Гидрометцентр рассказал, какой будет погода во второй половине августа

Со вторника температура в центре России немного понизится, но всё равно останется чуть выше нормы — будет 26-28 тепла. А затем начнется постепенное понижение температуры — до 23-25 градусов. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По мнению метеоролога, такая погода продержится до конца рабочей недели. Ночные температуры тоже не будут низкими: в начале недели +15 ...+18 градусов, во второй половине недели — около +15 градусов.

«Вода в водоемах тоже еще комфортная. Вполне можно продолжать купальный сезон», — добавил метеоролог.