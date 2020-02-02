Росгвардия скупает у туляков оружие: что почем?
В Тульской области с 1 февраля стартовала операция «Оружие». Отвечаем на главные вопросы о мероприятии.
Профилактическое мероприятие «Оружие» продлится с 1 февраля по 25 декабря 2020 года. В чем его смысл? Граждане могут добровольно сдать Росгвардии оружие и боеприпасы и получить за это деньги.
Что принимают:
- незаконные оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества,
- зарегистрированное оружие, которое в силу большого срока службы опасным для его дальнейшей эксплуатации.
Не арестуют. Механизм освобождения от наказания «зашит» в самих статьях Уголовного кодекса: в соответствии с примечаниями к статьям 222 и 222.1 УК РФ, лица, добровольно сдавшие запрещенные предметы, освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение сданных предметов и веществ.
Оружие следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области, в отдел полиции по месту жительства, либо по месту обнаружения.
Размеры денежного вознаграждения утверждены постановлением Правительства Тульской области
|
Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств
|
Размеры денежного вознаграждения за единицу (руб.)
|
Пистолет, револьвер
|
7000
|
Винтовка, включая образцы охотничьего оружия с нарезным стволом
|
6000
|
Гладкоствольное оружие, включая обрезы
|
4000
|
Огнестрельное оружие ограниченного поражения
|
2000
|
Газовое оружие
|
1000
|
Самодельное оружие или стреляющее устройство
|
1000
|
Взрывчатые вещества, кроме пороха (за 1 кг в тротиловом эквиваленте)
|
5000
|
Порох (за 1 кг)
|
500
|
Артиллерийский снаряд, минометная мина, выстрел к гранатомету, включая боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомба, мина, граната, снаряд)
|
1000
|
Граната
|
2000
|
Мина инженерная
|
2000
|
Патрон к боевому и охотничьему оружию с нарезным стволом (калибра более 5,6 мм)
|
10
|
Патрон к малокалиберному оружию
|
5
|
Патрон к гладкоствольному оружию
|
5
|
Патрон травматического действия
|
5
|
Основные части огнестрельного оружия
|
15% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия
|
Оружие, зарегистрированное в установленном порядке в органах внутренних дел
|
50% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия
Финансирование данного мероприятия осуществляется правительством Тульской области. Деньги заложены на реализацию госпрограммы «Повышение общественной безопасности населения в Тульской области», утвержденной Постановлением Правительства Тульской области
На 2020 год выделено 600 тысяч рублей.
Всем гражданам, сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, будут выплачены вознаграждения.
Да, по итогам аналогичного мероприятия в 2019 году в подразделения лицензионно-разрешительной работы и в территориальные органы внутренних дел обратилось 654 туляка. Они сдали 734 единицы оружия. Из них 28 единиц находились в незаконном обороте, 706 единиц — ранее были зарегистрированы.
Также было сдано:
- 5131 патрон различных калибров;
- 4 кг 280 грамм пороха;
- две основные части снайперской винтовки Токарева;
- самодельный пистолет калибра 5,6 мм;
- газовый револьвер ТОЗ-101, переделанный под стрельбу патронами 5,6 мм;
- 2 мины, 1 снаряд и 1 граната времен Великой отечественной войны.
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