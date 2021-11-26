Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж

Сегодня «Черная пятница», а вчера в Тульской области отменили вход в торговые центры по QR-кодам. Есть ли там покупатели?

25 ноября губернатор Тульской области отменил требование предъявлять QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров. Практика предъявлять сертификаты при входе в ТЦ просуществовала в регионе чуть больше двух недель — с 8 по 25 ноября.

Когда 8 ноября в Туле ввели QR-коды, предприниматели рассказывали, что посещаемость торговых точек существенно снизилась — от 70 до 90% к октябрю. А выручки некоторых арендаторов составили менее 1000 рублей в день.

По мнению коммерсантов, покупатели переключились на отдельно стоящие магазины, в которых QR-коды не требовались.

Сегодня, в «черную пятницу», вечером, Myslo побывал в самом крупном ТЦ областного центра - «Макси». Однако ажиотажа, несмотря на день распродаж, в центре нет. Сказать, что люди рванули в ТЦ, трудно. Покупатели есть, но ходят «кучками», в очередях никто не стоит.

Охраны на входах в ТЦ не осталось, покупатели захотят в торговый центр беспрепятственно. Единственное место, где действительно много народа — это фудкорт. Заняты почти все столики.