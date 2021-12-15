Скандал в тульской школе: учительницу выживают после публикации в интернете фото супа с тараканом

Сегодня тульский Центр образования № 31 уже буквально разрывает изнутри скандал, поводом для которого стал пост в группе «Черный список Тула»:

«МБОУ-ЦО 31 корпус 1 Тула! Приятного аппетита, супчик с дополнительным кусочком мяса! Дети отказываются посещать столовую, остались все голодные, половине стало плохо! Постоянно холодная еда! Администрацию это не волнует, ей интересно один ли таракан или их несколько!»

Автор поста — мама одного из учеников школы. Дети заметили в тарелке таракана, сфотографировали и прислали родителям. Те возмутились, обсудили ситуацию в родительском чате, а потом запостили фото и видео в группе в соцсетях. Крайней же оказалась классный руководитель 2 «Б» класса. Якобы, потому что не умеет работать с родителями.

- Я что — ее воспитанник? Как она должна была со мной работать? — говорит Анастасия Галлямова. Именно она сделала публикацию в соцсетях, надеясь, что общественный резонанс поможет решить проблему в кратчайшие сроки, но руководство школы сделало другие выводы. — Двухсекундный ролик с тараканом отвечает на вопрос родителей: «Почему наши дети перестали есть в школе?». Эта ситуация переполнила чашу терпения родителей. Помимо тарелки, на записи видна мебель, стоящая в столовой — она в ужасном состоянии, да и в классах она не лучше. Помещение для приема пищи не отличается чистотой.

Вся страна борется с коронавирусом, но в этой столовой могут найтись и другие болезни. Про холодную еду в тарелках родители упоминают вскользь — наверное, это меньшее из зол. Но крайними в этой истории оказались не работники пищеблока, не администрация школы, а учительница начальной школы, ученик которой нашел насекомое в своей тарелке.

Теперь женщину винят во всем и создают ей неблагоприятные условия для работы. Но самое неприятное, что из-за этих подковерных игр страдают дети. Ответственные работники школы начали приходить в класс во время уроков. Кричать на учителя, чуть ли не вышибать двери с криками: «Как ты могла?». Всё это снималось на телефон, второклассники были в шоке.

Через два дня после поста, 10 декабря, в той же группе в соцсети Анастасия Галлямова сделала еще одну публикацию, в которой содержалась запись разговора якобы директора с некоей Натальей, «отражающее реальное отношение к обучающимся и родителям учреждения, где детей кормят гнилыми фруктами на обшарпанных столах и блюдами с десертом из тараканов!»:

«Да, Наташ, да… Ну при чем тут, кто подходил, кто не подходил… Такая же история, как с яблоком… Какая-то сука выложила эту фотку. Но это яблоко они сфотографировали дома на столе со скатертью. А это сфотографировано на школьной парте. Ну, соответственно, ждите, сегодня-завтра будет проверка».

И проверка пришла, о ее итогах сообщил официальный аккаунт администрации города Тулы:

«Управлением образования администрации города Тулы проведена внеплановая выездная проверка организации питания в МБОУ „Центр образования № 31 имени Романа Петровича Стащенко“. Дезинсекция в помещениях столовой проводится ежемесячно. Последняя обработка проведена 03.12.2021.

Питание организовано в соответствии с ежедневным меню, температура отпуска готовых блюд соответствует нормативным показателям, график приема пищи обучающимися соблюдается.

Выявлены нарушения санитарных требований к содержанию помещений пищеблока, хранению продуктов. С целью устранения замечаний и предупреждения возникновения нарушений руководству учреждения рекомендовано провести внеплановые мероприятия по исполнению санитарно-гигиенических требований.

По всем вопросам, связанным с организацией горячего питания в муниципальных образовательных учреждениях, можно обратиться по телефону горячей линии управления образования администрации города Тулы: 52−98−04 (доб. 745)».

Бесконечно «содержательный» ответ на конкретную жалобу, в котором теряется между строк суть выявленных нарушений. Кстати, для устранения их всего лишь «рекомендовано (!) провести внеплановые мероприятия по исполнению санитарно-гигиенических требований».

- В столовой отношение поменялось кардинально, — добавляет Анастасия. — Теперь её класс ест отдельно от других детей, а ученики превращаются в изгоев. Горячую пищу им приносят с соблюдением всех санитарных норм, в перчатках, а завучи практически с ложечки пытаются накормить детей, даже при полном их нежелании.

Единственное, на кого эта ситуация вообще никак не повлияло, так это на тараканов. 15 декабря 2021 года дети снова сфотографировали прусаков за плинтусом. На этот раз целую группу!

Видимо, вместо травли тараканов руководство школы, по словам родителей, начало травить педагога.

- Дети очень любят Елизавету Владиславовну. Вы не представляете, сколько она вложила знаний в наших детей. Ей всего 25 лет, а она лучше многих учителей с большим стажем! Такого учителя, как Елизавета Владиславовна, еще поискать нужно. Мы не хотим никакого другого педагога, мы просим оставить лишь нашего в покое и дать нашим детям спокойно учиться и кушать нормальные обеды! — говорит Анастасия Галлямова.

Вскоре в ход пошла тяжелая артиллерия. На учительницу подали заявление в полицию. Как стало известно Myslo, директор школы обвиняет учительницу в нарушении неприкосновенности частной жизни — всё из-за записи ее разговора.



Елизавета Ушакова. Фото с сайта школы.

Сегодня, 15 декабря, в школу пришел представитель полиции с целью вручить повестку Елизавете Ушаковой. Замдиректора ЦО проводил его в класс прямо посреди занятий группы продленного дня.

Для молодого специалиста такое отношение стало последней каплей. У нее случилась истерика. Не зная, как себя защитить, учитель начала вести видеосъемку происходящего. Сопровождавший полицейского заместитель директора по безопасности Сергей Савковский не нашелся ничего лучше, чем сказать детям, что «ничего не произошло здесь. Сейчас она успокоится» и, махнув рукой в сторону учителя: «Все, заканчивай…», вышел вместе с полицейским. Интересно, как такая сцена оценивается с педагогической точки зрения?

Истерика закончилась вызовом скорой и госпитализацией. Об этом рассказали родители учеников.

- Елизавета Владиславовна написала нам в чат, что плохо себя чувствует, и попросила забрать детей, — говорит Ольга Фесунова. — Я минут через 10 была уже в школе, меня еле пропустили через охрану в класс. Нашему учителю было действительно очень плохо. Она еле дошла до машины скорой. Никто из руководства школы рядом не было, хотя все наверняка были в курсе! Сергей Николаевич же сам привел полицейского и видел, что началось. В итоге с подозрением на инфаркт ее госпитализировали.

Все родители нашего класса полностью на стороне Елизаветы Владимировны! Она у нас честная, необыкновенная, дети ее очень любят. А ее администрация ее хочет уволить. Как будто вместе с ней уйдут из школы тараканы и батареи станут теплыми. Как могут так вести себя взрослые люди, педагоги, на которых дети должны равняться? Почему они так агрессивно себя ведут с их любимой учительницей, которая после таких «разговоров» вынуждена вызывать скорую? Дети отказываются идти в школу, если не будет их любимого педагога. Совсем недавно наш класс был признан лучшим классом в школе, дети с радость шли на уроки, успеваемость была на очень хорошем уровне. Но один таракан и жернова система готовы перемолоть молодого педагога и детские судьбы. Только бы не было шумихи, и вообще — на будущее, чтобы остальным неповадно было. Мы надеемся, что ответственные органы Министерства образования Тульской области, управление образования города Тулы и региональное Управление Роспотребнадзора вмешаются в данную ситуацию.

Анастасия Галлямова добавляет, что дело не только в тараканах. Они стали уже последней каплей терпения родителей. В прошлом году ходили к директору разговаривать по поводу состояния мебели в школе. Но итог был такой: у образовательного центра нет денег, хотите новую мебель — купите.

Школы и детские сады с протянутой рукой — это до сих пор почему-то норма для многих образовательных учреждений региона при бюджетном финансировании. Во многих детских садах родители за свои деньги приобретают средство для мытья посуды, мыло, туалетную бумагу, игрушки, скидываются на окна, мебель и прочее… Но если это назвать не поборами, добровольными пожертвованиями, то игра слов приобретает совершенно другой оттенок. При этом все прекрасно понимают добровольность этих «пожертвований».

Вопрос добровольности есть и к ролику, опубликованному вчера. На нем ученики обращаются ко всем с просьбой оставить школу в покое и дать им просто спокойно учиться. Но позже выяснилось, что ученики, выступающие на видео, из другого корпуса центра образования № 31 — школы № 53, а не школы № 28, где произошла вся эта история.