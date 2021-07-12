Молодые и красивые загорают в Кондуках: жаркий фоторепортаж Myslo

Жара не отпускает! Столбики термометров уверенно держатся на отметке +30 и выше, и туляки проводят время на пляжах. И если в городе на разрешенных зонах отдыха отдыхают люди разных возрастов, то молодежь и активные семьи мчат в Кондуки. В этом убедился наш фотограф, проведя выходной в этом нереально красивом месте.

Здесь снимают клипы и фильмы, играют свадьбы и тусят с палатками. Фотографы и любители на все лады снимают терриконы и бирюзовую воду.

Марсианские пейзажи Романцевских гор вошли в топ-10 удивительных мест России и украсили сотни лент Instagram россиян.