Росгвардия скупает у туляков оружие: что почем?

В Тульской области с 1 февраля стартовала операция «Оружие». Отвечаем на главные вопросы о мероприятии.

в чем смысл операции

Профилактическое мероприятие «Оружие» продлится с 1 февраля по 25 декабря 2020 года. В чем его смысл? Граждане могут добровольно сдать Росгвардии оружие и боеприпасы и получить за это деньги.

Что принимают:

незаконные оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества,

зарегистрированное оружие, которое в силу большого срока службы опасным для его дальнейшей эксплуатации.

а меня не арестуют?

Не арестуют. Механизм освобождения от наказания «зашит» в самих статьях Уголовного кодекса: в соответствии с примечаниями к статьям 222 и 222.1 УК РФ, лица, добровольно сдавшие запрещенные предметы, освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение сданных предметов и веществ.

куда сдавать

Оружие следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области, в отдел полиции по месту жительства, либо по месту обнаружения.

сколько заплатят

Размеры денежного вознаграждения утверждены постановлением Правительства Тульской области от 16.10.2013 № 549 «О денежном вознаграждении гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и зависят от вида сданного оружия:

Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств Размеры денежного вознаграждения за единицу (руб.) Пистолет, револьвер 7000 Винтовка, включая образцы охотничьего оружия с нарезным стволом 6000 Гладкоствольное оружие, включая обрезы 4000 Огнестрельное оружие ограниченного поражения 2000 Газовое оружие 1000 Самодельное оружие или стреляющее устройство 1000 Взрывчатые вещества, кроме пороха (за 1 кг в тротиловом эквиваленте) 5000 Порох (за 1 кг) 500 Артиллерийский снаряд, минометная мина, выстрел к гранатомету, включая боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомба, мина, граната, снаряд) 1000 Граната 2000 Мина инженерная 2000 Патрон к боевому и охотничьему оружию с нарезным стволом (калибра более 5,6 мм) 10 Патрон к малокалиберному оружию 5 Патрон к гладкоствольному оружию 5 Патрон травматического действия 5 Основные части огнестрельного оружия 15% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия Оружие, зарегистрированное в установленном порядке в органах внутренних дел 50% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия

откуда деньги?

Финансирование данного мероприятия осуществляется правительством Тульской области. Деньги заложены на реализацию госпрограммы «Повышение общественной безопасности населения в Тульской области», утвержденной Постановлением Правительства Тульской области от 26.01.2018 № 35.

На 2020 год выделено 600 тысяч рублей.

Всем гражданам, сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, будут выплачены вознаграждения.

и что, этим кто-то пользуется?

Да, по итогам аналогичного мероприятия в 2019 году в подразделения лицензионно-разрешительной работы и в территориальные органы внутренних дел обратилось 654 туляка. Они сдали 734 единицы оружия. Из них 28 единиц находились в незаконном обороте, 706 единиц — ранее были зарегистрированы.

Также было сдано:

5131 патрон различных калибров;

4 кг 280 грамм пороха;

две основные части снайперской винтовки Токарева;

самодельный пистолет калибра 5,6 мм;

газовый револьвер ТОЗ-101, переделанный под стрельбу патронами 5,6 мм;

2 мины, 1 снаряд и 1 граната времен Великой отечественной войны.