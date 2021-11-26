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Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж

Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж

Сегодня «Черная пятница», а вчера в Тульской области отменили вход в торговые центры по QR-кодам. Есть ли там покупатели?

25 ноября губернатор Тульской области отменил требование предъявлять QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров. Практика предъявлять сертификаты при входе в ТЦ просуществовала в регионе чуть больше двух недель — с 8 по 25 ноября.

Когда 8 ноября в Туле ввели QR-коды, предприниматели рассказывали, что посещаемость торговых точек существенно снизилась — от 70 до 90% к октябрю. А выручки некоторых арендаторов составили менее 1000 рублей в день.

По мнению коммерсантов, покупатели переключились на отдельно стоящие магазины, в которых QR-коды не требовались.
 
Сегодня, в «черную пятницу», вечером, Myslo побывал в самом крупном ТЦ областного центра - «Макси». Однако ажиотажа, несмотря на день распродаж, в центре нет. Сказать, что люди рванули в ТЦ, трудно. Покупатели есть, но ходят «кучками», в очередях никто не стоит.
 

Охраны на входах в ТЦ не осталось, покупатели захотят в торговый центр беспрепятственно. Единственное место, где действительно много народа — это фудкорт. Заняты почти все столики.

 

 

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Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 11
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 12
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 13
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 14
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 15
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 16
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 17
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 18
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 19
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 20
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Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 29
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Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 31
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 32
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 33
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 34
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 35
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 36
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 37
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 38
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 39
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 40
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 41
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 42
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 43
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 44
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 45
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 46
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 47
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 48
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 49
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 50
Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж, Фото: 51
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 20:40 0
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