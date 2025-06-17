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Как самозанятым не остаться без пенсии

Как самозанятым не остаться без пенсии

Рассказывает отделение СФР по Тульской области.

Самозанятые, которые применяют специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», могут формировать свою будущую пенсию, добровольно уплачивая страховые взносы в Отделение СФР по Тульской области. Таким правом уже воспользовались 4 316 жителей региона.  С начала 2025 года самозанятые граждане перечислили в счет своей будущей пенсии более 3,5 миллионов рублей.

Самозанятые освобождены от обязательной уплаты страховых взносов на пенсионное страхование, поэтому периоды деятельности в качестве самозанятого не учитываются при оформлении страховой пенсии. Чтобы эти периоды были учтены, нужно подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и начать уплачивать взносы.

Размер платежей определяется самостоятельно. В 2025 году минимальный добровольный взнос для самозанятых составляет 59 241,60 рублей. Эта сумма эквивалентна одному году страхового стажа и 0.975 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Можно внести и меньшую сумму – тогда стаж и ИПК начислят пропорционально. Например, половина взноса даст полгода стажа и 0,488 коэффициента. Максимальный размер добровольного взноса составляет 473 932,80 рублей, в этом случае на лицевом счете будет учтено 7,799 ИПК. 

Платеж можно перечислить всей суммой сразу или направлять по частям. Главное – успеть оплатить страховые взносы за 2025 год до 31 декабря. 
Коэффициенты и стаж будут учтены автоматически, представлять в Отделение СФР по Тульской области документы, подтверждающие платеж, не потребуется. Проверить сформированные пенсионные права можно на портале госуслуг, запросив выписку из индивидуального лицевого счета.
Подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно через мобильное приложение «Мой налог» либо на портале госуслуг, а также в клиентской службе Отделения СФР по Тульской области. 

За разъяснениями можно обратиться к специалистам регионального Отделения СФР, позвонив по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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