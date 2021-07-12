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Молодые и красивые загорают в Кондуках: жаркий фоторепортаж Myslo

Молодые и красивые загорают в Кондуках: жаркий фоторепортаж Myslo

Делимся фотографиями с самого красивого места Тульской области – Романцевских гор Узловского района.

Жара не отпускает! Столбики термометров уверенно держатся на отметке +30 и выше, и туляки проводят время на пляжах. И если в городе на разрешенных зонах отдыха отдыхают люди разных возрастов, то молодежь и активные семьи мчат в Кондуки. В этом убедился наш фотограф, проведя выходной в этом нереально красивом месте.

Здесь снимают клипы и фильмы, играют свадьбы и тусят с палатками. Фотографы и любители на все лады снимают терриконы и бирюзовую воду.

Марсианские пейзажи Романцевских гор вошли в топ-10 удивительных мест России и украсили сотни лент Instagram россиян.

Смотрите большой субботний фоторепортаж Myslo!

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Жара в Кондуках, Фото: 7
Жара в Кондуках, Фото: 8
Жара в Кондуках, Фото: 9
Жара в Кондуках, Фото: 10
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Жара в Кондуках, Фото: 12
Жара в Кондуках, Фото: 13
Жара в Кондуках, Фото: 14
Жара в Кондуках, Фото: 15
Жара в Кондуках, Фото: 16
Жара в Кондуках, Фото: 17
Жара в Кондуках, Фото: 18
Жара в Кондуках, Фото: 19
Жара в Кондуках, Фото: 20
Жара в Кондуках, Фото: 21
Жара в Кондуках, Фото: 22
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Жара в Кондуках, Фото: 24
Жара в Кондуках, Фото: 25
Жара в Кондуках, Фото: 26
Жара в Кондуках, Фото: 27
Жара в Кондуках, Фото: 28
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Жара в Кондуках, Фото: 31
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Жара в Кондуках, Фото: 39
Жара в Кондуках, Фото: 40
Жара в Кондуках, Фото: 41
Жара в Кондуках, Фото: 42
Жара в Кондуках, Фото: 43
Жара в Кондуках, Фото: 44
Жара в Кондуках, Фото: 45
Жара в Кондуках, Фото: 46
Жара в Кондуках, Фото: 47
Жара в Кондуках, Фото: 48
Жара в Кондуках, Фото: 49
Жара в Кондуках, Фото: 50
Жара в Кондуках, Фото: 51
Жара в Кондуках, Фото: 52
Жара в Кондуках, Фото: 53
Жара в Кондуках, Фото: 54
Жара в Кондуках, Фото: 55
Жара в Кондуках, Фото: 56
Жара в Кондуках, Фото: 57
Жара в Кондуках, Фото: 58
Жара в Кондуках, Фото: 59
Жара в Кондуках, Фото: 60
Жара в Кондуках, Фото: 61
Жара в Кондуках, Фото: 62
Жара в Кондуках, Фото: 63
Жара в Кондуках, Фото: 64
Жара в Кондуках, Фото: 65
Жара в Кондуках, Фото: 66
Жара в Кондуках, Фото: 67
Жара в Кондуках, Фото: 68
Жара в Кондуках, Фото: 69
Жара в Кондуках, Фото: 70
Жара в Кондуках, Фото: 71
Жара в Кондуках, Фото: 72
Жара в Кондуках, Фото: 73
Жара в Кондуках, Фото: 74
Жара в Кондуках, Фото: 75
Жара в Кондуках, Фото: 76
Жара в Кондуках, Фото: 77
Жара в Кондуках, Фото: 78
Жара в Кондуках, Фото: 79
Жара в Кондуках, Фото: 80
Жара в Кондуках, Фото: 81
Жара в Кондуках, Фото: 82
Жара в Кондуках, Фото: 83
Жара в Кондуках, Фото: 84
Жара в Кондуках, Фото: 85
Жара в Кондуках, Фото: 86
Жара в Кондуках, Фото: 87
Жара в Кондуках, Фото: 88
Жара в Кондуках, Фото: 89
Жара в Кондуках, Фото: 90
Жара в Кондуках, Фото: 91
Жара в Кондуках, Фото: 92
Жара в Кондуках, Фото: 93
Жара в Кондуках, Фото: 94
Жара в Кондуках, Фото: 95
Жара в Кондуках, Фото: 96
Жара в Кондуках, Фото: 97
Жара в Кондуках, Фото: 98
Жара в Кондуках, Фото: 99
Жара в Кондуках, Фото: 100
Жара в Кондуках, Фото: 101
Жара в Кондуках, Фото: 102
Жара в Кондуках, Фото: 103
Жара в Кондуках, Фото: 104
Жара в Кондуках, Фото: 105
Жара в Кондуках, Фото: 106
Жара в Кондуках, Фото: 107
Жара в Кондуках, Фото: 108
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Жара в Кондуках, Фото: 110
Жара в Кондуках, Фото: 111
Жара в Кондуках, Фото: 112
Жара в Кондуках, Фото: 113
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Жара в Кондуках, Фото: 116
Жара в Кондуках, Фото: 117
Жара в Кондуках, Фото: 118
Жара в Кондуках, Фото: 119
Жара в Кондуках, Фото: 120
Жара в Кондуках, Фото: 121
Жара в Кондуках, Фото: 122
Жара в Кондуках, Фото: 123
Жара в Кондуках, Фото: 124
Жара в Кондуках, Фото: 125
Жара в Кондуках, Фото: 126
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Жара в Кондуках, Фото: 128
Жара в Кондуках, Фото: 129
Жара в Кондуках, Фото: 130
Жара в Кондуках, Фото: 131
Жара в Кондуках, Фото: 132
Жара в Кондуках, Фото: 133
Жара в Кондуках, Фото: 134
Жара в Кондуках, Фото: 135
Жара в Кондуках, Фото: 136
Жара в Кондуках, Фото: 137
Жара в Кондуках, Фото: 138
Жара в Кондуках, Фото: 139
Жара в Кондуках, Фото: 140
Жара в Кондуках, Фото: 141
Жара в Кондуках, Фото: 142
Жара в Кондуках, Фото: 143
Жара в Кондуках, Фото: 144
Жара в Кондуках, Фото: 145
Жара в Кондуках, Фото: 146
Жара в Кондуках, Фото: 147
Жара в Кондуках, Фото: 148
Жара в Кондуках, Фото: 149
Жара в Кондуках, Фото: 150
Жара в Кондуках, Фото: 151
Жара в Кондуках, Фото: 152
Жара в Кондуках, Фото: 153
Жара в Кондуках, Фото: 154
Жара в Кондуках, Фото: 155
Жара в Кондуках, Фото: 156
Жара в Кондуках, Фото: 157
Жара в Кондуках, Фото: 158
Жара в Кондуках, Фото: 159
Жара в Кондуках, Фото: 160
Жара в Кондуках, Фото: 161
Жара в Кондуках, Фото: 162
Жара в Кондуках, Фото: 163
Жара в Кондуках, Фото: 164
Жара в Кондуках, Фото: 165
Жара в Кондуках, Фото: 166
Жара в Кондуках, Фото: 167
Жара в Кондуках, Фото: 168
Жара в Кондуках, Фото: 169
Жара в Кондуках, Фото: 170
Жара в Кондуках, Фото: 171
Жара в Кондуках, Фото: 172
Жара в Кондуках, Фото: 173
Жара в Кондуках, Фото: 174
Жара в Кондуках, Фото: 175
Жара в Кондуках, Фото: 176
Жара в Кондуках, Фото: 177
Жара в Кондуках, Фото: 178
Жара в Кондуках, Фото: 179
Жара в Кондуках, Фото: 180
Жара в Кондуках, Фото: 181
Жара в Кондуках, Фото: 182
Жара в Кондуках, Фото: 183
Жара в Кондуках, Фото: 184
Жара в Кондуках, Фото: 185
Жара в Кондуках, Фото: 186
Жара в Кондуках, Фото: 187
Жара в Кондуках, Фото: 188
Жара в Кондуках, Фото: 189
Жара в Кондуках, Фото: 190
Жара в Кондуках, Фото: 191
Жара в Кондуках, Фото: 192
Жара в Кондуках, Фото: 193
Жара в Кондуках, Фото: 194
Жара в Кондуках, Фото: 195
Жара в Кондуках, Фото: 196
Жара в Кондуках, Фото: 197
Жара в Кондуках, Фото: 198
Жара в Кондуках, Фото: 199
Жара в Кондуках, Фото: 200
Жара в Кондуках, Фото: 201
Жара в Кондуках, Фото: 202
Жара в Кондуках, Фото: 203
Жара в Кондуках, Фото: 204
Жара в Кондуках, Фото: 205
Жара в Кондуках, Фото: 206
Жара в Кондуках, Фото: 207
Жара в Кондуках, Фото: 208
Жара в Кондуках, Фото: 209
Жара в Кондуках, Фото: 210
Жара в Кондуках, Фото: 211
Жара в Кондуках, Фото: 212
Жара в Кондуках, Фото: 213
Жара в Кондуках, Фото: 214
Жара в Кондуках, Фото: 215
Жара в Кондуках, Фото: 216
Жара в Кондуках, Фото: 217
Жара в Кондуках, Фото: 218
Жара в Кондуках, Фото: 219
Жара в Кондуках, Фото: 220
Жара в Кондуках, Фото: 221
Жара в Кондуках, Фото: 222
Жара в Кондуках, Фото: 223
Жара в Кондуках, Фото: 224
Жара в Кондуках, Фото: 225
Жара в Кондуках, Фото: 226
Жара в Кондуках, Фото: 227
Жара в Кондуках, Фото: 228
Жара в Кондуках, Фото: 229
Жара в Кондуках, Фото: 230
Жара в Кондуках, Фото: 231
Жара в Кондуках, Фото: 232
Жара в Кондуках, Фото: 233
Жара в Кондуках, Фото: 234
Жара в Кондуках, Фото: 235
Жара в Кондуках, Фото: 236
Жара в Кондуках, Фото: 237
Жара в Кондуках, Фото: 238
Жара в Кондуках, Фото: 239
Жара в Кондуках, Фото: 240
Жара в Кондуках, Фото: 241
Жара в Кондуках, Фото: 242
Жара в Кондуках, Фото: 243
Жара в Кондуках, Фото: 244
Жара в Кондуках, Фото: 245
Жара в Кондуках, Фото: 246
Жара в Кондуках, Фото: 247
Жара в Кондуках, Фото: 248
Жара в Кондуках, Фото: 249
Жара в Кондуках, Фото: 250
Жара в Кондуках, Фото: 251
Жара в Кондуках, Фото: 252
Жара в Кондуках, Фото: 253
Жара в Кондуках, Фото: 254
Жара в Кондуках, Фото: 255
Жара в Кондуках, Фото: 256
Жара в Кондуках, Фото: 257
Жара в Кондуках, Фото: 258
Жара в Кондуках, Фото: 259
Жара в Кондуках, Фото: 260
Жара в Кондуках, Фото: 261
Жара в Кондуках, Фото: 262
Жара в Кондуках, Фото: 263
Жара в Кондуках, Фото: 264
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:25 +5
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