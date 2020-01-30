новости
новости
Регистрация
В Новомосковске появился Центр детской стоматологии

В Новомосковске появился Центр детской стоматологии

30 января 2020 года его презентовали губернатору Тульской области Алексею Дюмину

30 января 2020 года губернатор Тульской области Алексей Дёмин был в рабочей поездке в городе химиков Новомосковске, которому в этом году исполняется 90 лет. Глава региона посетил новый детский садик, пообщался с жителями города и провел совещание с членами правительства и администрации Новомосковска.

Перед совещанием Алексей Дюмин посетил поликлинику №2 филиала №1 Новомосковской городской клинической больницы.

- Здравоохранение – одно из главных и в тоже время проблемных направлений работы, особенно с учетом исторически сложившейся демографической ситуации в регионе. Мы проделали достаточно большую работу с минздравом региона, с зампредом правительства, в том числе по строительству ФАПов, полностью закрыли маршрутиризацию в медобслуживании. Мы понимаем, что проблемы здравоохранения надо решать комплексно, и в последнее время выделяем достаточно средств на это из внебюджетных источников. Повышение качества медицинской помощи детям – одна из приоритетных задач. Региональное правительство держит этот вопрос на особом контроле. В прошлом году мы выделили очень серьёзные средства на ремонт и переоснащение поликлиник и больниц. Особенно тех, где лечатся дети. Эта поликлиника – одна из них, - заявил Алексей Дюмин.  -

Общая площадь всех обновленных помещений составляет 2500 кв. метров. Начались ремонтные работы в мае 2019 года и сейчас степень их выполнения составляет 97%.

Планируется, что до 7 февраля они будут завершены. Стоимость работ - 45,8 млн рублей, ремонт введётся на внебюджетные средства. 

И.о. главного врача больницы Игорь Наумов отметил, что в поликлинике применены «бережливые» технологии - разделены потоки больных и здоровых детей, создан единый cаll-центр. 

- С сентября прошлого года к нам пришли на работу 17 докторов, из них 8 – узкие специалисты, - пояснил Игорь Наумов. – В таких условиях, как у нас, работать одно удовольствие!

- Новомосковск – это 120 тысяч жителей. В бюджете 2020 года мы предусмотрели 252 млн. руб. на ремонт и новое оборудование учреждений здравоохранения, - сказал Алесей Дюмин.  

По многочисленным просьбам жителей Новомосковска в обновленном здании разместится еще и «Центр детской стоматологии». При нем организованы хирургический, ортодонтический, терапевтический кабинеты, кабинет неотложной стоматологической помощи. 

Глава региона осмотрел кабинет детского травматолога и Центр детской стоматологии.

Как рассказал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, новый Центр - уникальное по своему оснащению учреждение в городе. Здесь дети могут получить любую стоматологическую помощь. Работают хирургический, ортодонтический и терапевтический кабинеты.

Алексей Дюмин спросил о планах по развитию больницы. Игорь Наумов отметил, что в этом году планируется оснастить современным оборудованием детские поликлинику и стационар. После этого планируется начать ремонт детской поликлиники №3 и детского стационара на Рязанском ш, 2.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 23:08 0
Другие статьи по темам
Событие
рабочая поездка в Новомосковскосм центра детской стоматологии
Люди
губернатор Тульской области Алексей Дюминминистр здравоохранения Алексей Эрк
Место
Новомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске Тульской области построили новый детсад с яслями и группами для детей-инвалидов
В Новомосковске Тульской области построили новый детсад с яслями и группами для детей-инвалидов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.