  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Сказания Земноморья - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Сказания Земноморья

Сказания Земноморья

Страна:
Япония
 
Премьера:
19.06.2025
 
Режиссер:
Горо Миядзаки
  
Жанр:
Анимационный, Аниме, Фэнтези, ForChildreen
  
Продолжительноcть:
115 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 
Рейтинг:
6.60
 
 

Жители сказочной страны Земноморье, расположенной на островах, обладают магическими способностями. Но однажды, когда было нарушено вселенское равновесие, для них наступают тяжелые времена. Во владения людей вторглись драконы... Верховный маг Гед отправляется искать первопричину беды. Вскоре к нему присоединяется принц Аррен, под воздействием темных сил убивший своего отца, а затем бежавший из родного края. Мудрый волшебник и юноша, которому не дает покоя чувство вины, устремляются в когда-то процветавший, а ныне находящийся на грани упадка город Хорттаун — столицу Земноморья, где их ждет немало приключений…

0
Касса
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
17 мая - 17 июня
Люксор Тула
Жизнь Чака
3 - 15 июня
Иллизиум (Новомосковск)
Больше чем футбол
12 - 25 июня
Люксор Тула
Еще!
22 июня - 18 июня 2023
Алмаз Синема
Игра в кальмара: Перезагрузка
17 июня, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 21 июня 2024
Майский
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.