Молодые и красивые загорают в Кондуках: жаркий фоторепортаж Myslo
Делимся фотографиями с самого красивого места Тульской области – Романцевских гор Узловского района.
Жара не отпускает! Столбики термометров уверенно держатся на отметке +30 и выше, и туляки проводят время на пляжах. И если в городе на разрешенных зонах отдыха отдыхают люди разных возрастов, то молодежь и активные семьи мчат в Кондуки. В этом убедился наш фотограф, проведя выходной в этом нереально красивом месте.
Здесь снимают клипы и фильмы, играют свадьбы и тусят с палатками. Фотографы и любители на все лады снимают терриконы и бирюзовую воду.
Марсианские пейзажи Романцевских гор вошли в топ-10 удивительных мест России и украсили сотни лент Instagram россиян.
Смотрите большой субботний фоторепортаж Myslo!
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