6 лучших комментариев: 6 - 13 июня

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Губернатор: При атаке БПЛА люди не пострадали, причиной стала производственная травма
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«Ситуация находится под контролем»: Руслан Бутов о падении беспилотника на «Азот»
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Сквер Льва Толстого преображается. Какая территория будет следующей?
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Туляку, переигравшему в Skyrim, помогла похлебка в психиатрической больнице
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В Тульской области жители цыганского табора незаконно «сожгли» электричество на 7 млн рублей
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«Дикая Мята» снова с нами: музыка, семья, творчество и немного дождя
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