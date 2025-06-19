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Утро в Туле
19 июня: небесное метро и гаражный гений создал самый мощный ручной лазер

19 июня: небесное метро и гаражный гений создал самый мощный ручной лазер

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле ожидается снова дождь, а воздух прогреется до +17 градусов.

В Дубае началось строительство амбициозного проекта — новой линии метро под названием Blue Line. Недавно был заложен первый камень, что стало знаковым событием для города, стремящегося к инновациям и современным транспортным решениям.

Одной из главных особенностей новой линии станет станция от Emaar Properties, которая будет самой высокой в мире, расположенной на впечатляющей высоте 74 метра над уровнем земли. Это не только уникальное инженерное решение, но и возможность для пассажиров насладиться захватывающими видами на знаковые достопримечательности города.

Путешественники смогут любоваться панорамами Бурдж-Халифы, величественного Дубай-Крика и современных небоскрёбов на Шейх Заед Роуд. Новый проект обещает не только улучшить транспортную доступность, но и стать настоящей туристической аттракцией.

Дубай продолжает удивлять мир своими архитектурными достижениями и инновациями в сфере транспорта. Ожидается, что Blue Line станет важным шагом к созданию более устойчивой и удобной транспортной системы в одном из самых динамично развивающихся городов мира.

Сегодня просыпаемся вместе с The Weeknd - Call Out My Name.

В современном мире технологии развиваются с невероятной скоростью, и иногда удивительные изобретения появляются в самых неожиданных местах. Один блогер, увлеченный наукой и инженерией, решил собрать самый мощный ручной лазер в мире прямо у себя в гараже. Его уникальное устройство обладает мощностью, превышающей силу обычной лазерной указки в 50 тысяч раз!

Этот лазер способен не только прожигать титан и гипс, но и поджигать алмазы. Более того, он даже может создавать рубины в домашних условиях — настоящие чудеса науки, доступные каждому, кто готов рискнуть и поэкспериментировать.

Однако, несмотря на все достижения, этот талантливый изобретатель сталкивается с серьезными проблемами. Законодательство не позволяет ему оформить рекорд, так как мощность его лазера превышает допустимые нормы. Ни одна лаборатория не может провести тестирование устройства из-за его опасности.

Тем не менее, этот случай поднимает важные вопросы о границах науки и технологий, о том, как далеко может зайти человеческое любопытство и стремление к инновациям.

В этой фотоподборке мы погружаемся в увлекательный мир искусства фотографии, исследуя, как это ремесло развивалось на протяжении веков. От первых дагерротипов до пленочных камер, каждая фотография рассказывает свою историю, отражая не только технические достижения, но и уникальные взгляды авторов на окружающий мир.

Невероятного настроения!

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сегодня, в 06:00 +1
 

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