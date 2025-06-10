Где искупаться: обзор тульских пляжей

Фото Алексея Пирязева.

В этом году купальный сезон стартовал 1 июня и продлится до 31 августа. Myslo отправился в пляжный рейд!

Myslo побывал на городских пляжах и проверил, насколько там комфортные условия.

ЗОНА ОТДЫХА В ПЕТРОВСКОМ КВАРТАЛЕ

Где: мкр-н Петровский, Привокзальный р-н, Тула.

Точные координаты: 54.194284, 37.515006.

Время работы: с 10.00 до 20.00.

Как добраться: автобусы № 26, 36 и 36а, 83; маршрутки № 66, 12/15. Остановка «Петровский квартал».

Песчаный пляж в Петровском оборудован всем, что нужно для отдыха: бесплатные шезлонги, большие навесы, биотуалет и пара раздевалок. Поодаль стоит контейнер для сбора мусора. Вокруг много парковочных мест.

Буйки расположены на середине водоема. Огорожена неглубокая зона для купания малышей. За безопасностью отдыхающих следит спасатель. Медработник дежурит только по выходным и праздничным дням.

Пляж находится на территории сквера, поэтому если вы устали плавать, но уходить пока не планируете, можно посидеть на лавочках или в ротонде.

На самом пляже развлечений нет — за это отнимем полбалла. Зато на другом конце сквера расположены столы для пинг-понга, детская площадка и зона для воркаута.

Оценка: 4,5 из 5 баллов.

ПЛЯЖ «ОБИДИМО»

Где: п. Обидимо, Тульский г. о.

Точные координаты: 54.301333, 37.394751.

Время работы: с 9.00 до 19.00.

Как добраться: автобус № 162 останавливается у Комсомольской площади (конечная остановка) в центре поселка. Оттуда — только пешком.

Территория зоны отдыха впечатляет — здесь без труда поместятся все желающие. До шлагбаума парковка бесплатная. За ограждением парковочное место на день обойдется в 200 руб. Есть места для инвалидов.

Буйки далеко от берега, «лягушатник» присутствует. Блок с медпунктом и постом спасателя — тоже. Правда, самого медработника нет — по словам спасателя, «его тут вообще не бывает».

Развлечений куча: прокат сапов (от 700 руб./час*) и вейкбордов (350 руб./день*), волейбольная сетка.

*Цены варьируются в зависимости от дня недели и других параметров.

Раздевалки, туалет, урны тоже есть. На территории пляжа даже работает кафе и мини-продуктовый магазин.

Оценка: 5 из 5 баллов.

зона отдыха «Хомяковские поляны»

Где: п. Хомяково, Зареченский р-н, Тула.

Точные координаты: 54.276669, 37.611365.

Время работы: с 10.00 до 20.00.

Как добраться: до остановки «Пионерлагерь» можно доехать на автобусах № 36, 36а или на маршрутке № 66. А потом — на своих двоих.

Пляж находится на территории лесопарка. На входе — большая парковка, кафе, волейбольная сетка и стол для пинг-понга. В тени деревьев есть много лавочек — можно отдохнуть от палящего солнца.

Раздевалки, биотуалеты, мусорный контейнер — все есть. Установлены навесы и шезлонги. Зона для купания детей граничит с мостиком и небольшой площадкой на воде.

В милом зеленом домике расположен пост спасателя и медпункт. Спасатель дежурит ежедневно, а медработник — только по праздникам и выходным.

Оценка: 5 из 5 баллов.

зона отдыха «Ильинка»

Где: п. Ильинка, Тульский г. о., Тула.

Точные координаты: 54.110300, 37.657166.

Время работы: с 10.00 до 20.00.

Как добраться: автобус № 125 (маршрут Автостанция «Восточная» — Прилепы).

Этот пляж оказался ну очень маленьким: песка немного, парковочных мест минимум. Зато подъехать к зоне отдыха можно прямо на машине — дорога тут неплохая.

Раздевалка, биотуалет, контейнер для мусора — есть. Спасатель дежурит на посту ежедневно, а сотрудник медпункта только в уик-энд и по праздникам. Есть пара столиков и скамеек — можно удобно разместиться и устроить пикник.

Это место идеально подойдет для семейного отдыха: через дорогу детская площадка, а зона купания для маленьких членов семьи большая — почти в половину водоема.

Оценка: 4 из 5 баллов.

зона отдыха В поселке Рассвет

Где: п. Рассвет, Тульский г. о., Тула.

Точные координаты: 54.160941,37.440645.

Время работы: с 10.00 до 20.00.

Как добраться: маршрутка № 122 (маршрут Автовокзал — Рассвет). На ней — до остановки «Рассвет», потом пешком.

Зона отдыха оказалась тихой, хотя располагается недалеко от поселка. Пляж небольшой, но на нем уместился «набор минимум»: биотуалет, раздевалки, контейнер для сбора мусора, пост спасателя и медпункт.

Помимо этого, есть волейбольная сетка и огороженная акватория для детей. Несмотря на то, что парковки как таковой нет, вокруг достаточно места, чтобы оставить авто.

Оценка: 4 из 5 баллов.

зона отдыха «Велесов лес»

Где: с. Борщевка, Тульский г. о., Тула.

Точные координаты: 54.238357494655, 37.178701593811.

Время работы: по будням с 10.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до 22.00.

Как добраться: автобус № 169 (маршрут Тула — Алешня). Ближайшая остановка общественного транспорта «Мерлиновка» находится примерно в паре километров отсюда. Путь до базы отдыха придется проделать самостоятельно.

Цена: 400 руб./день. Детям до 8 лет бесплатно.

Отдыхать в «Велесовом лесу» — одно удовольствие. Большой пляж на частной территории оснащен зонтиками с небольшими столиками, шезлонгами, мостиком для спуска в воду. Из удобств: раздевалки, туалет, летний душ.

Любители уединенного отдыха могут забронировать беседку или коттедж. Каждый может поиграть в пинг-понг или волейбол, а за отдельную плату — арендовать сапы и даже порыбачить.

Сам водоем довольно большой, буйки далеко от берега. Парковка бесплатная.

Медработника и спасателя на пляже мы не увидели: все разбежались из-за начавшейся грозы. Тем не менее, ставим 5 звезд - за комфорт и красоту пляжа. А спасатель и медработник в зоне отдыха бывают каждый год (проверено Myslo).

Оценка: 5 из 5 баллов.

Пляж на среднем пруду центрального парка

Где: ЦПКиО им. П. П. Белоусова, Тула.

Точные координаты: 54.182937, 37.578760.

Время работы: с 10.00 до 20.00.

Как добраться: троллейбусы № 1, 2, 4, 5, 7; автобусы № 18, 11, 28, 25; трамвай № 14. Маршрутки: № 9, 30, 33, 34, 35, 40к, 50, 51, 54, 58, 62.

Пожалуй, самое популярное место отдыха у туляков. Отсюда сразу минус: в жаркий выходной день на пляже не протолкнуться!

В остальном же отличное место для отдыха, а главное — в центре города. Найти парковочное место рядом с парком нетрудно. Все для удобства гостей здесь есть: закрытый туалет, урны, раздевалка, навесы и лавочки. Медперсонал и спасатель следят за безопасностью ежедневно.

Для маломобильных посетителей есть специальное кресло для купания — воспользоваться им можно совершенно бесплатно. На пляже работает прокат катамаранов (от 450 руб./час*), лодок (от 400 руб./час*) и сапов (от 600 руб./час*).

*Цены варьируются в зависимости от дня недели и других параметров.

Оценка: 4,5 из 5 баллов.

Пляжи на реке Воронке

Где: п. Матвеевские Дачи, Привокзальный округ, Тула.

Точные координаты: пляж № 1 — GPS: 54.1018741, 37.5603639. Пляж № 2 — GPS: 54.099177, 37.558544.

Время работы: с 10.00 до 20.00.

Как добраться: дойти до пляжа № 2 можно пешком с конечной остановки маршрутки № 35. До пляжа № 1 придется идти дольше, с остановки «Подгородние Дачи» маршруток № 114 и 280.

На Воронке расположено два пляжа. Территория № 1 просторнее: на этом берегу расположены беседки с мангальными зонами, прокат сапов (800 руб./час), каяков (1500 руб./час), катамаранов (1500 руб./час).

На другом берегу — пляж № 2. Он меньше, но и на нем есть все удобства: биотуалет, раздевалки, лавочки и мусорки, пункт спасателя и медработника (работают все так же: медработник — по выходным дням, спасатель — ежедневно). Здесь можно арендовать только сап (от 800 руб./час*) и биг-сап (от 2500 руб./час*).

*Цены варьируются в зависимости от дня недели и других параметров.

На обоих берегах есть бесплатная парковка.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Myslo напоминает, что пляжи и зоны отдыха относятся к общественным местам, а значит, распитие алкоголя на их территории строго запрещено. Любителям выпить хмельного в неположенном месте грозит штраф от 500 до 1500 руб. — статья 20.20 КоАП РФ.

То же касается лиц, не знакомых с феноменом мусорных баков. За выброс мусора в общественном месте гражданину светит штраф от 1000 до 3000 руб. — статья 8.2 КоАП РФ.

Самое главное — не купайтесь в местах, которые не включены в официальный список пригодных зон отдыха. Ваша безопасность превыше всего!