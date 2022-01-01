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В Туле за несколько часов до Нового года пожарные спасли мужчину
Видео и фото: Артем Рожин

В Туле за несколько часов до Нового года пожарные спасли мужчину

Пожар произошел на ул. Калинина.

Вечером 31 декабря на ул. Калинина в Туле произошел пожар. Очевидец Артем Рожин прислал в редакцию кадры с места происшествия. На записи видно, при пожаре пострадал человек.
 
«Спасли мужчину. Спасибо, что пожарные всегда на посту», — прокомментировал Артем.
 
По данным МЧС, сообщение о том, что на первом этаже дома № 77-Б горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 18.48.
 

 
Первый расчет прибыл на место уже через пять минут и еще 13 у огнеборцев ушло на ликвидацию открытого горения.
 
«Имеется пострадавший. Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-3 при помощи спасательного устройства по лестничному маршу спасен один человек. В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности, квартира закоптилась по всей площади», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:31 +2
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