Тульские байкеры открыли мотосезон: фоторепортаж

По традиции, колонна мотоциклистов проехала по проспекту Ленина к главной городской площади, где состоялась праздничная программа.

На площади Ленина в Туле состоялось официальное открытие мотосезона. Колонна из более чем 800 мотоциклистов проехала через весь центр – от памятника Героям-энергетикам до ул. Советской.

В этом году открытие мотосезона приурочили к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для зрителей на площади прошли показательные выступления участников мотоклубов и концерт с участием эстрадных исполнителей.

А мы публикуем большой фоторепортаж от нашего фотографа Алексея Пирязева.