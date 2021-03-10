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В Туле залили бетонное основание для строительства аквапарка

В Туле залили бетонное основание для строительства аквапарка

В работах было задействовано более 130 человек и 53 единицы техники.

Тульским заводом товарных бетонов впервые в истории строительного комплекса Тульской области залита цельная бетонная плита объемом более 3000 кубических метров.

Уникальность и сложность задачи состояла в необходимости организации непрерывных, круглосуточных процессов по производству, доставке и укладке столь значительного объема бетонных смесей в стесненных условиях строительной площадки.

Работы производились 6-7 марта, в них были задействованы 53 единицы спецтехники, в том числе два автобетононасоса, и более 130 человек.

Благодаря применению современных технологий производства, качественной подготовке, грамотно организованной логистике Тульский завод товарных бетонов реализовал поставленную задачу с опережением плановых сроков — за 26 часов.

ЗАО «Тульский завод товарных бетонов» — одно из ведущих предприятий стройиндустрии региона, занимает передовые позиции в освоении новых технологий и лучших практик, принимает активное участие в решении социально-экономических задач Тульской области.

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