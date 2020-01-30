В Новомосковске появился Центр детской стоматологии

30 января 2020 года губернатор Тульской области Алексей Дёмин был в рабочей поездке в городе химиков Новомосковске, которому в этом году исполняется 90 лет. Глава региона посетил новый детский садик, пообщался с жителями города и провел совещание с членами правительства и администрации Новомосковска.

Перед совещанием Алексей Дюмин посетил поликлинику №2 филиала №1 Новомосковской городской клинической больницы.

- Здравоохранение – одно из главных и в тоже время проблемных направлений работы, особенно с учетом исторически сложившейся демографической ситуации в регионе. Мы проделали достаточно большую работу с минздравом региона, с зампредом правительства, в том числе по строительству ФАПов, полностью закрыли маршрутиризацию в медобслуживании. Мы понимаем, что проблемы здравоохранения надо решать комплексно, и в последнее время выделяем достаточно средств на это из внебюджетных источников. Повышение качества медицинской помощи детям – одна из приоритетных задач. Региональное правительство держит этот вопрос на особом контроле. В прошлом году мы выделили очень серьёзные средства на ремонт и переоснащение поликлиник и больниц. Особенно тех, где лечатся дети. Эта поликлиника – одна из них, - заявил Алексей Дюмин. -

Общая площадь всех обновленных помещений составляет 2500 кв. метров. Начались ремонтные работы в мае 2019 года и сейчас степень их выполнения составляет 97%.

Планируется, что до 7 февраля они будут завершены. Стоимость работ - 45,8 млн рублей, ремонт введётся на внебюджетные средства.

И.о. главного врача больницы Игорь Наумов отметил, что в поликлинике применены «бережливые» технологии - разделены потоки больных и здоровых детей, создан единый cаll-центр.

- С сентября прошлого года к нам пришли на работу 17 докторов, из них 8 – узкие специалисты, - пояснил Игорь Наумов. – В таких условиях, как у нас, работать одно удовольствие!

- Новомосковск – это 120 тысяч жителей. В бюджете 2020 года мы предусмотрели 252 млн. руб. на ремонт и новое оборудование учреждений здравоохранения, - сказал Алесей Дюмин.

По многочисленным просьбам жителей Новомосковска в обновленном здании разместится еще и «Центр детской стоматологии». При нем организованы хирургический, ортодонтический, терапевтический кабинеты, кабинет неотложной стоматологической помощи.

Глава региона осмотрел кабинет детского травматолога и Центр детской стоматологии.

Как рассказал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, новый Центр - уникальное по своему оснащению учреждение в городе. Здесь дети могут получить любую стоматологическую помощь. Работают хирургический, ортодонтический и терапевтический кабинеты.

Алексей Дюмин спросил о планах по развитию больницы. Игорь Наумов отметил, что в этом году планируется оснастить современным оборудованием детские поликлинику и стационар. После этого планируется начать ремонт детской поликлиники №3 и детского стационара на Рязанском ш, 2.