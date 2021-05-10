Тульские байкеры открыли мотосезон: фоторепортаж
По традиции, колонна мотоциклистов проехала по проспекту Ленина к главной городской площади, где состоялась праздничная программа.
На площади Ленина в Туле состоялось официальное открытие мотосезона. Колонна из более чем 800 мотоциклистов проехала через весь центр – от памятника Героям-энергетикам до ул. Советской.
В этом году открытие мотосезона приурочили к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для зрителей на площади прошли показательные выступления участников мотоклубов и концерт с участием эстрадных исполнителей.
А мы публикуем большой фоторепортаж от нашего фотографа Алексея Пирязева.
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