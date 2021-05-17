Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова

Финал седьмого конкурса «Краса Тулы» прошло в атриуме Тульского кремля. В нем приняли участие 16 прекрасных девушек со всей области. Организатором конкурса выступило модельное агентство Linda, мероприятие прошло в рамках 9-го фестиваля Fashion Style.

Девушки представили на суд жюри и зрителей четыре конкурсных выхода: приветствие, два дефиле в повседневных и вечерних платьях, а также творческий номер.

Каждый выход отводит всего несколько минут на сцене для каждой конкурсантки. Задача непростая — успеть за это время максимально раскрыть свою индивидуальность, очаровать улыбкой, грацией и стилем, продемонстрировать шарм и природную красоту. Но участницы с честью прошли это испытание.

По традиции все участницы получили титулы и подарки от спонсоров. Но всё же главные титулы распределили среди самых достойных.

Приз зрительских симпатий по итогам голосования «ВКонтакте» достался Виктории Хмель. Девушка ведет блог в инстаграме о себе, красоте и эстетике. Стремится к успеху и добивается поставленных целей. Считает, что звездная болезнь – это не так уж и плохо.

Титул «3-я вице-мисс Краса Тулы — 2021» завоевала Татьяна Горина. Девушка с легкостью идет по жизни, верит в добро, справедливость, настоящую любовь. Открыта для всего нового.

Титул «2-я вице-мисс Краса Тулы — 2021» завоевала Александра Просолупова. Очень любит путешествовать, занимается спортом и совсем недавно открыла свой интернет-магазин. Ставит себе цели и идет к ним. Александра благодарит родителей за то, что они делают для нее.

Титул «1-я вице-мисс Краса Тулы — 2021» присужден Екатерине Костиной. Уверена, что ухоженный вид, грамотная речь и воспитание всегда будут в моде.

Титулом «Мисс Талант» награждена Кристина Балашова — открытая, эмоциональная, целеустремленная девушка. Она творческий человек, 9 лет занимается танцами разных направлений. Любит добрых и отзывчивых людей. Желает всем хорошего настроения и позитивных эмоций.

Титул «Юная Краса Тулы – 2021» достался Анастасии Лабенской. Она занимается в модельном агентстве «Линда». В будущем мечтает работать в модельной сфере и путешествовать по миру. Занимается горнолыжным спортом.

Главный титул «Краса Тулы — 2021» присужден Юлии Горбатовой. Как истинная жительница оружейной столицы, Юля успешно поднимается по карьерной лестнице в оборонной сфере. Ее работа отмечена благодарностями губернатора Тульской области за большой вклад в развитие промышленности.

— Юля, почему решила принять участие в этом конкурсе?

– Я не первый раз участвую в конкурсах красоты. Два раза уже участвовала в «Мисс Тула», где мне присудили титулы «Мисс Подиум» и «Мисс Грация». Решила еще раз испытать судьбу: бог троицу любит.

— Что для тебя стало самым сложным на конкурсе? Как готовилась?

– Имея опыт участия в подобных конкурсах, мне было, наверное, готовиться легче, чем другим. Большую часть подготовительного процесса заняли репетиция творческого номера и дефиле.

— Какие эмоции испытала, когда поняла, что победила?

– В этот раз я шла за победой и была невероятно рада, что всё удалось. Большую роль в этом сыграла поддержка коллег и близких. Спасибо им за это!