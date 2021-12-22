Бедная Лиза и тараканы: чем закончился скандал в одной тульской школе

Тарелка с тараканом

Эта история началась банально: один из учеников-второклассников во время обеда в столовой обнаружил в тарелке насекомое, сказал классному руководителю, та сняла прусака на телефон, сообщила родителям. А потом от их имени передала претензии директору школы. Видимо, родителей не устроила реакция руководства на претензию. И они решили пристыдить школу публично — разместили фото и видео в соцсетях.

Под постом посыпались гневные комментарии. Чтобы погасить накал обсуждений в соцсетях, официальный аккаунт администрации Тулы вмешался в беседу и пообещал: управление образования проведет проверку. Обещание выполнили и отчитались. В целом все нормально, санобработку в школе проводят регулярно, последняя была буквально на днях, а значит, повода для беспокойства нет:

«Питание организовано в соответствии с ежедневным меню, температура готовых блюд соответствует нормативным показателям. Выявлены нарушения санитарных требований к содержанию помещений пищеблока, хранению продуктов. С целью устранения замечаний и предупреждения их возникновения рекомендовано провести внеплановые мероприятия по исполнению санитарно-гигиенических требований».

Директор ЦО № 31 Оксана Лисицына вызвала педагога 25-летнюю Елизавету Ушакову обсудить ситуацию.

И вот незадача — во время беседы директор позвонила кому-то по телефону и пожаловалась, что «какая-то сука выложила эту фотку. Сфотографировано на школьной парте. Ну, соответственно, ждите, сегодня-завтра будет проверка». Незадача оказалась в том, что телефонный разговор оказался записанным на диктофон.

Запись попала родителям учеников, а сами слова касались одной из мам. Возмущенная негативной риторикой в свой адрес женщина сделала еще один пост в соцсетях.

И понеслось…

Работа с негативом

Мы живем в цифровом веке, когда у каждого буквально с пеленок есть гаджеты, интернет и возможность прославиться (или прославить кого-то на весь мир). Он, мир, стал прозрачным, и, увы, всем нам надо быть готовыми оказаться у этого мира на виду: фото или видео с вами может быть опубликовано в соцсетях, причем без вашего желания. А вы в этих соцсетях, возможно, не очень ориентируетесь. А если еще рядом нет людей, которые могут подсказать, как правильно поступить, есть риск наломать еще больше дров.

Так вышло и с директором школы. Она говорила по телефону в сердцах, на эмоциях, совершенно не предполагая, что ее разговор тайно пишут. Хотела как лучше — предупредить о предстоящей проверке, а получилось, как всегда…

Стоит отметить, что молодая учительница еще до ситуации с тараканами проявляла гражданскую активность и бдила за коллегами, например, фотографировала, как учителя соблюдают масочный режим. На нарушителей писала докладные директору. Разумеется, коллеги Елизавету не жаловали. А история с записью телефонного разговора директора произвела эффект разорвавшейся бомбы. Педколлектив встал на защиту директора.

Вот так таракан в тарелке обнаружил скрытый конфликт внутри коллектива.

По здравому смыслу должна была сработать служба школьной психологической поддержки. Но она существует только для учеников и зачастую ограничивается шаблонным тестированием, положенным по каким-то там нормам и стандартам. Психолога для педагогов, увы, у нас в системе образования нет. И это при профессиональном выгорании, моральной усталости и эмоциональной перегруженности учителей.

Все в этой части по старинке: люди-то взрослые, уж сами разберутся в своих переживаниях и конфликтах.

Не разобрались

Директор написала заявление в полицию по факту публикации в интернете аудиозаписи ее служебного телефонного разговора. Педагоги начали откровенно говорить Елизавете неприятные слова, просить старшеклассников неожиданно сфотографировать ее, потом и вовсе стали собирать подписи под обращением к руководителю управления образования Татьяне Золотовой с просьбой уволить Елизавету Ушакову.

На фото Елизавета Ушакова.

Молодая учительница была уверена: она все делала по совести ради всеобщего блага, тем более, что родители учеников ее класса требовали улучшить санитарную обстановку в школе. Но педколлектив от нее отвернулся.

А что же второклашки? Они стали свидетелями неприятных сцен: в школу приехал участковый, чтобы вручить повестку Елизавете для дачи объяснений по заявлению директора, у молодой женщины случилась истерика… А еще была скорая помощь, которую Елизавета вызвала себе сама.

Родительское собрание и медиация

Для родителей самое главное — здоровье, безопасность и спокойствие их детей. А начальная школа для большинства учеников — это самый добрый, трепетный этап в обучении, пропитанный любовью к классному руководителю. А если еще педагог действительно отдает всего себя детям, устраивает для них различные активности, то это открывает безграничный кредит доверия и со стороны родителей.

— Все родители нашего класса полностью на стороне Елизаветы Владиславовны! Она у нас честная, необыкновенная, дети ее очень любят. А ее администрация хочет уволить, — говорит Ольга Фесунова. — Как могут так вести себя взрослые люди, педагоги, на которых дети должны равняться? Почему они так агрессивно себя ведут с их любимой учительницей? Совсем недавно наш класс был признан лучшим классом в школе, дети с радостью шли на уроки, успеваемость была на очень хорошем уровне. Но один таракан и жернова системы готовы перемолоть молодого педагога и детские судьбы.

— Мы просим дать нашим детям спокойно учиться и кушать нормальные обеды! — добавляет Анастасия Галлямова.

На родительское собрание — искать выход из тупика — пригласили тренера-медиатора, медицинского и клинического психолога-эксперта, кандидата психологических наук Инну Дорошенко. Перед собранием она поговорила с педколлективом, с Елизаветой Ушаковой, а после на собрании — услышала и доводы родителей.

Итогом собрания стало всеобщее решение, что конфликт надо заканчивать.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова со своей стороны проведет проверки по обозначенным родителями проблемам. При поддержке медиатора все стороны начнут переговоры и придут в итоге к консенсусу.

Жаль, что решение подключить грамотного психолога к решению проблемы пришло уже в самом конце. Возможно, эта история станет уроком и для учителей, и для директоров школ, и для родителей, и для руководителей системы образования.

А как вы думаете, уважаемые учителя, нужна в наших школах система психологической поддержки для педагогов? Поделитесь своим мнением в комментариях.