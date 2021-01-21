Фото автора объявления.
В Туле в аренду сдается человек. За 689 рублей
Необычное объявление появилось на Авито в разделе «Услуги».
Аренда человека. 689 рублей. Такое объявление недавно выложил на Авито пользователь «Дивинтрий Лебедев». В чем смысл? Читаем:
«Предлагаю себя в аренду, как человек, который ни чего не может делать, кроме элементарных вещей.
Вам сложно самостоятельно зайти одному в магазин, нужен совет или собеседник?
Не хватает игрока в вашей кибер команде?
Не с кем сходить на похороны или свадьбу?
Не с кем поговорить или рассказать о своих чувствах?
Необходим компаньон?
Вам нужен кто-то, кто займёт для вас место в очереди или составит вам компанию?
Я готов просто есть и пить с заказчиком, а также поддерживать банальные и простые беседы.
Клиенту требуется оплатить все расходы на транспорт и еду для меня.
Я могу уйти в любой момент, без объяснения мотивов и причин.
Я, сдаю в аренду своё местонахождение и время.
Особо изысканные поручения и предложения, обсуждаются лично».
А вдруг это фейк и человека кто-то подставил? Чтобы развеять сомнения, я решила позвонить автору объявления и поговорить с ним.
Для начала я не стала представляться, а разыграла из себя заказчика. Оказалось, объявление — вовсе не пранк, а вполне себе реальное предложение необычной услуги.
Я пригласила Диму (так представился человек-аренда) просто на вечер попить со мной, скажем, пива. Дима согласился, предупредив о том, что с меня: дорога, непосредственно пиво и обязательные 689 рублей в час.
Дима.
Узнав, что ему звонит шеф-редактор Myslo, Дмитрий нисколько не смутился и рассказал, что 10 лет колесит по просторам нашей страны, недавно вернулся на Родину, в Тулу.
- Дим, вы выложили объявление недавно. Есть уже отклик?
- Предложения по объявлению мне уже поступали, конечно. Погулять с собакой, доставить цветы… Было предложение выпить, правда, сам клиент был слишком пьян. Еще предлагали взять в аренду мою ногу, сломать ее, а потом починить. Но у меня другая специфика — более мирные, социальные услуги.
- Интим предлагали?
- Нет, но что-то такое завуалированное было: «Составить компанию на вечер, выпить…»
- Не страшно предлагать себя неизвестным людям? Садиться в машину? Ехать в незнакомое место? Вдруг бы вот я вас позвала пива попить, а сама бы завезла в лес и ногу таки сломала?
- Нет, мне не страшно.
- Сумма сделки зависит от сложности и напряженности поручения?
- Тариф у меня всегда один — 689 рублей в час.
- Чего ждете от работы?
- Всё, что мне пока предлагают, это все простецкие дела. Я жду какого-то значимого, интересного предложения!
похожий опыт
Недавно все федеральные СМИ облетела новость о профессиональном бездельнике, заработавшем 30 миллионов иен (21,2 миллиона рублей) за 2,5 года. 37-летний японец Сёдзи Моримото проводит время с людьми за деньги. Он ест, пьет, ходит и разговаривает. Стоит Моримото 10 тысяч иен (7000 рублей), плюс дорога, плюс еда.
Все началось в 2018 году, когда японец опубликовал твит-объявление: «Предлагаю себя в аренду как профессионального бездельника. Вам сложно одному пойти в магазин? Вам не хватает игрока в команде? Вам надо, чтобы кто-то забил вам место? Я не умею делать ничего, кроме простых задач». Пост имел успех. За годы работы Сёдзи написал книгу и стал прообразом героя сериала.
Другие статьи по темам
Событие
Место