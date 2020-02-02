новости
новости
Регистрация
Росгвардия скупает у туляков оружие: что почем?

Росгвардия скупает у туляков оружие: что почем?

В Тульской области с 1 февраля стартовала операция «Оружие». Отвечаем на главные вопросы о мероприятии.

в чем смысл операции

Профилактическое мероприятие «Оружие» продлится с 1 февраля по 25 декабря 2020 года. В чем его смысл? Граждане могут добровольно сдать Росгвардии оружие и боеприпасы и получить за это деньги.

Что принимают:

  • незаконные оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества,
  • зарегистрированное оружие, которое в силу большого срока службы опасным для его дальнейшей эксплуатации.
а меня не арестуют?

Не арестуют. Механизм освобождения от наказания «зашит» в самих статьях Уголовного кодекса: в соответствии с примечаниями к статьям 222 и 222.1 УК РФ, лица, добровольно сдавшие запрещенные предметы, освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение сданных предметов и веществ.

куда сдавать

Оружие следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области, в отдел полиции по месту жительства, либо по месту обнаружения.

сколько заплатят

Размеры денежного вознаграждения утверждены постановлением Правительства Тульской области от 16.10.2013 № 549 «О денежном вознаграждении гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и зависят от вида сданного оружия:

Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств

Размеры денежного вознаграждения за единицу (руб.)

Пистолет, револьвер

7000

Винтовка, включая образцы охотничьего оружия с нарезным стволом

6000

Гладкоствольное оружие, включая обрезы

4000

Огнестрельное оружие ограниченного поражения

2000

Газовое оружие

1000

Самодельное оружие или стреляющее устройство

1000

Взрывчатые вещества, кроме пороха (за 1 кг в тротиловом эквиваленте)

5000

Порох (за 1 кг)

500

Артиллерийский снаряд, минометная мина, выстрел к гранатомету, включая боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомба, мина, граната, снаряд)

1000

Граната

2000

Мина инженерная

2000

Патрон к боевому и охотничьему оружию с нарезным стволом (калибра более 5,6 мм)

10

Патрон к малокалиберному оружию

5

Патрон к гладкоствольному оружию

5

Патрон травматического действия

5

Основные части огнестрельного оружия

15% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия

Оружие, зарегистрированное в установленном порядке в органах внутренних дел

50% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия

 

откуда деньги?

 

Финансирование данного мероприятия осуществляется правительством Тульской области. Деньги заложены на реализацию госпрограммы «Повышение общественной безопасности населения в Тульской области», утвержденной Постановлением Правительства Тульской области от 26.01.2018 № 35.

На 2020 год выделено 600 тысяч рублей.

Всем гражданам, сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, будут выплачены вознаграждения.

и что, этим кто-то пользуется?

Да, по итогам аналогичного мероприятия в 2019 году в подразделения лицензионно-разрешительной работы и в территориальные органы внутренних дел обратилось 654 туляка. Они сдали 734 единицы оружия. Из них 28 единиц находились в незаконном обороте, 706 единиц — ранее были зарегистрированы.

Также было сдано:

  • 5131 патрон различных калибров;
  • 4 кг 280 грамм пороха;
  • две основные части снайперской винтовки Токарева;
  • самодельный пистолет калибра 5,6 мм;
  • газовый револьвер ТОЗ-101, переделанный под стрельбу патронами 5,6 мм;
  • 2 мины, 1 снаряд и 1 граната времен Великой отечественной войны.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4872) 33-81-95.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
операция ОружиеРосгвардияполицияу туляков скупают оружие
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин. 4 года во главе Тульской области: мнения туляков
Алексей Дюмин. 4 года во главе Тульской области: мнения туляков
Зачисление детей в первые классы: как подать заявление
Зачисление детей в первые классы: как подать заявление
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.