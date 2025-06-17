Панельки из нашего детства

Фото Алексея Пирязева

Их можно любить и ненавидеть, но они уж точно никого не оставляют равнодушными. Сегодня ностальгируем по легендарным серым девятиэтажкам, которые целыми микрорайонами возводились в Туле брежневской поры.

«В душной бетонной коробке…»

«…можно быть просто счастливым!» – спели уже в нулевых рокеры из группы Lumen. А в начале семидесятых региональная серия девятиэтажных панельных домов серии 111-83ТУЛ считалась суперсовременным прогрессивным эталоном тогдашнего крупнопанельного домостроения. Панельки 83-й серии пришли на смену морально и физически устаревшим пятиэтажкам серии 1-468 (хрущевкам), которые в Союзе строили еще с начала 50-х годов прошлого столетия.



Типовые панельные дома завоюют мир – одна из основных мыслей легендарной мелодрамы Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 г.

Первые панельки новой серии строились в 5-этажном (без лифта) и 9-этажном (с лифтом) исполнении по ГОСТам, опиравшимся на максимальную длину лестниц пожарных машин. Позже к лестнице добавили дополнительную секцию, и дома серии обрели третью, 10-этажную версию.

Как тулякам жилось в «пентагоне»

Для советской ребятни в восьмидесятые серые панельки стали настоящим кладом развлечений, экстрима и всевозможных игр в жестких урбанистических условиях одинаковых многоквартирных домов и дворов.

Вспоминает туляк Илья Кравец, 45 лет:

– В начале восьмидесятых наш старый дом на улице Ствольной снесли, построив на его месте школу № 55, а наша семья получила двухкомнатную квартиру на пятом этаже типовой панельной девятиэтажной брежневки. Наш дом по улице Максима Горького, 12 тогда считался рекордсменом – в нем было аж 22 подъезда, целый жилой комплекс из более чем 800 квартир! Двор наш был настолько необъятный, а детей во дворе было так много, что пацаны из первых подъездов были в контрах с пацанами из последних. Во дворе стояли две телефонные будки, в доме было четыре арки для проезда скорой и пожарных. Наш дом, если смотреть на него сверху, складывался в английскую букву G, и каждый его малолетний обитатель с гордостью говорил, что живет «в пентагоне» – так называли в простонародье нашу панельку.

Проживание в таком легендарном доме обеспечивало всех детей увлекательными и разнообразными делами. Самое главное было, чтобы взрослые не узнали сорванца и не пожаловались на него родителям.

– Мы лазали везде – на крышу, в подвал, играли в продуваемых всеми ветрами арках, катались на качелях во дворе. Крыша, выполненная ступенями с учетом перепада высоты, была для нас настоящей полосой препятствий: забирались по стенам без лестниц, прыгали со «ступеней», летом загорали и даже иногда жгли костры, а зимой катали из снега громадные шары… В восьмидесятые не было еще металлических дверей, и вход на крышу всегда был открыт. Вспоминается и вкус гудрона, который мы с пацанами часто подбирали за рабочими и жевали вместо редких и дорогих импортных жвачек.

Бетонная коробка – источник плиточек

Так же верно, как и гудроном, панелька снабжала пацанов и другим ценным ресурсом.

– Плитки, которыми был буквально обложен весь дом, стали для нас на некоторое время философией и основной идеей. Ими менялись, в них играли во дворе и в школе. Дом был обложен обычными белыми плиточками, не просвечивающимися (однушками) и просвечивающимися (двушками). Большую ценность представляли желтые «биточки» у нижней подъездной камеры мусоропроводов и черные просвечивающиеся «йодики» из подвала – отколупывать их было гораздо сложнее, вдобавок за это могло достаться от дворника, если бы он поймал за этим делом.

Использование маленькой плитки позволяло скрыть дефекты материала стен – трещинки или неровности. Благодаря плиточкам создавалось впечатление ровной и гладкой поверхности. А еще плитка уменьшала пористость бетонных блоков – и на фасадах не образовывалась плесень.

Плитка не теряла цвет и естественным образом очищалась дождем. Этот материал считался очень долговечным.

В панельке Илья прожил до 19 лет, поэтому знаком со всеми возможными планировками квартир и подъездов.

– Самое интересное устройство в панельках – у сквозных угловых подъездов, где встречаются балконные межэтажные пожарные люки с лестницами, внутриподъездные оконные проемы, всевозможные вариации усеченных и расширенных стандартных планировок и многое другое. Даже несмотря на плохую звукоизоляцию и постоянные проблемы с герметизацией межпанельных швов, наш «пентагон» оставил у меня только теплые воспоминания, ощущение мощи и относительно хорошего качества строительства. Те молодые саженцы, которые старательно окучивали взрослые во время субботников в конце восьмидесятых, сегодня выросли и достают до третьих-пятых этажей…

…Типовая многоэтажка, спроектированная специально для спальных жилых массивов советских городов, оказалась настолько удачным решением в сочетании «цена – качество», что несколько модернизированные дома этой серии продолжают строить и по сей день.

Культурный код серых панелек сегодня считывают наши дети и внуки, в панелях устраивают арт-пространства и современные клубы, квест-румы и еще много чего интересного.

И более чем полувековая многоэтажка получает вторую жизнь, встроенная в урбанистический пейзаж современного города.

Только цифры

180 типовых домов серии 111-83 было построено в Туле с начала семидесятых годов.

1972 год – год начала выпуска домов 83-й серии Тульским заводом крупных деталей.

А знаете ли вы, что…

…серия типовых панельных домов 111-83 предусматривает строительство трех вариантов – 5, 9, 10-этажных строений;

…конструкция лифтовых шахт первых тульских панелек в семидесятые годы предусматривала подъем лифта только до восьмого из девяти этажей жилого дома;

…рекордсмены по количеству домов 83-й серии – Тульская, Ленин-градская, Ростовская, Московская области, а также Татарстан.