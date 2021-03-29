«Мисс Тула — 2021» — 15-летняя школьница Саша Кабанова
На сцене Тульской областной филармонии прошел 14-й конкурс красоты «Мисс Тула», организованный модельным агентством «Линда».
В финальном шоу приняли участие 12 очаровательных девушек из Тулы и Тульской области. Конкурс «Мисс Тула» проводится в нашем городе уже в четырнадцатый раз, и каждый год жюри решает непростую задачу – из нескольких красавиц выбрать королеву вечера.
Участницы предстали перед зрителями и жюри в трех дефиле. И все три выхода были в платьях. По традиции все участницы получили титулы. А главные места распределились следующим образом.
Третье место и титул «2-я вице-мисс Тула» выиграла Дарья Жмурина.
Второе место и титул «1-я вице-мисс» у Александры Измайловой.
А самой красивой, обаятельной и яркой жюри признало Александру Кабанову.
Саше 15 лет, она учится в 9 классе школы № 17, увлекается танцами и вокалом. Рост красавицы 178 см, вес 63 кг. Сразу после конкурса победительница ответила на наши вопросы.
– Саша, какие эмоции испытываешь сейчас?
– Я очень рада, что победила! Но на самом деле для меня это очень неожиданно. Многие девочки-участницы хороши и были достойны этого звания.
– Почему ты решила принять участие в конкурсе красоты?
– Я занималась в модельном агентстве, и мне пришло приглашение принять участие в конкурсе. Я его приняла.
– Какая атмосфера царила на репетициях? Нашла ли ты новых подруг на конкурсе?
– Не думаю, что на конкурсах можно найти друзей. Это мое мнение. Я нервничала, для меня это было что-то тревожное. Я волновалась, как все пройдет.
– Кем хочешь стать в будущем?
– У меня еще пара лет впереди и есть время подумать. Но, скорее всего, я стану бизнес-леди и открою свое дело.
Александра Кабанова
Родилась 27 января 2006 г. в Туле.
Семья: папа Игорь, мама Олеся, сестры Виктория, Ника, Павла.
Любит читать книги Джоджо Мойес.
Любимый фильм: «Величайший шоумен».
Любимое блюдо: торт «Наполеон».
Любит отдыхать на море.
Мечта: быть счастливой, чтобы близкие были здоровы и всегда были рядом.