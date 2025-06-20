Летнее солнцестояние в отеле Just WOOD

20-22 июня в отеле Just WOOD летнее солнцестояние.



В заповедном отеле Just WOOD любят праздники, связанные с природой и традициями. Дни Летнего солнцестояния объединяют в себе оба этих элемента, и стали поводом для самых разнообразных активностей.

В программе с 20 по 22 июня предусмотрели и плетение венков из полевых трав и березовых веток (кто пропустит такое для фотосессии?); и пряничный мастер, где будут из теста с ароматными специями создавать домашние пряники-солнышки; и прогулки в лесу с обнимашками в многовековым дубом.

В канун торжества, вечером 21 июня всех гостей ждут мистические-тематические ТАРО предсказания, беспроигрышная лотерея и пикник «В гостях у лесных фей» с игристыми, закусками от бренд-шефа Антона Крупенина и потрясающим декором от собственной феи-флориста отеля. Старт в 20 часов, стоимость 3100 рублей с человека.

Тем же, кто хочет использовать всю силу этих дней в ресторане отеля – «Титуларт» (12+) –приготовили ритуал на богатство от покровительницы заведения богини Перуны. Заказывая одноименный коктейль каждый получит «золотой» камешек для исполнения желаний.

Кульминацией праздника станет разжигание костра – символа солнца и тепла.



Just WOOD находится в живописном уголке Тульской области на берегу заповедной реки «Осетр» в окружении березовых аллей, лесов и лугов.