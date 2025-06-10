Клиенты тульской фирмы «Ё-Хаус»* планируют выйти на митинг

Кредит есть — дома нет, платить каждый месяц надо и строить дома как-то надо. Но как? Ответ на этот вопрос не могут найти десятки туляков и жителей других регионов России, оказавшихся в числе клиентов компании-застройщика «Ё-Хаус»* (ООО «Партнер»).

— Мы хотели жить за городом. Живем, только не в доме, а в морском контейнере. Мы купили его на период возведения дома — думали, что для хознужд приходится. А он оказался нашей крышей над головой, — рассказывает Маргарита Горишняя.

Среди пострадавших от действий мошенников такая ситуация не единственная. Кто-то живет на съемной квартире, потому что деньги от продажи своего жилья отдал застройщику; другие теснятся у родственников, а третьи — и вовсе в строительных бытовках у фундаментов недостроенных «Ё-Хаусом» домов.

Елена Васильева с мужем планировала на декабрь сразу два крупных события — новоселье и рождение ребенка. Но удалось только второе. С новорожденным они остались жить на съемной квартире, оплачивая и её, и ипотеку:

— Зимой я ходила на прием к уполномоченному по правам ребенка с просьбой найти выход из нашей ситуации с ипотекой, и мою ситуацию вроде как взяли на контроль. Но потом — тишина. Весной в апреле девочки, пострадавшие от мошеннической схемы застройщика, съездили в приемную Президента. И тут же мне начали звонить из соцзащиты. Оказалось, что мне положена какая-то выплата на ребенка, сходила в МФЦ, оформила ее. Но она небольшая, погашать кредит не поможет. В целом же мы с мужем, исходя из доходов, не попадаем ни под одну льготную категорию. И не являемся людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Соцзащита в качестве помощи предложила кроватку, ходунки — взять на время попользоваться. Предложили мне устроиться на работу…

Ну то есть, мол, если у вас нет денег на выплату кредита, вот вам работа. Мы должны поработать получше и вернуть украденные аккредитованным в банке подрядчиком деньги?

Ну так получается? То есть не с банками работают, чтобы они условия меняли, а с нами, чтобы мы больше работали и продолжали платить за то, чего у нас нет.

На фото Елена Васильева и Маргарита Горишняя.

В такой же ситуации — десятки людей. Уголовное дело возбуждено. Более 150 человек признаны пострадавшими. В СИЗО до середины августа содержатся четыре фигуранта, еще два — под домашним арестом и один — в федеральном розыске. Но все это не снимает с пострадавших обязанности исправно платить кредит.

Кроме того, остались неизменными и сроки ввода домов в эксплуатацию. Если их нарушить, то процент по кредиту поднимется до ставки, установленной ЦБ.

— У нас есть женщина, которая хотела переехать в Тулу с Севера из-за проблем со здоровьем. Заключила договор с ООО «Партнер» на строительство дома. И что ей делать теперь? Она всё вложила в дом, которого нет, — рассказывает Маргарита. — Я не переезжала из другого региона, но тоже продала машину, дачу, всё сложила в несуществующий дом. Да, банки нам говорят: «Стройтесь, мы вам не запрещаем».

А на что мы будем строиться? Если бы у нас где-то в запасе лежали 10 миллионов, то мы бы тогда и ипотеку не брали. Но у нас их нет!

На фото: Татьяна Бояркина.

— Банки открещиваются от нас. Мы подавали жалобу в ЦБ, но и там нам отвечают, что не имеют права вмешиваться во внутренние процессы коммерческих организаций — банков, — рассказывает Татьяна Бояркина. — А кто же тогда имеет, если регулятор не может ничего сделать? Я из Владивостока приехала, все там продала. Теперь живу на съемной квартире, не имея ничего своего!

— Пусть в бытовке пока пожить, но сделайте нам коммуникации! Даже этого никто не делает. Вот рядом с нами тянут газ, уже трубы лежат. Но к нам завести его не могут, потому что у нас дом не введен в эксплуатацию! А потом мы сможем снова подключиться в 2031 году за бешенные деньги? Сейчас люди платят по 18-20 тысяч, а потом эта сумма же вырастет. И сколько мы еще должны будем заплатить? — добавляет Елена.

Татьяна Бояркина отмечает, что у многих пострадавших от действий мошенников есть сомнения в верности квалификации действий фигурантов уголовного дела:

— Мы вообще не уверены, что и уголовное дело квалифицировано по нужной статье. Это же не просто нас обманули и забрали деньги. Деятельность «Ё-Хауса» похожа на финансовую пирамиду. Например, в моем доме они построили стены, но денег за него они не получили, потому что я не подписала акт выполненных работ по заливке фундамента.

Соответственно, на чьи деньги они их строили? На деньги тех, кто заключил договор позже! Это и есть пирамида.

А кому-то залили фундамент и тоже не получили денег. Если изучить финансовую деятельность ООО «Партнер», там все будет понятно. Кроме этого, только во второй половине 2024 года появился Кащеев, на компанию были оформлены огромные кредиты. Денег было очень много — но они все куда-то были выведены, видимо.

Есть и другие вопросы у пострадавших — по поводу ареста имущества обвиняемых:

— Почему было арестовано только очевидное имущество, которое оформлено на фигурантов уголовного дела? А на их родственников? На мам и других их близких родственниках много чего зарегистрировано. И даже продается. Почему это не учитывается? В других уголовных делах подход совершенно другой! Например, у бухгалтеров Фармфабрики арестовали и имущество детей, и мужей! Мы задаем эти вопросы следователям, но в ответ сплошная вода, — говорит Маргарита. — Арестованного на 41 млн рублей имущества не хватит на то, чтобы существенно компенсировать наши убытки в сотни миллионов. У меня последний платеж по ипотеке произойдет, когда мне исполнится 70 лет! Доживу ли я до них вообще?

— Почему уголовное дело было возбуждено только после того, как Амелин исчез? Как будто специально тянули с этим! Ведь до того, как дело было возбуждено, сколько людей писали заявления и получили в ответ отказы! Кажется, что все сделано для того, чтобы главный фигурант смог скрыться! — говорит Елена. — И что самое интересное, когда мы приходим, что-то спрашиваем, то на нас еще и ругаются, что мы отвлекаем и мешаем работать!

— Мы платим налоги, живем в правовом государстве, которое создало условия для получения «Партнёром» наших денег.

Мы всё делали в рамках закона, но почему-то должны за это расплачиваться! Кто контролировал работу застройщика? Кто закрывал глаза на заключение договоров по возведению домов на землях сельхозназначения? — добавляет Татьяна.

Из-за безвыходной ситуации обманутые клиенты ООО «Партнер» подали заявку на проведение митинга. Предполагаемая дата — 21 июня. Если его проведение будет согласовано, то в нем планируют принять участие как минимум около трети пострадавших. По словам пострадавших от рук мошенников в сфере ИЖС, в этот день аналогичные митинги могут пройти в Казани и Новосибирске. Цель — привлечь внимание к проблеме перед отчётом Минстроя, который состоится 2 июля.