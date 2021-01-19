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Крещенские купания в Центральном парке Тулы: большой фоторепортаж

Крещенские купания в Центральном парке Тулы: большой фоторепортаж

В этом году на среднем пруду ЦПКиО им. П. П. Белоусова организованы две купели.

В ночь на 19 января в пруду Центрального парка Тулы прошли крещенские купания. В этом году для желающих окунуться в ледяную воду, которая по древнему поверью становится святой и исцеляет недуги, были организованы две купели.
 
В региональном МЧС рассказали, что лед толщиной в 30 см прорубали с раннего утра. Каждые 30-40 минут купель чистили, чтобы к вечеру она не покрылась льдом. Для комфорта участников мероприятия были предусмотрены места для переодевания и оборудована полевая кухня с горячим чаем.
 
С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки посещение мест для переодевания ограничили одновременно до 10 человек. Также организовали работу рециркуляторов воздуха, а на входе посетителям обрабатывали антисептиком руки.
 
Безопасность обеспечивали инспекторы ГИМС, спасатели, сотрудники полиции и медики.
 
О том, как прошли крещенские купания в Туле, – в специальном фоторепортаже нашего корреспондента Алексея Пирязева.
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Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 2
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 3
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 4
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 5
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 6
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 7
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 8
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 9
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 10
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 11
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 12
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 13
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 14
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 15
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 16
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 17
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 18
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 19
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 20
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 21
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 22
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 23
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 24
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 25
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 26
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 27
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 28
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 29
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 30
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 31
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 32
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 33
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 34
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 35
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 36
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 37
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 38
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 39
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 40
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 41
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 42
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 43
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 44
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 45
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 46
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 47
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 48
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 49
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 50
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 51
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 52
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 53
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 54
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 55
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 56
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 57
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 58
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 59
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 60
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 61
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 62
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 63
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 64
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 65
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 66
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 67
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 68
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 69
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 70
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 71
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 72
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 73
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 74
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 75
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 76
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 77
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 78
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 79
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 80
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 81
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 82
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 83
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 84
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 85
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 86
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 87
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 88
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 89
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 90
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 91
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 92
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 93
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 94
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 95
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 96
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 97
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 98
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 99
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 100
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 101
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 102
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 103
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 104
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 105
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 106
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 107
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 108
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 109
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 110
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 111
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 112
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 113
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 114
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 115
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 116
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 117
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 118
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 119
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 120
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 121
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 122
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 123
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 124
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 125
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 126
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 127
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 128
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 129
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 130
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 131
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 132
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 133
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 134
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 135
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 136
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 137
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 138
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 139
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 140
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 141
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 142
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 143
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 144
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 145
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 146
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 147
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 148
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 149
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 150
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 151
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 152
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 153
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 154
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 155
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 156
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 157
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 158
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 159
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 160
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 161
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 162
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 163
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 164
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 165
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 166
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 167
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 168
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 169
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 170
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 171
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 172
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 173
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 174
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 175
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 176
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 177
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 178
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 179
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 180
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 181
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 182
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 183
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 184
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 185
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 186
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 187
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 188
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 189
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 190
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 191
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 192
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 193
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 194
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 195
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 196
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 197
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 198
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 199
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Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 201
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 202
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 203
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 204
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 205
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 206
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 207
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 208
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 209
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 210
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 211
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 212
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 213
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 214
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 215
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 216
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 217
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 218
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 219
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 220
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 221
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 222
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 223
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 224
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 225
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 226
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 227
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 228
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 229
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 230
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 231
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 232
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 233
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 234
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 235
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 236
Крещенские купания в Центральном парке Тулы-2021, Фото: 237
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
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