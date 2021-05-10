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Тульские байкеры открыли мотосезон: фоторепортаж

Тульские байкеры открыли мотосезон: фоторепортаж

По традиции, колонна мотоциклистов проехала по проспекту Ленина к главной городской площади, где состоялась праздничная программа.

На площади Ленина в Туле состоялось официальное открытие мотосезона. Колонна из более чем 800 мотоциклистов проехала через весь центр – от памятника Героям-энергетикам до ул. Советской.

В этом году открытие мотосезона приурочили к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для зрителей на площади прошли показательные выступления участников мотоклубов и концерт с участием эстрадных исполнителей.

А мы публикуем большой фоторепортаж от нашего фотографа Алексея Пирязева.

Галерея
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 1
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 2
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 3
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 4
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 5
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 6
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 7
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 8
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 9
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 10
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 11
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 12
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 13
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 14
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 15
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 16
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 17
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 18
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 19
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 20
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 21
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 22
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 23
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 24
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 25
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 26
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 27
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 28
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Открытие мотосезона в Туле, Фото: 30
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 31
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 32
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 33
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 34
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 35
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 36
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 37
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 38
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 39
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 40
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 41
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 42
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 43
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 44
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 45
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 46
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 47
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 48
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 49
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 50
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 51
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 52
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 53
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 54
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 55
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 56
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 57
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 58
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 59
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 60
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 61
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 62
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 63
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 64
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 65
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 66
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 67
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 68
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 69
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 70
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 71
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 72
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 73
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 74
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 75
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 76
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 77
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 78
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 79
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 80
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 81
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 82
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 83
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 84
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 85
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 86
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 87
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 88
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 89
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 90
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 91
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 92
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 93
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 94
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 95
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 96
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 97
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 98
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 99
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 100
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 101
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 102
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 103
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 104
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 105
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 106
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 107
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 108
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 109
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 110
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 111
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 112
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 113
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 114
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 115
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 116
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 117
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 118
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 119
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 120
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 121
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 122
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 123
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 124
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 125
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 126
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 127
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 128
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 129
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 130
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 131
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 132
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 133
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 134
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 135
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 136
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 137
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 138
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 139
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 140
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 141
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 142
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 143
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 144
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 145
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 146
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 147
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 148
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 149
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 150
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 151
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 152
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 153
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 154
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 155
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 156
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 157
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 158
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 159
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 160
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 161
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 162
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 163
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 164
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 165
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 166
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 167
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 168
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 169
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 170
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 171
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 172
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 173
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 174
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 175
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 176
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 177
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 178
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 179
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 180
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 181
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 182
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 183
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 184
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 185
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 186
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 187
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 188
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 189
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 190
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 191
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 192
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 193
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 194
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 195
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 196
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 197
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 198
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 199
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 200
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 201
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 202
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 203
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 204
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 205
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 206
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 207
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 208
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 209
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 210
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 211
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 212
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 213
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 214
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 215
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 216
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 217
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 218
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 219
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 220
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 221
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 222
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 223
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 224
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 225
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 226
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 227
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 228
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 229
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 230
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 231
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 232
Открытие мотосезона в Туле, Фото: 233
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 21:08 +1
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