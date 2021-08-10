Гидрометцентр рассказал, какой будет погода во второй половине августа
По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, купальный сезон вполне можно продолжать.
Со вторника температура в центре России немного понизится, но всё равно останется чуть выше нормы — будет 26-28 тепла. А затем начнется постепенное понижение температуры — до 23-25 градусов. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По мнению метеоролога, такая погода продержится до конца рабочей недели. Ночные температуры тоже не будут низкими: в начале недели +15 ...+18 градусов, во второй половине недели — около +15 градусов.
«Вода в водоемах тоже еще комфортная. Вполне можно продолжать купальный сезон», — добавил метеоролог.