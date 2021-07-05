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Рейд Myslo: какова обстановка в прививочных пунктах Тулы?

Рейд Myslo: какова обстановка в прививочных пунктах Тулы?

Корреспонденты объездили несколько мест проведения вакцинации и выяснили, что там сейчас происходит.

Мы выбрали пять прививочных пунктов, на которые чаще всего в редакцию Myslo жаловались туляки. Причины недовольства у всех одинаковы — большие очереди и быстро заканчивающаяся вакцина.

– Стоял четыре часа в очереди на прививку в «Гостином дворе», и буквально передо мной она закончилась. Сказали, ждите. Понятно, что сейчас большой ажиотаж, но неужели минздрав не может рассчитать хотя бы примерное количество вакцины? — возмущается туляк Алексей.

Подобные жалобы поступали и от других жителей города. 

Для чистоты результата в рейд по пунктам вакцинации мы отправились после обеда.

тц «гостиный двор»

Пожалуй, это самая массовая точка вакцинации в Туле. Когда мы приехали, в очереди находилось около 90-100 человек. Вакцина еще была в наличии.

– Пришла сюда три часа назад, очередь была еще больше, — рассказала корреспонденту Myslo одна из желающих сделать прививку. — Если здесь такой ажиотаж, может, есть возможность открыть еще один кабинет вакцинации?

 

Галерея
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 1
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 2
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 3
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 4
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 5
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 6
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Туляки пытаются соблюдать дистанцию, но из-за большого количества людей отойти друг от друга на расстояние метр-полтора довольно сложно.
мфц на ул. октябрьской

На момент нашего приезда в очереди было около 25 человек — все они ожидали приема на улице. К тому же мы попали в обеденный перерыв. Вакцина еще была.

– Еще не вакцинировались даже те, кто пришел с утра, — рассказали нам две девушки в очереди. — Мы стоим около часа, 102-е по счету. По нашим скромным подсчетам, если не закончится вакцина, сделаем прививку часа в четыре.

Галерея
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 1
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 2
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 3
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 4
показать все фотографии

Одно из неудобств этого пункта вакцинации — ожидание своей очереди на улице. Учитывая, что на предстоящей неделе ожидается до +30 градусов, неплохо было бы обустроить какие-либо навесы или раздавать людям воду.

московский вокзал

Кажется, самый спокойный и доступный пункт. После обеда в ожидании прививки стояло около двадцати человек. Правда, медики попросили очередь уже не занимать — вакцина закончилась и привезти ее сегодня не обещали.

– Пришла сюда два часа назад, — рассказала нам женщина из очереди. – Сейчас передо мной пятнадцать человек. В принципе, всё довольно быстро проходит – за 10 минут из медкабинета вышли четверо вакцинированных.

тц «спар»

В этом пункте вакцинации самая хаотичная и напряженная обстановка. В очереди за вакциной – человек 20-30. Дистанцию здесь практически никто не соблюдает.

– Ждем с самого утра, но пока очередь до нас так и не дошла, – рассказал нам один из туляков.

– Я стоял в очереди на прививку четыре раза, к десяти утра вакцина заканчивалась. В пункте вакцинации мне сказали, что за раз привозят около 20 штук, мол, больше нельзя. Когда вакцина заканчивается, а это происходит очень быстро, медики звонят в минздрав насчет допоставки.

Галерея
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 1
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 2
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 3
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 4
Пункты вакцинации в Туле, Фото: 5
показать все фотографии
поликлиника №3

Напоследок мы заглянули в пункт вакцинации, расположенный в поликлинике №3 на ул. Первомайской, 11. Кстати, именно на него в субботу жаловались туляки. 

– В поликлинике больницы №7 в очереди собрались уже десятки человек. И она не двигается. Все пришли по записи. Врачи сообщили, что у них закончилась вакцина и когда прибудет, неизвестно, – писали нам читатели.

Сегодня после обеда очередь была человек в пятьдесят. 

– Пришла по записи на 15.00, но, видимо, что-то пошло не так, я оказалась в живой очереди. Смысл тогда записываться? – возмутилась тулячка.

Отметим, что обстановка в прививочных пунктах постоянно меняется.

 

Мы задали ряд вопросов региональному минздраву. В частности, по какому принципу определяется количество вакцины для поставки в определенные пункты. Нам ответили так:

- Распределение вакцины идёт в соответствии с текущей работой пункта вакцинации.

Отметим, что по последним данным, в Тульскую область поступил запас вакцины из 84 тысяч доз и в конце недели ожидается новая партия. Жителям региона рекомендуют ориентироваться на предварительную запись.

Чтобы избежать очередей, минздрав советует записываться на вакцинацию заранее:

  • через портал госуслуг,
  • по телефонам единого центра записи на прием к врачу (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71,
  • по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.
Карта прививочных пунктов в Тульской области:
 

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:59 −19
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