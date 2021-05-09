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В Туле прошел парад Победы: фоторепортаж

В Туле прошел парад Победы: фоторепортаж

На параде присутствовали 5 тысяч зрителей.

9 мая, в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Туле на площади Ленина состоялся военный парад.

Командовал парадом заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии полковник Дмитрий Завгородний.

Принимал парад начальник Тульского территориального гарнизона — командир 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии полковник Евгений Тонких.

Перед началом военного парада с Днем Победы жителей и гостей региона поздравил губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин.

– Этот день наполняет нас самыми высокими чувствами, отзывается пронзительной скорбью и гордостью. И сколько бы лет ни прошло, Победа навсегда в наших сердцах как вершина человеческого достоинства и беззаветной преданности Отчизне, как символ торжества справедливости и самой жизни. День Победы обращает нас к долгой, многотрудной дороге наших родных и близких, наших отважных фронтовиков, самоотверженных тружеников тыла, — отметил Алексей Дюмин.

В память о тех, кто отстоял право на жизнь для миллионов людей во всем мире, была объявлена минута молчания.

– Наш высший долг — передавать из поколения в поколение историю Великой Отечественной войны, судьбы и подвиги военных лет. Это у нас в крови: всегда защищать то, что дорого нам и свято, созидать во благо Отчизны, — сказал Алексей Дюмин.

По традиции военный парад открыла сводная рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища.

За ними проследовали знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы, а также военнослужащие в военной форме времен Великой Отечественной войны со штандартами фронтов, принимавших участие в Параде Победы 1945-го и рота почетного караула.

Торжественным маршем по площади прошли воины 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В годы войны она внесла серьезный вклад в разгром фашистов. Героизм десантников отмечен высокими государственными наградами.

В военном параде приняли участие парадные расчеты Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского спасательного центра МЧС России, Федеральной службы судебных приставов, воспитанники 4-го курса Тульского суворовского военного училища, кадеты Первомайской кадетской школы, воспитанники Кадетского центра Юридического полицейского колледжа, юнармейцы.

Механизированную колонну парадного шествия техники возглавил легендарный советский танк Т-34. Затем проследовала «Катюша» — советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на базе ЗИС-5, восстановленная специалистами научно-производственного объединения «Сплав».

Зрители увидели образцы современной военной техники, находящиеся на вооружении Воздушно-десантных войск. Во главе колонны — боевые машины десанта второго поколения. Следом — БТР-Д с противотанковыми установками «ФАГОТ» и зенитными установками «ИГЛА», самоходные артиллерийские установки 2С9 «НОНА», автомобили специального назначения «РЫСЬ», бронетранспортер БТР-82А, установки «ГРАД».

В составе колонны сводного подразделения Сил специальных операций — автомобили специального назначения «Тигр» и специальные транспортные средства повышенной проходимости с установленным вооружением. Замкнули ее автомобили специального назначения «Гепард» на базе КамАЗа, оборудованные системой наблюдения за боевой обстановкой на основе расположенных по периметру корпуса видеокамер.

На площадь вышли образцы вооружения, в том числе выпускаемые на заводах Тулы. Среди них подвижной разведывательный пункт ПРП-5 на гусеничной ходовой базе БМП-3, боевая противодиверсионная машина «Тайфун» на базе БТР-80, подвижной разведывательный пункт ПРП-5 на базе БТР-82А.

В колонне прошли машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6 на базе БТР-80.

Далее проследовали пусковая установка реактивной системы залпового огня «СМЕРЧ», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Корнет-М» на базе специального бронированного автомобиля «Тигр».

Впервые зрители увидели модернизированные боевые машины десанта БМД-2 с боевым отделением «Берег», созданным конструкторами КБП.

В парадной колонне оборонных предприятий Тульской области боевые машины зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-СА» разработки КБП, созданного на базе двухзвенного гусеничного транспортера «Витязь» специально для использования в условиях Арктики. Сегодня он эффективно решает задачи по охране северных рубежей нашей Родины.

Замкнули колонну военной техники машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

В небе над Тулой пролетели вертолеты Западного военного округа — боевые машины МИ-24 и МИ-8.

Сводный оркестр Тульского гарнизона исполнил музыку из песен военных лет.

Всего в параде приняли участие около 1500 человек, было задействовано более 120 единиц техники. На параде присутствовали 5 тысяч зрителей.

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Парад Победы в Туле -2021, Фото: 44
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 45
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 46
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 47
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 48
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 49
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Парад Победы в Туле -2021, Фото: 55
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 56
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 57
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 58
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 59
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 60
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 61
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 62
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 63
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 64
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 65
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 66
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 67
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 68
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 69
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 70
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 71
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 72
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 73
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 74
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 75
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 76
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 77
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 78
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 79
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 80
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 81
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 82
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 83
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 84
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 85
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 86
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 87
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 88
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 89
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 90
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Парад Победы в Туле -2021, Фото: 118
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Парад Победы в Туле -2021, Фото: 120
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 121
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 122
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 123
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 124
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 125
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 126
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 127
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 128
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Парад Победы в Туле -2021, Фото: 131
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 132
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Парад Победы в Туле -2021, Фото: 134
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 135
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 136
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 137
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 138
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 139
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 140
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 141
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 142
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 143
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 144
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 145
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 146
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 147
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 148
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 149
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Парад Победы в Туле -2021, Фото: 151
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Парад Победы в Туле -2021, Фото: 155
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 156
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 157
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 158
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 159
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 160
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 161
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 162
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 163
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 164
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 165
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 166
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 167
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 168
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 169
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Парад Победы в Туле -2021, Фото: 183
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 184
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 185
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 186
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 187
Парад Победы в Туле -2021, Фото: 188
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