Отмена «Дикой мяты»: это было санитарно!

Что сейчас происходит на закрытой фестивальной площадке? История, мнения и боль самого крутого фестиваля в Тульской области – в репортаже Myslo.

Фест отменили за 8 часов до начала

Самый короткий фестиваль этого лета состоялся вчера ночью. Новость об указе губернатора прилетела на территорию «Дикой Мяты» около полуночи, за 8 часов до начала мероприятия.

По словам продюсера Андрея Клюкина, это была жуткая ночь, которая закончилась для него в пять утра. «Мята» до последнего пыталась подстроиться под требования санитарных врачей и чиновников, под меняющиеся нормы безопасности, но — не случилось.

В интервью «Эхо Москвы» основатель «Мяты» рассказал:

- Обычно фестиваль посещают 20−25 тысяч человек в день. Нам согласовали 50%, это 12500 проданных билетов. Хотя у нас огромное поле — 86 га, на нем можно смело проводить фестивали на 100 тысяч человек. Мы уже понимали, что за 12500 билетов не окупят фестиваль и готовились к убыткам. Мы приняли все пожелания и требования администрации, в том числе и обязательные ПЦР-тесты. Понимая, что не все успеют сдать анализ, поскольку люди уже в пути на фестиваль из разных городов, мы открыли пункты для экспресс-анализов прямо на площадке.

По словам Андрея Клюкина, организаторы потратили на мероприятие в этом году 96 миллионов рублей. Все собранные за билеты средства «вложены в артистов», но, тем не менее отметил, что деньги за билеты можно вернуть.

Отмена феста взорвала соцсети: люди ждали «Мяту» два года (в прошлом году фестиваль также отменили из-за коронавируса). Настоящая катастрофа.

Ночной стрим из инстаграма группы The Hatters невозможно смотреть без боли:

Фотограф Даниил Прокофьев:

Даниил Прокофьев – Обидно! Я приехал сюда вчера, работал здесь. Сегодня ночью, когда было объявлено о том, что «Мяту» отменили, у всех был шок, конечно. Ночью я проснулся от звуков музыки. Играли The Hatters. Я подумал, что это саунд-чек, и снова уснул. И пропустил фестиваль, самый короткий фестиваль этого лета! Оказывается The Hatters и Мгзавреби сыграли ночью, чтобы поддержать организаторов, работников, обслуживающий персонал. Желаю организаторам фестиваля спокойствия и сил!

«Мятная Припять»

Сегодня на трассе при въезде в Бунырево дежурит ГИБДД: приезжающих на фестиваль разворачивают. На самой площадке полиция также ограничивает доступ посторонних.

А пока там неторопливо разбирают сцены и торговые точки. «Нам некуда теперь спешить», – говорят торговцы и команда фестиваля.

На фудкорте вовсю разбирают палатки.

- А вы кто, журналисты? — интересуется у нас девушка из небольшого кафе. — Ну хоть у кого-то будет работа на этом фестивале.

Все шокированы, владельцы набрали кредитов под фестивальное лето, которое, похоже, не состоится.

Виктор с партнёрами прибыли на фестиваль из Екатеринбурга. Они продают яркие панамы и красивые солнечные очки.

- Мы расстроились так! Весь товар мы изготавливаем сами, так что готовились к событию задолго до начала. Арендовали самый большой домик, вложились. А фестиваль обещал быть классным. Где ещё увидишь такое наполнение потрясающее, инфраструктура, все супер, даже дорожки плиткой выложены! Такого не видели нигде. К организаторам вопросов нет, они ничего не знали и сами понесли серьезные убытки. Но есть вопросы к принимающим решение. Почему все в последний момент? В последние часы перед фестивалем! Я считаю, что «Мяту» можно было провести. Ничего бы не изменилось. Живой пример: в аэропорту строгое соблюдение масочного режима и дистанции, люди выходят из самолёта, садятся в автобус и едут друг у друга на головах без масок и дистанций. Отмена фестиваля бессмысленна! Люди приняли все меры безопасности. Так что я думаю, отмена «Мяты» обусловлена чем-то другим. Есть какие-то причины, о которых мы не знаем.

Ну, а сейчас мы едем домой. Собирались ещё на один оупенэйр, его пока не отменили, но надежд мало. Думаю, фестивальное лето провалено.

Владимир и Екатерина с тремя детьми выехали на фестиваль из Новомосковска вчера в одиннадцать вечера. Они на «Мяте» каждый год, едут с друзьями, большой компанией с палатками.

- В пути новости не мониторили, не было мысли даже, что фестиваль могут отменить, — рассказывает Катя. — Уже на въезде нам сообщили эту новость. Очень обидно, очень сочувствуем организаторам!

- Мы же в 21-м веке живём! — удивляется Владимир. — Неужели до сих пор не научились делать точных прогнозов? Искусственный интеллект, компьютеры, огромные средства тратятся на то, чтобы делать экономические и другие прогнозы! Почему же так все вышло? Ещё пару дней назад объявили усиленные меры безопасности по ковиду на фестивале. Организаторы выполнили все условия, мы послушно сдали тесты ПЦР (кстати, потратились изрядно), приготовились петь в масках. И тут фестиваль отменили! Почему? Ведь есть маски, дистанция, санитайзеры — нас уверяли, что все это работает против вируса. И вдруг выяснилось, что нет. Если власти сами считают это меры недостаточными.

И самое главное, что важнее: заряд бодрости и здоровья, который дал бы людям фестиваль, или вот этот бесконечный негатив?

Кто воскресит Мяту?

А пока кто-то уныло разбирает то, что уже было готово к открытию, а кто-то ...продолжает творить!

Перед вами не просто рыба с духовым инструментом. Это чистая мифология, жрец, который должен воскресить из мертвых убитую ревнивой Персефоной несчастную девушку Мяту (символично, правда?).

Дима Шлёнкин, музыкант и скульптор из Казани, мечтал поучаствовать в жизни фестиваля два года.

- Моя девушка мечтала попасть на «Мяту» ещё в прошлом году. Я написал организаторам с предложением создать на фестивале скульптуру, они откликнулись. Потом начался ковид и никто никуда не поехал. В этом году мы возобновили переговоры, я с напарником засобирался на фестиваль. Мы больше суток ехали сюда на машине, везли уже готовую голову рыбы, трубу и инструментов кучу. Основу мы делали уже на месте. Мой друг композитор написал музыку, она должна была звучать из трубы у рыбы! Но все опять пошло не так! Сначала заболел мой напарник, заподозрили коронавирус, отвезли в больницу. Выяснилось, что у него аппендицит! Пока возили из больницы в больницу, аппендикс лопнул. Теперь он с перитонитом лечится в Щекино. Скульптуру я делал уже с помощью местных рабочих. А вчера ночью отменили фестиваль. У меня опустились руки, такое отчаяние накрыло. Но утром я собрался с силами и решил-таки закончить этого жреца. Доделаю во что бы то ни стало. У моей девушки вчера был день рождения, а сегодня уже вот такой облом: на фестиваль мы так и не попали.

Но наш облом ничто по сравнению с трудностями, которые выпали на долю организаторов. Сил им и добра!

P.S. Сейчас организаторы составляют сметы, чтобы постараться вернуть людям деньги за билеты. «Будем разрабатывать ряд мер, которые позволят нам осуществить возврат за билеты в обозримом будущем», – написали они в официальном аккаунте. А поклонники «Мяты» предлагают донатить фестивалю, чтобы покрыть убытки от его отмены.