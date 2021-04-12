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Титул «Миссис Тульская область — 2021» выиграла Софья Силецкая

Титул «Миссис Тульская область — 2021» выиграла Софья Силецкая

На сцене ДК Туламашзавода впервые в регионе прошел конкурс красоты «Миссис Тульская область». В финальном шоу приняли участие 15 очаровательных замужних женщин.

Все участницы — обаятельные, яркие, талантливые и очень красивые.

 

Конкурс «Миссис Тульская область» — очень добрый, светлый, заряженный на любовь и позитив. Организатором его стало модельное агентство Gold Models.

Конкурс помогает женщинам максимально раскрыться, проявить себя как личность, как мама, как талантливый многогранный человек.

У победительницы конкурса и самых ярких участниц есть возможность представить наш регион на конкурсе «Миссис Россия — Вселенная», финал которого состоится в этом году.
Перед жюри и зрителями конкурсантки предстали в четырех выходах: визитка, модельное дефиле, талант и дефиле в вечерних платьях.
По итогам конкурса каждая участница получила свой титул и подарки от спонсоров.

Так, по итогам голосования на нашем портале Myslo.ru титул «Миссис «Слобода» выиграла 34-летняя Татьяна Чаплина.


«Миссис «Слобода» и «Миссис Обаяние» Татьяна Чаплина, 34 года (Тула), с дочкой Дарьей.

«2-й вице-миссис Тульская область» стала 36-летняя Оксана Гузбанд.


«2-я вице миссис Тульская область» Оксана Гузбанд, 36 лет (Новомосковск), с дочкой и сыном.

 


«1-й вице-миссис Тульская область» жюри выбрали 36-летнюю Викторию Буравцову.


«1-я вице миссис Тульская область» Виктория Буравцова, 36 лет (Тула), с дочкой Варварой.

 

Титул «Миссис Тула» — второй по значимости на конкурсе — присудили 35-летней Екатерине Угнивенко.


«Миссис Тула – 2021» Екатерина Угнивенко, 35 лет (Тула), с дочкой Елизаветой и сыном Иваном.

Ну а королевой вечера, самой красивой, талантливой и обаятельной, стала 24-летняя Софья Силецкая. Теперь она будет с гордостью носить корону и титул «Миссис Тульская область — 2021».

 


Софья — мастер спорта по синхронному плаванию, она тренирует детей и прививает им любовь к спорту.

– Софья, как думаете, чем сегодня покорили жюри?

– Вспомнилась строчка из моей визитки: любовь к людям и улыбка на лице! Я правда очень люблю людей, общение, видимо, жюри это почувствовало.

– Кто сегодня поддерживал Вас на конкурсе?

– В зале меня поддерживали мой муж Артем, наш годовалый сыночек Стэфан, свекор Сергей Михайлович, сестра мужа Екатерина. А на сцене — моя свекровь Наталья, которая тоже участвовала в конкурсе. Мы не были соперницами, мы взаимно поддерживали друг друга и желали удачи. Когда ее награждали, я расплакалась от эмоций.


Наталья Силецкая.

– Современная мама — какая она?

– Она должна всё успевать! И по дому, и с ребенком, и мужа вечером встретить-приголубить… И при этом она несет себя в обществе, успевает работать, уделять время себе и своим хобби.

– С каким творческим номером поедете на Всероссийский конкурс?

– У меня есть задумка показать номер в большом стакане с водой, это сложно технически, но выполнимо!

Из досье Myslo

Софья Силецкая
Родилась 1 февраля 1997 г. в Тюмени.
В Туле живет два с половиной года.
Окончила Тюменский госуниверситет.
Семья: муж Артем, сын Стэфан.
Любимое блюдо: салат с авокадо и лососем.

Любимая книга: сказки Андерсена.
Любимый сериал: «Метод».
Девиз: «Делай, двигайся вперед и ни в коем случае не останавливайся!»

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За первый полет человека в космос отвечал туляк Константин Руднев
За первый полет человека в космос отвечал туляк Константин Руднев
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