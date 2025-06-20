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  5. 7 лучших комментариев: 13 - 20 июня - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 13 - 20 июня

7 лучших комментариев: 13 - 20 июня

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Погода в Туле 14 июня: дождливо и до 20 градусов тепла

Погода в Туле 14 июня: дождливо и до 20 градусов тепла

- 2 -

Погода в Туле 13 июня: ливни и грозы

Погода в Туле 13 июня: ливни и грозы

- 3 -

Доходы туляков в первом квартале 2025 года выросли на 17%

Доходы туляков в первом квартале 2025 года выросли на 17%

- 4 -

Семь пар поженились на фестивале «Дикая Мята»

Семь пар поженились на фестивале «Дикая Мята»

- 5 -

Тулу затопило после мощного дождя

Тулу затопило после мощного дождя

- 6 -

Погода в Туле 18 июня: до +23, дожди и грозы

Погода в Туле 18 июня: до +23, дожди и грозы

- 7 -

В России по-новому будут считать средний заработок

В России по-новому будут считать средний заработок

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6 лучших комментариев: 6 - 13 июня
6 лучших комментариев: 6 - 13 июня
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