Это необходимо для сохранения жизни и здоровья людей, – отметил Александр Ломовцев.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Роспотребнадзора: 21-61-09, 37-30-77.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:00 −40
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Событие
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Люди
Александр Ломовцев
Место
Тульская область
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