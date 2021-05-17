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Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова

Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова

Сотрудница оборонного предприятия стала лучшей на областном конкурсе красоты.

Финал седьмого конкурса «Краса Тулы» прошло в атриуме Тульского кремля. В нем приняли участие 16 прекрасных девушек со всей области. Организатором конкурса выступило модельное агентство Linda, мероприятие прошло в рамках 9-го фестиваля Fashion Style.

Девушки представили на суд жюри и зрителей четыре конкурсных выхода: приветствие, два дефиле в повседневных и вечерних платьях, а также творческий номер.

Каждый выход отводит всего несколько минут на сцене для каждой конкурсантки. Задача непростая — успеть за это время максимально раскрыть свою индивидуальность, очаровать улыбкой, грацией и стилем, продемонстрировать шарм и природную красоту. Но участницы с честью прошли это испытание.

По традиции все участницы получили титулы и подарки от спонсоров. Но всё же главные титулы распределили среди самых достойных.

Приз зрительских симпатий по итогам голосования «ВКонтакте» достался Виктории Хмель. Девушка ведет блог в инстаграме о себе, красоте и эстетике. Стремится к успеху и добивается поставленных целей. Считает, что звездная болезнь – это не так уж и плохо.

Титул «3-я вице-мисс Краса Тулы — 2021» завоевала Татьяна Горина. Девушка с легкостью идет по жизни, верит в добро, справедливость, настоящую любовь. Открыта для всего нового.

Титул «2-я вице-мисс Краса Тулы — 2021» завоевала Александра Просолупова. Очень любит путешествовать, занимается спортом и совсем недавно открыла свой интернет-магазин. Ставит себе цели и идет к ним. Александра благодарит родителей за то, что они делают для нее.

Титул «1-я вице-мисс Краса Тулы — 2021» присужден Екатерине Костиной. Уверена, что ухоженный вид, грамотная речь и воспитание всегда будут в моде.

Титулом «Мисс Талант» награждена Кристина Балашова — открытая, эмоциональная, целеустремленная девушка. Она творческий человек, 9 лет  занимается танцами разных направлений. Любит добрых и отзывчивых людей. Желает всем хорошего настроения и позитивных эмоций.

Титул «Юная Краса Тулы – 2021» достался Анастасии Лабенской. Она занимается в модельном агентстве «Линда». В будущем мечтает работать в модельной сфере и путешествовать по миру. Занимается горнолыжным спортом.

Главный титул «Краса Тулы — 2021» присужден Юлии Горбатовой. Как истинная жительница оружейной столицы, Юля успешно поднимается по карьерной лестнице в оборонной сфере. Ее работа отмечена благодарностями губернатора Тульской области за большой вклад в развитие промышленности.

— Юля, почему решила принять участие в этом конкурсе?

– Я не первый раз участвую в конкурсах красоты. Два раза уже участвовала в «Мисс Тула», где мне присудили титулы «Мисс Подиум» и «Мисс Грация». Решила еще раз испытать судьбу: бог троицу любит.

— Что для тебя стало самым сложным на конкурсе? Как готовилась?

– Имея опыт участия в подобных конкурсах, мне было, наверное, готовиться легче, чем другим. Большую часть подготовительного процесса заняли репетиция творческого номера и дефиле.

— Какие эмоции испытала, когда поняла, что победила?

– В этот раз я шла за победой и была невероятно рада, что всё удалось. Большую роль в этом сыграла поддержка коллег и близких. Спасибо им за это!
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Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 1
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 2
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 3
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 4
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 5
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 6
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 7
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 8
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 9
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 10
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 11
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 12
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 13
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 14
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 15
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 16
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 17
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 18
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 19
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 20
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 21
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 22
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 23
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 24
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 25
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 26
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 27
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 28
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 29
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 30
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 31
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 32
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 33
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 34
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 35
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 36
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 37
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 38
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 39
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 40
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 41
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 42
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 43
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 44
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 45
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 46
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 47
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 48
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 49
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 50
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 51
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 52
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 53
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 54
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 55
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 56
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 57
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 58
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 59
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 60
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 61
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 62
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 63
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 64
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 65
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 66
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 67
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 68
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 69
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 70
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 71
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 72
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 73
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 74
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 75
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 76
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 77
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 78
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 79
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 80
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 81
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 82
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 83
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 84
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 85
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 86
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 87
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 88
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 89
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 90
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 91
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 92
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 93
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 94
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 95
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 96
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 97
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 98
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 99
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 100
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 101
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 102
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 103
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 104
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 105
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 106
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 107
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 108
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 109
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 110
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 111
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 112
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 113
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 114
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 115
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 116
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 117
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 118
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 119
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 120
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 121
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 122
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 123
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 124
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 125
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 126
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 127
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 128
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 129
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 130
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 131
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 132
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 133
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 134
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 135
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 136
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 137
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 138
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 139
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 140
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 141
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 142
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 143
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 144
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 145
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 146
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 147
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 148
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 149
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 150
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 151
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 152
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 153
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 154
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 155
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 156
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 157
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 158
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 159
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 160
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 161
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 162
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 163
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 164
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 165
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 166
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 167
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 168
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 169
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 170
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 171
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 172
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 173
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 174
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 175
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 176
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 177
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 178
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 179
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 180
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 181
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 182
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 183
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 184
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 185
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 186
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 187
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 188
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 189
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 190
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 191
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 192
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 193
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 194
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 195
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 196
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова, Фото: 197
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:59 0
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