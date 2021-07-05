Рейд Myslo: какова обстановка в прививочных пунктах Тулы?

Корреспонденты объездили несколько мест проведения вакцинации и выяснили, что там сейчас происходит.

Мы выбрали пять прививочных пунктов, на которые чаще всего в редакцию Myslo жаловались туляки. Причины недовольства у всех одинаковы — большие очереди и быстро заканчивающаяся вакцина.

– Стоял четыре часа в очереди на прививку в «Гостином дворе», и буквально передо мной она закончилась. Сказали, ждите. Понятно, что сейчас большой ажиотаж, но неужели минздрав не может рассчитать хотя бы примерное количество вакцины? — возмущается туляк Алексей.

Подобные жалобы поступали и от других жителей города.

Для чистоты результата в рейд по пунктам вакцинации мы отправились после обеда.

тц «гостиный двор»

Пожалуй, это самая массовая точка вакцинации в Туле. Когда мы приехали, в очереди находилось около 90-100 человек. Вакцина еще была в наличии.

– Пришла сюда три часа назад, очередь была еще больше, — рассказала корреспонденту Myslo одна из желающих сделать прививку. — Если здесь такой ажиотаж, может, есть возможность открыть еще один кабинет вакцинации?

Туляки пытаются соблюдать дистанцию, но из-за большого количества людей отойти друг от друга на расстояние метр-полтора довольно сложно.