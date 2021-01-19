Крещенские купания в Центральном парке Тулы: большой фоторепортаж

В этом году на среднем пруду ЦПКиО им. П. П. Белоусова организованы две купели.

В ночь на 19 января в пруду Центрального парка Тулы прошли крещенские купания. В этом году для желающих окунуться в ледяную воду, которая по древнему поверью становится святой и исцеляет недуги, были организованы две купели.

В региональном МЧС рассказали, что лед толщиной в 30 см прорубали с раннего утра. Каждые 30-40 минут купель чистили, чтобы к вечеру она не покрылась льдом. Для комфорта участников мероприятия были предусмотрены места для переодевания и оборудована полевая кухня с горячим чаем.

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки посещение мест для переодевания ограничили одновременно до 10 человек. Также организовали работу рециркуляторов воздуха, а на входе посетителям обрабатывали антисептиком руки.

Безопасность обеспечивали инспекторы ГИМС, спасатели, сотрудники полиции и медики.

О том, как прошли крещенские купания в Туле, – в специальном фоторепортаже нашего корреспондента Алексея Пирязева.