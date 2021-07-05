Рейд Myslo: какова обстановка в прививочных пунктах Тулы?
Корреспонденты объездили несколько мест проведения вакцинации и выяснили, что там сейчас происходит.
Мы выбрали пять прививочных пунктов, на которые чаще всего в редакцию Myslo жаловались туляки. Причины недовольства у всех одинаковы — большие очереди и быстро заканчивающаяся вакцина.
– Стоял четыре часа в очереди на прививку в «Гостином дворе», и буквально передо мной она закончилась. Сказали, ждите. Понятно, что сейчас большой ажиотаж, но неужели минздрав не может рассчитать хотя бы примерное количество вакцины? — возмущается туляк Алексей.
Подобные жалобы поступали и от других жителей города.
Для чистоты результата в рейд по пунктам вакцинации мы отправились после обеда.
Пожалуй, это самая массовая точка вакцинации в Туле. Когда мы приехали, в очереди находилось около 90-100 человек. Вакцина еще была в наличии.
– Пришла сюда три часа назад, очередь была еще больше, — рассказала корреспонденту Myslo одна из желающих сделать прививку. — Если здесь такой ажиотаж, может, есть возможность открыть еще один кабинет вакцинации?
На момент нашего приезда в очереди было около 25 человек — все они ожидали приема на улице. К тому же мы попали в обеденный перерыв. Вакцина еще была.
– Еще не вакцинировались даже те, кто пришел с утра, — рассказали нам две девушки в очереди. — Мы стоим около часа, 102-е по счету. По нашим скромным подсчетам, если не закончится вакцина, сделаем прививку часа в четыре.
Одно из неудобств этого пункта вакцинации — ожидание своей очереди на улице. Учитывая, что на предстоящей неделе ожидается до +30 градусов, неплохо было бы обустроить какие-либо навесы или раздавать людям воду.
Кажется, самый спокойный и доступный пункт. После обеда в ожидании прививки стояло около двадцати человек. Правда, медики попросили очередь уже не занимать — вакцина закончилась и привезти ее сегодня не обещали.
– Пришла сюда два часа назад, — рассказала нам женщина из очереди. – Сейчас передо мной пятнадцать человек. В принципе, всё довольно быстро проходит – за 10 минут из медкабинета вышли четверо вакцинированных.
В этом пункте вакцинации самая хаотичная и напряженная обстановка. В очереди за вакциной – человек 20-30. Дистанцию здесь практически никто не соблюдает.
– Ждем с самого утра, но пока очередь до нас так и не дошла, – рассказал нам один из туляков.
– Я стоял в очереди на прививку четыре раза, к десяти утра вакцина заканчивалась. В пункте вакцинации мне сказали, что за раз привозят около 20 штук, мол, больше нельзя. Когда вакцина заканчивается, а это происходит очень быстро, медики звонят в минздрав насчет допоставки.
Напоследок мы заглянули в пункт вакцинации, расположенный в поликлинике №3 на ул. Первомайской, 11. Кстати, именно на него в субботу жаловались туляки.
– В поликлинике больницы №7 в очереди собрались уже десятки человек. И она не двигается. Все пришли по записи. Врачи сообщили, что у них закончилась вакцина и когда прибудет, неизвестно, – писали нам читатели.
Сегодня после обеда очередь была человек в пятьдесят.
– Пришла по записи на 15.00, но, видимо, что-то пошло не так, я оказалась в живой очереди. Смысл тогда записываться? – возмутилась тулячка.
Отметим, что обстановка в прививочных пунктах постоянно меняется.
Мы задали ряд вопросов региональному минздраву. В частности, по какому принципу определяется количество вакцины для поставки в определенные пункты. Нам ответили так:
- Распределение вакцины идёт в соответствии с текущей работой пункта вакцинации.
Отметим, что по последним данным, в Тульскую область поступил запас вакцины из 84 тысяч доз и в конце недели ожидается новая партия. Жителям региона рекомендуют ориентироваться на предварительную запись.
Чтобы избежать очередей, минздрав советует записываться на вакцинацию заранее:
- через портал госуслуг,
- по телефонам единого центра записи на прием к врачу (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71,
- по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.