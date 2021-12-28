Повышение МРОТ и маткапитала, защита от «долговой ловушки» и льготы для общепитов: какие законы вступают в силу в январе?

Увеличение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда повысят до 13 890 рублей в месяц. Ранее он составлял 12 792 рубля.

Вырастет и величина прожиточного минимума. В целом по России на душу населения она составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Президент предложил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией — на 8,6%.

«Значит, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ», — пояснял ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 млн граждан России.

Рост маткапитала

Вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции.

Размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться 1 февраля.

Меры для снижения закредитованности населения

Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми компаниями (МФО). Совет директоров Банка России будет определять виды займов и кредитов, которых будут касаться эти меры, и порядок ограничения.

«Нововведение защитит людей от попадания в «долговую ловушку», поможет сохранить свои средства. Речь идет об ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов и займов. Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость», — пояснил Вячеслав Володин.

Отказ от идентификации по биометрии

«Мы защитили права людей, не желающих проходить биометрию. Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг», — также пояснял председатель ГД.

Налоговый вычет на спорт

Государство может вернуть вам часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало частью социального вычета. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

«Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, для предпринимателей есть свои вычеты. И все они стимулируют развитие экономики, влияют положительно на качество жизни», — подчеркнул Вячеслав Володин.

По словам председателя ГД, «появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым».

Электронный документооборот в сфере трудовых отношений

При приеме на работу граждан без трудового стажа не требуется их согласие на взаимодействие с работодателем посредством электронного документооборота.

Электронный документооборот поможет работникам без посещения кадровой службы подписывать документы, касающиеся трудовых отношений, электронной подписью и иметь быстрый доступ к необходимой документации.

Назначение пенсии по инвалидности без заявления

Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь назначат в беззаявительном порядке. Также не нужно будет писать заявление на социальные доплаты к пенсии, например до уровня прожиточного минимума.

Кроме того, ПФР будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 о том, как происходит формирование их пенсии.

Выплаты на детей до трех лет для большего числа семей

Увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Чтобы получать пособие, необходимо, чтобы доход на каждого члена семьи составлял не более двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года. Теперь его будут брать на год обращения за выплатой.

Вырастет и сам размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой.

Информирование о льготах

Граждане смогут получать информацию о мерах соцподдержки при личном посещении органов власти и местного самоуправления, специализированных организаций и МФЦ. Пока они могут это сделать через портал «Госуслуги» и по бесплатному номеру.

«У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате», — отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин.

Прямые выплаты из ФСС

Страховые выплаты будут перечисляться ФСС напрямую — на банковский счет или через «Почту России». Это позволит гражданам получать пособия без задержек независимо от финансового положения работодателей. Изменения затрагивают выплаты по больничным, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также единовременное пособие при рождении ребенка.

Оптимизация госзакупок

Количество конкурентных способов закупок сокращается до трех наиболее распространенных — конкурс, аукцион, запрос котировок. Другие исключаются, потому что они во многом дублируют порядок проведения открытого конкурса.

Регулирование в сфере профессиональных услуг на финансовом рынке

Банк России наделен полномочиями по регулированию, контролю и надзору в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке.

Лицами, оказывающими такие услуги, признаются бюро кредитных историй, лица, осуществляющие актуарную деятельность, кредитные рейтинговые агентства и аудиторские организации на финансовом рынке.

Устанавливается, что Банк России также ведет базы данных об этих лицах.

Изменения в законе о кредитных историях

Квалифицированные бюро кредитных историй, которые агрегируют информацию о долговой нагрузке граждан, должны будут указывать индивидуальный рейтинг заемщиков — числовое значение кредитоспособности, подсчитанное по методике Банка России. Ориентируясь на него, граждане смогут оценить свои шансы на получение кредита, а банки — понимать их реальную кредитоспособность.

Срок хранения записей кредитной истории сокращается с 10 до 7 лет.

Дистанционное открытие счета

Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить клиентам-физлицам возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях через сайт или мобильное приложение банка после прохождения идентификации.

При этом официальный сайт и мобильное приложение банка должны отвечать критериям, установленным Банком России.

Электронный документооборот в сфере автомобильных перевозок

Перевозочные документы (транспортная накладная, сопроводительная ведомость, заказ-наряд) теперь могут оформляться в электронном виде. Это позволяет увеличить скорость обмена документами, исключить их утрату или повреждение.

Упрощение получения субсидии на оплату ЖКУ

Отказать в субсидии смогут, только если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и судебный акт вступил в силу, а долги образовались за период не более трех последних лет. Сейчас ее предоставляют, если у гражданина вообще нет задолженности или есть соглашения по ее погашению.

Кроме того, гражданам для получения субсидии и компенсации на оплату ЖКУ не придется предоставлять документы.

Государственный кадастровый учет

Очередная государственная кадастровая оценка земельных участков будет проводиться спустя четыре года с момента проведения последней оценки. В городах федерального значения этот срок может сократиться вдвое, если соответствующее решение будет принято субъектом РФ.

При этом в 2022 году будет проведена внеочередная государственная кадастровая оценка земельных участков во всех субъектах РФ.

Оказание медпомощи по клиническим рекомендациям

Начинается первый этап перехода к оказанию медпомощи на основе клинических рекомендаций.

Медицинские организации обязаны обеспечивать оказание медпомощи на основе клинических рекомендаций. Это документы, содержащие основанную на научных доказательствах информацию о профилактике и реабилитации, вариантах медицинского вмешательства и последовательности действий медработника.

Увеличение лимита «Пушкинской карты»

Лимит «Пушкинской карты» вырастет с 3000 до 5000 рублей.

Карту могут оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет и купить на эти деньги билет в театр, музей, галерею или филармонию.

Изменения в Лесном кодексе

Меняется правовое регулирование отношений в области лесоустройства, связанных с рубками и подсочкой лесных насаждений, а также с использованием и сохранением лесов.

Кроме того, собственники древесины или уполномоченные ими лица должны будут оформлять электронный сопроводительный документ на ее транспортировку.

Штрафы за недостоверные данные о разливах нефти

Устанавливаются административные штрафы за неисполнение обязанности утвердить в установленном порядке план предупреждения и ликвидации разлива нефти, а также за предоставление властям недостоверных данных о таких инцидентах.

Для должностных лиц может быть назначен штраф до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы увеличатся.

Защита животных

Запрещается работа зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов без лицензии. Это позволит обеспечить содержание животных в должных условиях.

Умные счетчики

Устанавливать будут только интеллектуальные приборы учета электроэнергии.

Благодаря установке таких приборов гражданам не нужно будет самостоятельно передавать данные о потреблении электроэнергии. «Умный» счетчик будет передавать данные в управляющую или ресурсоснабжающую компанию.

Покупать счетчики самим не нужно. В многоквартирных домах их должны установить гарантирующие поставщики электричества, а в частных домах и на промышленных предприятиях — сетевые организации.

«Приземление» IT-гигантов

Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут обязаны открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо.

Председатель ГД подчеркивает, что нарушителям новых требований грозят санкции: от замедления работы до полной блокировки.

Льготы для общепита

Увеличивается до 1500 человек предельное значение среднесписочной численности работников отдельных юридических лиц и ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания, в целях их отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Это значит, что больше предприятий общепита смогут рассчитывать на льготы для малого бизнеса.

Также услуги общепита, оказываемые через объекты общественного питания и при выездном обслуживании, не облагаются НДС.

Передача автору прав на изобретения, созданные на средства бюджета

Создан механизм вовлечения в рыночный оборот разработок, которые профинансированы государством. Устанавливается ограниченный перечень случаев, при которых права на такие разработки закрепляются за государством, — в остальных случаях они должны быть переданы разработчикам. При этом за государством сохраняется право их безвозмездного использования для своих нужд в случае необходимости.

Закон будет способствовать развитию новых технологий.

Вино только из винограда

Запрещается использовать слово «вино» и его производные на этикетке в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением не винограда. В противном случае продукция теперь является фальсифицированной.

Единый регистр сведений о населении

В России начнет действовать единый федеральный информационный регистр. Он будет содержать Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение граждан, то есть общие данные, которыми государство располагает, будут собраны воедино. Новую информацию собирать не будут.

Закон упростит получение субсидий и льгот и уменьшит бумажную волокиту.

Развитие туризма

На сайте Ростуризма будут вести специальный реестр турагентов. Это позволит гарантировать туристам безопасный и качественный отдых у проверенных поставщиков туристических услуг.

Также в России официально появится сельский туризм — посещение сельской местности или малых городов, где живет до 30 тыс. человек.

Вызов экстренных служб

По всей стране начнет действовать единый номер вызова экстренных служб — 112. Раньше функционирование системы осуществлялось в соответствии с положением, утвержденным Правительством России, и действовало не во всех субъектах РФ.

Закон позволит скоординировать работу экстренных служб. Звонки будут бесплатными — более того, обратиться за помощью можно будет, даже если на счету нет денег.

Как отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин, закон «позволит сократить время реагирования экстренных и оперативных служб на вызовы, а значит — быстрее оказывать помощь попавшим в беду людям».

Контроль за оборотом оружия

Росгвардия будет формировать и вести в электронном виде реестры лицензий и разрешений, где будут содержаться сведения о приобретении, экспонировании и коллекционировании оружия и патронов к нему. В реестре будут указаны, в частности, данные юридических лиц или Ф.И.О. гражданина, которому выдана лицензия или разрешение, его паспортные данные, основание и дата выдачи, а также срок действия документов на оружие.