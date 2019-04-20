Музыка, настольные игры и беседки: Алексей Дюмин рассказал тулякам о развитии Рогожинского парка

фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в генеральной уборке Рогожинского парка.

Место было выбрано не случайно. Несколько месяцев появилась информация, что рядом с ледовой ареной «Тропик» в Рогожинском парке Тулы будет построен ещё один спортивный зал. При этом снесут памятный знак, установленный на месте гибели Героя Советского Союза Григория Агеева, комиссара Тульского Рабочего полка. Земли в городском парке давно проданы предыдущими губернаторами сомнительным коммерческим организациям. Подробнее — в специальном материале Myslo.

Неравнодушные туляки обратились к губернатору. 25 марта на оперативном совещании Алексей Дюмин обратил внимание главы администрации города Евгения Авилова на этот вопрос. Глава региона заявил:

«В Рогожинском парке никакого строительства не планировалось и не будет планироваться. Никогда!»

Сегодня в ходе субботника глава региона пообщался с жителями и выслушал их предложения по благоустройству места отдыха.

Так, пенсионерка Таисия Андреевна попросила, чтобы в парке звучала музыка, подобно тому, как это сделано в Центральном парке. Глава региона сразу же поручил Андрею Журавлеву, директору департамента лесного хозяйства Тульской области, заняться этим вопросом в ближайшее время.

– Чтобы не мешала отдыхающим, соблюдая все нормы, сделайте так, чтобы в субботу и воскресенье во всех парковых зонах звучала музыка, чтобы создавать настроение отдыхающим. Через месяц оборудование должно быть установлено, – сказал губернатор.

Пенсионерка со своей стороны поблагодарила главу региона за детскую площадку. Она отметила, что дети целый день играют на ней. Также Таисия Андреевна отметила, что в парке чисто, его всегда своевременно убирают.

После губернатор пообщался с Татьяной Баумесбергер, она в числе активистов выступала против застройки Рогожинского парка.

– Мы сейчас парк переводим в природоохранную зону, будем его обустраивать. Активные жители волновались, что парк будет застраиваться. Но никаких строек не будет. Мы будем заниматься здесь озеленением, разнообразим досуг посетителей, например, шашки, шахматы, лото, как это было в советское время. В течение месяца появится павильон для настольных игр. Через две недели мы поставим здесь беседки, через неделю семь столов для настольного тенниса, – рассказал Алексей Дюмин.

Более детально рассказать о проводимой работе губернатор попросил министра экологии и природных ресурсов Тульской области Юрия Панфилова.

– Сейчас уточняются границы Рогожинского парка для включения этой территории в особо охраняемые. Как только этот участок станет собственностью Тульской области и будет передан ведение Тульских парков, территория станет особо охраняемой природной территорией – у нее будет природоохранный статус, который не позволит ничего тут построить и ничего с ней делать, кроме благоустройства. Процесс передачи Рогожинского парка уже запущен, – рассказал Юрий Панфилов.

Дюмин: Юрий Юрьевич, мы как жители Тульской области обращаемся к вам как к министру. Мы вам можем верить?

Панфилов: Конечно же можете!

Дюмин: Ура! Есть все же в Тульской области люди, которые держат свое слово. Мы, жители, благодарны таким министрам и руководителям, которые слушают граждан и принимают правильные решения. Я – житель Тульской области, и вы прежде всего выполняете поручения жителей Тульской области.