В Туле в аренду сдается человек. За 689 рублей

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Аренда человека. 689 рублей. Такое объявление недавно выложил на Авито пользователь «Дивинтрий Лебедев». В чем смысл? Читаем:

«Предлагаю себя в аренду, как человек, который ни чего не может делать, кроме элементарных вещей.

Вам сложно самостоятельно зайти одному в магазин, нужен совет или собеседник?

Не хватает игрока в вашей кибер команде?

Не с кем сходить на похороны или свадьбу?

Не с кем поговорить или рассказать о своих чувствах?

Необходим компаньон?

Вам нужен кто-то, кто займёт для вас место в очереди или составит вам компанию?

Я готов просто есть и пить с заказчиком, а также поддерживать банальные и простые беседы.

Клиенту требуется оплатить все расходы на транспорт и еду для меня.

Я могу уйти в любой момент, без объяснения мотивов и причин.

Я, сдаю в аренду своё местонахождение и время.

Особо изысканные поручения и предложения, обсуждаются лично».

А вдруг это фейк и человека кто-то подставил? Чтобы развеять сомнения, я решила позвонить автору объявления и поговорить с ним.

Для начала я не стала представляться, а разыграла из себя заказчика. Оказалось, объявление — вовсе не пранк, а вполне себе реальное предложение необычной услуги.

Я пригласила Диму (так представился человек-аренда) просто на вечер попить со мной, скажем, пива. Дима согласился, предупредив о том, что с меня: дорога, непосредственно пиво и обязательные 689 рублей в час.

Дима.

Узнав, что ему звонит шеф-редактор Myslo, Дмитрий нисколько не смутился и рассказал, что 10 лет колесит по просторам нашей страны, недавно вернулся на Родину, в Тулу.

- Дим, вы выложили объявление недавно. Есть уже отклик?

- Предложения по объявлению мне уже поступали, конечно. Погулять с собакой, доставить цветы… Было предложение выпить, правда, сам клиент был слишком пьян. Еще предлагали взять в аренду мою ногу, сломать ее, а потом починить. Но у меня другая специфика — более мирные, социальные услуги.

- Интим предлагали?

- Нет, но что-то такое завуалированное было: «Составить компанию на вечер, выпить…»

- Не страшно предлагать себя неизвестным людям? Садиться в машину? Ехать в незнакомое место? Вдруг бы вот я вас позвала пива попить, а сама бы завезла в лес и ногу таки сломала?

- Нет, мне не страшно.

- Сумма сделки зависит от сложности и напряженности поручения?

- Тариф у меня всегда один — 689 рублей в час.

- Чего ждете от работы?

- Всё, что мне пока предлагают, это все простецкие дела. Я жду какого-то значимого, интересного предложения!