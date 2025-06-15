Козероги, самое время отправиться в отпуск! А Девам пора наверстать всё то, что вы упустили в любви

Овен (21.03−20.04): Если перемены назрели, не тормозите естественный ход событий, даже если это потребует от вас большого расхода сил и эмоций. Все сейчас происходит быстро, но легко упустить возможность выйти на новый уровень, получить лучшую работу или заняться прибыльным делом. Во всех переговорах или разговорах по душам старайтесь слышать партнера, не высказывайте категоричных мнений. В конце недели можно оформлять документы, делать покупки.

Про деньги. На этой неделе проблемы финансового плана будут решаться легче, чем обычно. Успешными обещают быть действия, связанные с кредитами, налогами, наследством. Только избегайте спешки и пустой болтовни.

Про любовь. Не спешите, не давите, не стоит пытаться добиться своего любой ценой. Форсаж удастся, но принесет разочарование в победе. Гораздо приятнее на этой неделе будет плыть по волнам любви.

Про интим. Овнам показан крепкий сон в объятиях своего партнера/партнерши, а вовсе не какие-либо нестандартные забавы. Другое дело, что ваше воображение окажется до крайности раздразненным событиями недели, что не позволит вам просто так заснуть. Ну что ж, сделайте «это» по-быстрому, а потом скорее — на боковую...

Благоприятные дни: 20, 22; неблагоприятные: 16.

Телец (21.04−21.05): События в понедельник и вторник задают ритм и содержание всему, что будет происходить в следующие недели. Не торопитесь проявлять активность, но не отказывайтесь от предложений. Оставьте возможность несколько дней подумать, хватит ли сил и желания взять на себя дополнительную нагрузку. Вполне вероятно, что вам захочется сменить жилье или вас ждут другие важные перемены в доме. Лучшие дни для активной деятельности — четверг и воскресенье.

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 22.

Про деньги. Финансовые ресурсы весьма скромны, что может огорчать вас, но это ненадолго. В четверг новые денежные поступления обещают исправить ваше материальное положение. Покупки и приобретения лучше делать в субботу.

Про любовь. Многое на этой неделе будет зависеть от вашего любимого человека. Дайте выход своим эмоциям, только не слишком резко, иначе вы можете своим поведением шокировать окружающих. Весьма интригующее знакомство обещано вам в пятницу.

Про интим. Тельцам для большей эротической привлекательности следует выбирать неформальный стиль одежды и аксессуаров. Возможно, это будут украшения в виде бус с черепами, возможно, просто огромное количество фенечек. Но в любом случае, благодаря подобным нестандартным штучкам и чертикам в глазах вы окажетесь самыми обаятельными и невероятно желанными...

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 22.

Близнецы (22.05−21.06): Будьте внимательны в понедельник и вторник, особенно, в поездках. Лучше не планировать на эти дни важных дел, ремонтных работ и поберечь свои домашние и рабочие компьютеры. На среду и четверг можно назначать личные и деловые встречи, вести активную переписку. В пятницу и субботу ситуации могут выходить из-под контроля. Чтобы не наделать ошибок, занимайтесь только текущими делами. Лишняя откровенность может вам повредить.

Про деньги. Вас порадует дополнительный доход, за и зарплату вам могут увеличить. Деловое общение в середине недели обещает дать ощутимые результаты. А в пятницу вас ждут крупные денежные поступления.

Про любовь. Вас окружат заботой и любовью. Наслаждайтесь и просто верьте в лучшее. Все само сложится так, что вы будете вместе, причем очень скоро. Пятница — удачный день для встреч и свиданий.

Про интим. На этой неделе у Близнецов есть и вдохновение, и силы — а значит, им есть где развернуться. Отведите душу в прямом смысле слова на вашем ненаглядном «чуде» — пусть он/она дрожит под вашими руками, словно барабан или тамтам; пусть тело и душа поют под вашими губами, точно флейта; пусть от вашего языка он/она стонет, точно скрипка...

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 20.

Рак (22.06−22.07): Многое сейчас выходит на поверхность. Обстановка располагает к активному проявлению собственной позиции, но это может сопровождаться стрессами и повышенной утомляемостью. В организме наиболее уязвима печень; поэтому лучше ограничить употребление жиров и углеводов. Основные дела планируйте на вторую половину недели. Поездки, развлечения будут особенно удачными в воскресенье. Деловые планы можно совмещать с личными.

Про деньги. Ситуация, сложившаяся в финансовых делах, способствует стабилизации материального положения. На работе ваши позиции станут более прочными, вы заслужите похвалу от начальства.

Про любовь. На этой неделе у вас появится шанс восстановить отношения со старой любовью, многое зависит от вашего желания и романтического настроения. Возможна совместная поездка, которая поможет вам сблизиться.

Про интим. Снижение полового инстинкта и сублимация либидо в творчестве — вот что предрекают Ракам звезды. Возможно, есть смысл предаться давно заброшенному хобби или, наконец, доделать что-то отложенное. Например, смастерить особенно очаровательный эротический наряд...

Благоприятные дни: 18, 22; неблагоприятные: 17.

Лев (23.07−23.08): В понедельник и вторник сведите к минимуму расходы и не торопитесь принимать решения, где есть риск материальных потерь. Со среды активно общайтесь с теми, кто может помочь вам в решении профессиональных вопросов. Новые знакомства будут приятными и полезными. Романтические настроения охватят всех Львов, независимо от семейного положения. Легкий флирт — это то, что вам сейчас необходимо, чтобы пробудить интерес и к другим сторонам жизни.

Про деньги. Во вторник вас могут ожидать новые денежные поступления, хотя и не слишком значительные. Но на отдых хватит. В четверг поступит выгодное предложение, но вам стоит тщательно рассчитывать силы, чтобы не подвести партнеров.

Про любовь. Вас ждут романтические приключения, только не попадитесь в сети охотников за материальными благами и манипуляторов. Сейчас это вполне вероятно. Цените себя и не потеряйте голову в бурном потоке чувств.

Про интим. Венера вновь играет со своим любимым знаком зодиака в прятки. Флирт правит балом, заполоняет умы и кружит головы — и даже тем, кто давно уже «отвык» от этих «юношеских забав». А краснощекий Купидон все время норовит выстрелить невпопад! Поэтому не удивляйтесь, если вас неистово потянет к какому-нибудь невзрачному человечку, на которого вы бы раньше и не взглянули.

Благоприятные дни: 17, 20; неблагоприятные: 16.

Дева (24.08−23.09): Пришло время планы воплощать в реальность. Повышается чутье выгоды, и вы сможете сделать правильные вклады и приобретения. Оптимальными днями для этого будут четверг и пятница. Со среды по пятницу найдите время для косметических процедур, сходите в парикмахерскую, приобретите новую косметику. В выходные ваши реакции на поступки близких людей могут быть неожиданными. Поэтому воспринимайте происходящее легко, старайтесь сразу мириться.

Про деньги. В понедельник не исключены проблемы и конфликты на работе. Стоит обратиться к друзьям, они могут помочь как советом, так и деньгами. На четверг совещания и дела, связанные с финансами, лучше не планировать, отложите их уже на следующую неделю.

Про любовь. Вы настолько погружены в свой собственный мир, что любимый человек практически безуспешно пытается вернуть вас в реальность. Помогите ему ну хоть немного. Вам важно больше времени проводить вдвоем. Выходные — прекрасный момент, чтобы наверстать упущенное.

Про интим. Дев на этой неделе норовят обидеть все, кому не лень, и в том числе их сексуальные партнеры/партнерши. Постарайтесь заранее быть готовыми, что ваш толстокожий «слоненок» ляпнет что-нибудь дурацкое в ваш адрес и прямо в разгар полового акта — и даже глазом не моргнет! Не стоит демонстративно прерывать соитие — лучше отнеситесь к происходящему с юмором.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 19.

Весы (24.09−23.10): Неделя располагает к активному общению, поездкам, решению вопросов в различных инстанциях. Отношения с братьями и сестрами и другими родственниками тоже могут выйти на первый план. Старайтесь прийти к компромиссу, если чувствуете, что страсти накаляются. Не торопитесь ничего менять в первую половину недели. Решения найдутся ближе к выходным. На это время следует планировать основные дела и культурные мероприятия.

Про деньги. Финансовое положение сейчас вполне стабильно. Вторник — удачный день для покупок и приобретений. В четверг возможны деловые предложения, которые будет не так-то легко осуществить.

Про любовь. Во вторник в сердечных делах возможны затруднения, будьте осторожны, не стоит принимать поспешных решений и уж тем более сжигать за собой мосты. В конце недели многое прояснится. И вы ощутите гармонию отношений.

Про интим. Представителям вашего знака зодиака необходимо быть осторожными: в ближайшие дни есть опасность стать жертвой сексуальной агрессии. Не стоит без надобности провоцировать окружающих неприкрытым заигрыванием, особенно с теми личностями, кто в силу природной напористости склонен принимать любой намек за приглашение к немедленным действиям.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 18.

Скорпион (24.10−22.11): Возможно, вам предстоит принять важное решение в понедельник или вторник в результате быстро развивающихся обстоятельств. Не планируйте на эти дни много разнообразных дел, лучше сосредоточьтесь на самом важном. Встреча, разговор, полученное письмо могут что-то существенно изменить в личных отношениях. Обстановка будет напряженной, и имеет смысл увеличить физическую нагрузку. В воскресенье сходите в сауну.

Про деньги. Финансовая стабильность наконец-то порадует вас. Возможны крупные денежные поступления в начале недели. Деловые переговоры увенчаются успехом, что сулит вам значительную выгоду. Вам могут предложить повышение.

Про любовь. Если вы оставите в покое свою принципиальность и скажете «да», то это поможет обрести счастье вам обоим. Пришло время открыто говорить о своих чувствах и признаться в любви.

Про интим. Мудрые Скорпионы знают: пережидать шторм лучше всего на мелководье, а вот во время штиля можно и отправиться в путешествие на глубину. Поскольку в эротических «плаваниях» у вас на этой неделе штиль, то смело отправляйтесь с любимым/любимой в путешествие. А там, глядишь, и «тонус» поднимется.

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 19.

Стрелец (23.11−21.12): Эта неделя благоприятна для поиска работы и трудоустройства. Отношения в коллективе будут неровными, но если отделять эмоции от действительно важного, то что-то существенно может измениться лично для вас в лучшую сторону. Стрессы снимайте повышенной физической активностью; особенно, в первой половине недели. Полезны профилактические, очистительные мероприятия, диеты. В выходные не создавайте поводов для ревности в личных отношениях.

Про деньги. Появится возможность для улучшения и стабилизации финансового положения. Но в середине недели будьте осторожны, иначе следствием необдуманных поступков могут явиться поспешные и необдуманные траты и потеря денег. Осторожнее с кредитами и рассрочками.

Про любовь. Постарайтесь сохранять равенство в отношениях. Если вы будете постоянно подчеркивать, что вы главнее партнера, ему это вряд ли понравится. Поменьше упрямства, побольше дипломатии, заботы и любви.

Про интим. По утверждению звезд, Стрельцам на эту неделю не стоит назначать никаких свиданий и, тем более, интимных встреч. Вашему партнеру/партнерше наверняка помешают на нее прийти те или иные обстоятельства — либо уже во время встречи случится что-то непредвиденное, что заставит его покинуть вас.

Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятные: 17.

Козерог (22.12−20.01): Ваши дела постепенно улучшаются, и можно снизить нагрузку, больше времени уделить личным вопросам. Хотя бы один день выделите для выезда на природу, чтобы избавиться от груза забот и по-новому оценить свои обязанности и перечень дел, которые ждут своей очереди. Информация, полученная в пятницу, может вернуть вас к старым планам. Но окончательное решение принимайте не раньше воскресенья. В выходные порадуйте себя общением с друзьями.

Про деньги. Самое время отправиться в отпуск, путешествие даже обойдется вам не так дорого. В пятницу возможны новые финансовые поступления. Если вы собрались в выходные в магазин за покупками, то постарайтесь делать только крупные и запланированные, а не распыляться по мелочам.

Про любовь. Хорошее время для улучшения ваших любовных отношений. Интуиция подскажет, как вести себя в той или иной спорной ситуации. Внутренняя раскованность придаст вам уверенности в себе и привлекательности.

Про интим. Похоже, на работе вас упорно считают синим чулком, и эта неделя призвана изменить положение дел. У вас наметится небольшая интрижка с одним/одной из коллег, но работать он/она будет не совсем непосредственно рядом с вами. Ваша задача — продемонстрировать соратникам свою фривольность и распущенность — разумеется, в допустимых пределах...

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 22.

Водолей (21.01−19.02): Возможны проблемы, связанные с электроникой, или другими средствами связи. В общении тоже может ощущаться напряжение. Вам лучше сосредоточиться на интеллектуальной деятельности и меньше общаться и дискутировать в первой половине недели. В четверг и пятницу можно делать покупки для себя и семьи. Это благоприятное время для поездок (до полудня в пятницу) и решения личных вопросов.

Про деньги. Неделя связана с оформлением деловых бумаг, договоров, документов. Постарайтесь быть внимательнее и читать то, что вы подписываете. В среду и четверг нежелательно совершать покупки, ведь радости они вам не доставят, а кошелек изрядно опустошат.

Про любовь. Вам предстоит много суеты и беготни, связанной с улаживанием личной жизни. Любимый человек может выразить свое недовольство из-за нехватки внимания. Не слишком ли вы погрузились в работу?

Про интим. Вам стоит снять любые «ремни безопасности» и отпустить на свободу дремлющее внутри естество. Только при значительном ослаблении самоконтроля возможен полноценный интим, который станет не просто «отдушиной» для накопившегося «пара», а окажется настоящим блаженством для уставшего тела и души.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 20.

Рыбы (20.02−20.03): У вас почти не остается времени для личной жизни. Зато на работе происходит много перемен, и вам не стоит отказываться от дополнительной нагрузки, если она хорошо оплачивается или сулит повышение в должности. Будьте внимательны в понедельник и вторник, если планируете важные встречи или поездки. В четверг и пятницу вы можете выбрать время для посещения окулиста. Компрессы, гимнастика для глаз помогут снять и общее напряжение.

Про деньги. В понедельник вам могут поставить немало деловых задач разом Во вторник возможны приятные денежные поступления. Финансовые идеи и предложения, поступившие от друзей, могут оказаться для вас весьма выгодными. Если вы еще не были в отпуске, стоит задуматься о приобретении тура.

Про любовь. Вы можете доверить любимому человеку самые сокровенные тайны, и он поймет и поможет вам в случае необходимости. Не держите в себе то, что вас волнует.

Про интим. «Не пытайтесь выпросить то, что принадлежит вам по праву» — говорят Рыбам светила. Если ваш супруг/супруга не стремится разделить с вами постель, не стоит прыгать вокруг и уговаривать. Это еще никому никогда не помогало. Просто похвалите себя за выдержку и мудрость и займитесь любимым хобби.

Благоприятные дни: 19, 22; неблагоприятные: 18.