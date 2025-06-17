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  5. 6 лучших комментариев: 6 - 13 июня - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 6 - 13 июня

6 лучших комментариев: 6 - 13 июня

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Губернатор: При атаке БПЛА люди не пострадали, причиной стала производственная травма

Губернатор: При атаке БПЛА люди не пострадали, причиной стала производственная травма

- 2 -

Губернатор: При атаке БПЛА люди не пострадали, причиной стала производственная травма

«Ситуация находится под контролем»: Руслан Бутов о падении беспилотника на «Азот»

- 3 -

Сквер Льва Толстого преображается. Какая территория будет следующей?

Сквер Льва Толстого преображается. Какая территория будет следующей?

- 4 -

Туляку, переигравшему в Skyrim, помогла похлебка в психиатрической больнице

Туляку, переигравшему в Skyrim, помогла похлебка в психиатрической больнице

- 5 -

В Тульской области жители цыганского табора незаконно «сожгли» электричество на 7 млн рублей

В Тульской области жители цыганского табора незаконно «сожгли» электричество на 7 млн рублей

- 6 -

«Дикая Мята» снова с нами: музыка, семья, творчество и немного дождя

«Дикая Мята» снова с нами: музыка, семья, творчество и немного дождя

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вчера, в 13:00 +1

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