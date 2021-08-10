новости
новости
Регистрация
Гидрометцентр рассказал, какой будет погода во второй половине августа

Гидрометцентр рассказал, какой будет погода во второй половине августа

По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, купальный сезон вполне можно продолжать.

Со вторника температура в центре России немного понизится, но всё равно останется чуть выше нормы — будет 26-28 тепла. А затем начнется постепенное понижение температуры — до 23-25 градусов. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По мнению метеоролога, такая погода продержится до конца рабочей недели. Ночные температуры тоже не будут низкими: в начале недели +15 ...+18 градусов, во второй половине недели — около +15 градусов. 
 

«Вода в водоемах тоже еще комфортная. Вполне можно продолжать купальный сезон», — добавил метеоролог.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:52 0
Другие статьи по темам
Событие
погодаавгуст
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Пузакова из-за ДТП встали троллейбусы
На ул. Пузакова из-за ДТП встали троллейбусы
«Дочка барахталась, захлебывалась в жиже»: в Узловой 5-летняя девочка упала в заполненную стоками яму
«Дочка барахталась, захлебывалась в жиже»: в Узловой 5-летняя девочка упала в заполненную стоками яму
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.