«Мисс Тула — 2021» — 15-летняя школьница Саша Кабанова

Дарья Жмурина, Александра Кабанова и Александра Измайлова

В финальном шоу приняли участие 12 очаровательных девушек из Тулы и Тульской области. Конкурс «Мисс Тула» проводится в нашем городе уже в четырнадцатый раз, и каждый год жюри решает непростую задачу – из нескольких красавиц выбрать королеву вечера.

Участницы предстали перед зрителями и жюри в трех дефиле. И все три выхода были в платьях. По традиции все участницы получили титулы. А главные места распределились следующим образом.

Третье место и титул «2-я вице-мисс Тула» выиграла Дарья Жмурина.

Второе место и титул «1-я вице-мисс» у Александры Измайловой.

А самой красивой, обаятельной и яркой жюри признало Александру Кабанову.

Саше 15 лет, она учится в 9 классе школы № 17, увлекается танцами и вокалом. Рост красавицы 178 см, вес 63 кг. Сразу после конкурса победительница ответила на наши вопросы.

– Саша, какие эмоции испытываешь сейчас?

– Я очень рада, что победила! Но на самом деле для меня это очень неожиданно. Многие девочки-участницы хороши и были достойны этого звания.

– Почему ты решила принять участие в конкурсе красоты?

– Я занималась в модельном агентстве, и мне пришло приглашение принять участие в конкурсе. Я его приняла.

– Какая атмосфера царила на репетициях? Нашла ли ты новых подруг на конкурсе?

– Не думаю, что на конкурсах можно найти друзей. Это мое мнение. Я нервничала, для меня это было что-то тревожное. Я волновалась, как все пройдет.

– Кем хочешь стать в будущем?

– У меня еще пара лет впереди и есть время подумать. Но, скорее всего, я стану бизнес-леди и открою свое дело.

Из досье Myslo

Александра Кабанова

Родилась 27 января 2006 г. в Туле.

Семья: папа Игорь, мама Олеся, сестры Виктория, Ника, Павла.

Любит читать книги Джоджо Мойес.

Любимый фильм: «Величайший шоумен».

Любимое блюдо: торт «Наполеон».

Любит отдыхать на море.

Мечта: быть счастливой, чтобы близкие были здоровы и всегда были рядом.



