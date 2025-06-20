7 лучших комментариев: 13 - 20 июня

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
Погода в Туле 14 июня: дождливо и до 20 градусов тепла
- 2 -
Погода в Туле 13 июня: ливни и грозы
- 3 -
Доходы туляков в первом квартале 2025 года выросли на 17%
- 4 -
Семь пар поженились на фестивале «Дикая Мята»
- 5 -
Тулу затопило после мощного дождя
- 6 -
Погода в Туле 18 июня: до +23, дожди и грозы
- 7 -
В России по-новому будут считать средний заработок
Лучший комментарий - ...