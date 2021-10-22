Закрыть ТЦ и детсады, запретить концерты: в Тульской области введут локдаун

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22 октября на совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции обсудили эпидемиологическую обстановку в регионе.

Губернатор Алексей Дюмин напомнил, что с сегодняшнего дня в области уже начали действовать дополнительные ограничительные меры. Однако на данном этапе этих мер недостаточно для того, чтобы остановить рост заболеваемости, поэтому было дано поручение подготовить ряд ограничений в связи с эпидобстановкой.

«Президент Владимир Путин подписал Указ об установлении на территории России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом глава государства предоставил регионам в зависимости от ситуации возможность вводить нерабочие дни в более ранние сроки и при необходимости продлевать их», – сказал Губернатор.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев доложил, что заболеваемость продолжает расти, темпы роста увеличиваются – за 1,5 месяца достигли таких показателей, как в прошлом году за 2,5 месяца. В реанимации попадают единицы привитых, на сегодня в реанимационных отделениях в тяжелом состоянии нет ни одного привитого.

«Поскольку уровень коллективного иммунитета в области не достаточный, у нас много не привитых жителей, мы вынуждены вводить ограничительные меры», – подчеркнул Александр Ломовцев.

Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Дмитрий Марков отметил, что увеличилась скорость инкубационного периода в 2 раза по сравнению с прошлым годом. На лечении в инфекционных госпиталях находятся 1582 человека. За предыдущую неделю госпитализировано 953 человека, за текущую неделю – 1087. Сейчас в реанимации в тяжелом состоянии находятся 210 человек, на аппаратах ИВЛ – 114, среди них ни одного вакцинированного нет.

По словам Дмитрия Маркова, в регионе развернуто 1719 коек для лечения больных с коронавирусом, 1337 оборудовано кислородом (78 %), 213 коек оборудовано ИВЛ (15%). На сегодня свободно 137 койки. Увеличилось число заболевших среди беременных женщин.

«Чтобы создать дополнительные койко-места, требуется провести комплекс работ в ряде учреждений. До конца недели будет развернуто 135 коек в Белеве и Областной больнице №2 им. Л.Н. Толстого, 1 ноября – 170 коек в Слободке. В начале декабря развернем еще 280 коек в Новомосковске и Тульской городской больнице №11», – сообщил Дмитрий Марков.

Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю – председателю правительства Валерию Шерину обеспечить необходимое финансирование.

Александр Ломовцев предложил на период с 30 октября по 7 ноября внести более жесткие ограничительные меры:

приостановить деятельность торговых и торгово-развлекательных центров; объектов розничной торговли непродовольственными товарами, включая открытые рынки за исключением аптек, салонов связи, киосков, магазинов зоотоваров, объектов розничной торговли, работающих на доставку и самовывоз;

приостановить работу школьных оздоровительных лагерей дневного пребывания; в школах могут работать дежурные группы для начальных классов; колледжей и техникумов; детских садов, кроме дежурных групп; организации дополнительного образования вправе работать только в дистанционной форме;

ввести QR-коды переболевшего, вакцинированного или с отрицательным ПЦР для заселения в гостиницы, посещения организаций общепита, бассейнов, фитнес и тренажерных залов;

отменить концерты, спортивные мероприятия с присутствием зрителей и показ кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в ТРЦ.

С 26 октября предлагается запретить выезд организованных детских групп за пределы Тульской области. Беременным женщинам, пенсионерам 60 лет и старше рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, а работодателям – по возможности перевести их на дистанционный режим работы.

Также необходимо организовать в эти дни работу учреждений здравоохранения, чтобы жители могли в полном объеме получать услуги. Было предложено определить режим работы МФЦ и учреждений культуры.

«Мы согласны с предложениями и готовы работать в таком режиме», – отметила министр образования Алевтина Шевелева.

Алексей Дюмин поручил председателю государственного правового комитета Тульской области Наталье Архиповой подготовить указ об ограничительных мерах с учетом предложений Роспотребнадзора и представить в понедельник на подпись, а Валерию Шерину – координировать эту работу.