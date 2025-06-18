18 июня: в Дагестане обнаружено древнее поселение возрастом 7000 лет и iPad как Крестраж

Доброе утро! Совет для прекрасного начала утра №1 – крепкий бодрящий напиток, совет №2 – порция хороших новостей. Поехали!

И снова мокро. Сегодня в Туле ожидается небольшой дождь, а температура воздуха опустится до +17 градусов.

В Дагестане, в 15 километрах от Дербента, археологи сделали сенсационную находку — древнее поселение, возраст которого составляет почти 7000 лет. Эта находка обещает стать одним из самых значительных открытий археологического сезона.

Во время раскопок исследователи наткнулись на множество артефактов, включая каменные орудия труда, останки животных, а также погребения и хозяйственные ямы. Особое внимание привлекло вылепленное из глины изображение быка, которое может дать новые сведения о культуре и быте древних обитателей региона.

Специалисты подчеркивают, что это открытие не только обогащает нашу историю, но и открывает новые горизонты для изучения жизни людей, населявших эти земли в далеком прошлом. Ученые надеются, что дальнейшие раскопки помогут раскрыть еще больше тайн этого уникального места.



Сегодня слушаем The Weeknd - Starboy ft. Daft Punk.

В мире технологий и магии произошло удивительное слияние: один из креативных разработчиков создал уникальное приложение, которое превращает ваш iPad в настоящий крестраж из вселенной «Гарри Поттера». Теперь каждый пользователь может окунуться в атмосферу волшебства и тайн, став обладателем дневника молодого Волдеморта.

Это приложение не просто имитирует рукописные заметки — оно создает иллюзию общения с искусственным интеллектом, который отвечает на ваши сообщения так, будто вы ведете диалог с самим Томом Реддлом. Каждая запись выглядит так, словно была написана пером, а не напечатана на экране, что добавляет ощущение подлинности и магии.

Погрузитесь в уникальный мир, где классические советские плакаты встречаются с очарованием пушистых друзей! В этой подборке мы собрали самые яркие и креативные трансформации известных плакатов, которые теперь радуют нас кошачьими персонажами. Каждый плакат наполнен игривостью и юмором, а котики в привычных советских сюжетах добавляют необычный и забавный контекст.