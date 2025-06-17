17 июня: пещерная идиллия и в России стартовали продажи безалкогольной водки

Доброе утро! Новый замечательный день – новая возможность сделать что-нибудь хорошее для себя и окружающих, а также почитать хорошие новости, которые мы для вас уже успели собрать. Поехали!

Кажется, ожидается опять дождь. Сегодня в Туле будет небольшой дождь, а температура воздуха повысится до +21 градуса.

Мин Хэнцай, 35-летний китаец, стал символом нового образа жизни, отказавшись от суеты городского существования и выбрав уединение в пещере. После многолетней работы таксистом, которая привела его к эмоциональному выгоранию и разочарованию в любви, Хэнцай принял решение оставить всё позади и начать новую жизнь в гармонии с природой.

Жизнь Мин Хэнцая была наполнена стрессом и постоянной гонкой за деньгами. Он работал по 10 часов в день, чтобы вернуть долги родственникам, но, несмотря на его усилия, его дом был отобран. Это стало последней каплей, и он решил искать утешение в одиночестве, подальше от городской суеты.

Хэнцай нашёл укрытие в пещере недалеко от своего родного города. Сначала это было лишь временное решение, но вскоре он начал обустраивать своё новое жильё, создавая уютное пространство для жизни. Он оборудовал огород, где выращивает овощи и травы, что позволяет ему не только обеспечивать себя свежими продуктами, но и находить радость в процессе садоводства.

Сейчас Мин Хэнцай называет свою жизнь в пещере «максимально счастливой». Он проводит дни за чтением книг, изучением философии и саморазвитием. Его блог стал местом, где он делится своими мыслями и опытом с теми, кто ищет альтернативные пути к счастью. Хэнцай вдохновляет своих читателей на переосмысление привычных ценностей и поиск внутреннего покоя.

Он признаётся, что уединение дало ему возможность разобраться в себе и своих желаниях. В отличие от прежней жизни, где он постоянно ощущал давление и стресс, теперь он наслаждается простыми радостями — свежим воздухом, тишиной и временем на размышления.

Сегодня слушаем AY YOLA - Homay.

В России на рынок вышел уникальный продукт — безалкогольная водка. Бутылка объёмом 0,7 литра предлагается по цене свыше 1000 рублей. Производитель утверждает, что этот напиток обладает характерным ароматом ржаного хлеба и по вкусу не уступает традиционному алкоголю.

Безалкогольная водка предназначена для тех, кто хочет наслаждаться вкусом любимого напитка, но при этом избегает алкогольного опьянения.

Производитель акцентирует внимание на том, что безалкогольная водка сохраняет все традиционные вкусовые качества оригинала, что делает её идеальным дополнением к различным блюдам и закускам. Напиток уже привлёк внимание потребителей и экспертов, которые отмечают его потенциал в сегменте безалкогольных напитков.

В этой уникальной фотоподборке представлены удивительные скульптуры художницы Кэтлин Райан, которая мастерски сочетает элементы природы и искусства. Каждое произведение — это тщательно выполненная интерпретация знакомых нам фруктов, покрытых загадочной плесенью. Однако вместо обычных материалов, Кэтлин использует драгоценные и полудрагоценные камни, придавая своим работам неповторимый блеск и текстуру.

Прекрасного настроения!