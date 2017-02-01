Алексей Дюмин. Год у руля региона

2 февраля 2016 года Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Осенью Алексей Дюмин с успехом выдержал избирательную кампанию и стал выборным главой региона. А чем запомнился год тулякам и что они говорят о новом губернаторе?

«Человек Путина»

Год назад генерал, Герой России Алексей Дюмин ответил на предложение Президента возглавить Тульскую область по-военному:

— Для меня это большая честь и гордость. Буду делать всё, чтобы Вас, Владимир Владимирович, не подвести.

Кстати, кандидатуру Дюмина для назначения в Тульскую область рекомендовал Президенту министр обороны России Сергей Шойгу, отметив его способности решать сложные задачи, оставаясь всегда внимательным к людям.

Несмотря на то, что об Алексее Дюмине до 2 февраля 2016 года вряд ли кто из туляков слышал, это назначение в регионе восприняли позитивно – все-таки это «человек Путина», а значит, региону будет уделено большое внимание и Президента, и федерального центра. А то, что новый глава региона из военных, значит, хороший организатор и отлично разбирается в вопросах военно-оборонного комплекса.

– Думаю, Президент неспроста назначил Дюмина рулить областью. Свое знакомство с регионом Алексей Дюмин начал с тульских оборонных предприятий, – говорит Вячеслав Серебряков, токарь КБ приборостроения им. А. Г. Шипунова. – После его визита в КБП на предприятии был сделан большой шаг вперед – на месте небольшого леса уже строится кое-что, современное и новое. И у соседей – «Сплава» и «Щегловского вала» – стройки развернулись, заметны ремонтные работы и на Тульском комбайновом заводе. Это новые производства, это шаг в завтрашний день – рабочие места, налоги, отчисления, покупки.

Это круговорот денег и жизни области. Это то, что я как рабочий человек вижу, оглядываясь на прошедший год.

Федеральная поддержка

Дюмин, по мнению туляков, эффективно использует свой политический вес в Москве и умеет с выгодой для региона использовать наработанные связи. Большим событием и для оборонщиков Тулы, и для медиков, и для спасателей, причем всей России, стала проведенная по инициативе Алексея Геннадьевича выставка «Оборонно-промышленный комплекс России — новые возможности для медицинской промышленности».

Организовали выставку Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, Минпромторг и Минздрав России, правительство Тульской области. На ней были представлены последние медицинские разработки, в том числе тульских оборонных предприятий, – лечебно-диагностический комплекс «Ангел», разработанный на «Сплаве», и лазерный скальпель, созданный в КБП. Именно их осенью 2016 года показывали Президенту Владимиру Путину, когда тот прибыл в Тулу посмотреть, как идут дела у его назначенца. И теперь все регионы России, можно сказать, стоят в очереди за нашими тульскими «Ангелами».

– На 2017 год мы загружены гособоронзаказом полностью, на 100%, – говорит генеральный директор «Сплава» Владимир Лепин. – Мы продвинулись очень неплохо в разработке медицинского оборудования. И уже заключили соглашения со многими регионами, которые готовы приобрести у нас образцы «Ангела» для апробации. Ведь это уникальный прибор, который объединяет в себе возможности диагностики и лечения неотложных состояний.

Кстати о визите Президента в Тулу. Его туляки тоже вспоминают по нескольким причинам. Во-первых, Владимир Путин провел в Туле практически весь день, что, согласитесь, говорит о повышенном внимании Президента к региону.

А во-вторых, Путин открыл Тульское суворовское училище, построенное с нуля в чистом поле всего за четыре месяца. И мало кто из нас, туляков, до последнего верил, что такое возможно.

Напомним, что возродить училище, которое действовало в Туле с 1944 по 1960 годы, предложил Алексей Дюмин буквально сразу после своего назначения в регион. Практически 90% туляков инициативу поддержали. И 6 мая Алексей Дюмин и министр обороны Сергей Шойгу заложили первый камень в основание здания будущего училища. А 1 сентября училище приняло первых курсантов.

– Только благодаря Алексею Геннадьевичу, его умению ставить четко задачи, эффективно мотивировать команду у нас возрождено Суворовское училище. Работая с детьми, я вижу, как родители заинтересованы в том, чтобы дети учились в этом учебном заведении, – говорит Алла Петровна Бокарева, учитель начальных классов центра образования №1 Новомосковска, почетный работник образования РФ.

Всё лучшее – детям!

Вообще заботу губернатора Дюмина о подрастающем поколении – не только суворовцев, но и обычных девчонок и мальчишек, об их творческом, физическом, эмоциональном развитии, отмечают все туляки.

– То, что мы одними из первых в России организовали по предложению Алексея Геннадьевича технопарк «Кванториум» и запустили свои образовательные программы, это прекрасно, – говорит Владимир Кондаков, преподаватель квантума «Промышленный дизайн» первого тульского «Кванториума». – Наш город славен инженерными традициями, нашими мастерами и нашими конструкторскими разработками, в том числе военными и т.д. Детский технопарк «Кванториум», в первую очередь, направлен на то, чтобы развить в детях интерес именно к инженерии, к созданию чего-то нового. Это уже не кружки научно-технического творчества, а полностью укомплектованные современным передовым инновационным оборудованием лаборатории. Ну и конечно, большое спасибо нашему губернатору за то, что тульскому «Кванториуму» оказывает всестороннюю поддержку компания «Ростех».

– Алексей Геннадьевич приходил в нашу школу буквально месяц назад, – говорит Игорь Лукопров, директор Тульской областной детской музыкальной школы им. Г.З. Райхеля. – Сейчас у нас занимается около 760 детей. Мы самая крупная музыкальная школа в области. И самая старинная – в 2018 году нам будет 110 лет. И замечу, что за многие годы, а я работаю в этой сфере уже более 30 лет, первые лица региона в музыкальную школу не приезжали никогда! Дюмин приехал. Он очень живо интересуется детским творчеством – такие эмоции нельзя подделать по протоколу. Алексею Геннадьевичу очень понравилось, как пели дети, и он даже захотел встать в хор и спеть вместе с ними. Очень открытый и искренний в общении человек. И при этом по-военному строг и сдержан.

По словам Игоря Лукопрова, он обратился к губернатору с предложением. Суть его в том, чтобы в Туле появился детский центр наподобие сочинского «Сириуса» для одаренных детей. А музыкально одаренных ребят может взять под свое крыло школа им. Райхеля.

– Губернатор поддержал идею и уже дал поручение министру культуры Татьяне Рыбкиной проработать этот вопрос. Еще подчеркну, что Алексей Геннадьевич – человек дела, – говорит Игорь Лукопров. – Вот у нас есть замечательный духовой оркестр, мы выступали на фестивале «Спасская башня». Но нам не хватает инструментов. При содействии Фонда развития Тульской области «Перспектива» нам купили 12 инструментов. А после визита в школу Алексей Геннадьевич обещал подарить нам пианино – дорогое, престижной чешской фабрики PETROF. Оно уже заказано, и скоро его привезут.

А что с «Перспективами»?

Кстати о Фонде развития Тульской области «Перспектива». Он создан по инициативе Алексея Дюмина в апреле 2016 года. Учредителями Фонда являются три общественные организации, а средства внебюджетные — от людей, которым небезразлична судьба Тулы и области, от меценатов и спонсоров.

А идея создать такой фонд возникла у Алексея Дюмина после первых поездок по районам области. Люди просили помочь с ремонтом крыши в школе, а в спортзал поставить новое оборудование, залатать сельские дороги и газифицировать дома. Дюмин обещает содействие – в финансировании, в ремонте, в поставках тренажеров… Но! Не обещать невозможного, не говорить пустые слова – только конкретные действия! Алексей Дюмин повторяет это своей команде каждый раз.

– У нас было много проблем, наш спорткомплекс хотели даже закрыть. Прежний собственник бросил объект. Но ведь только в тренажерку ходят 350 человек. А сколько еще желающих заниматься! Губернатор и Фонд «Перспектива» спасли наш «Локомотив», – рассказывает Дмитрий Малеев, тренер тренажерного зала спорткомплекса «Локомотив» (Узловая). – Комплекс передали в собственность области. Буквально за две недели рабочие отстроили полностью зал, поменяли проводку, сделали идеально ровные полы и покрытие. Уже поступила первая партия современных тренажеров, мы их уже собрали и ждем вторую партию. В феврале зал будет работать! Современный! Такого больше нет ни в Узловой, ни в ближайших городах. Огромное спасибо губернатору – он слов на ветер не бросает, сказал – сделал. Ждем его на открытие спорткомплекса. А еще скажу, что в личном общении Алексей Геннадьевич не смотрит с высоты на простых людей, несмотря на свой статус губернатора, генерала, Героя России. Мы общались так, как будто давно друг друга знаем. Он просто сказал: «Не волнуйтесь, все будет!» И сдержал слово.

– А мы от Фонда перспектива выиграли приз – 100 тысяч рублей на благоустройство двора, – рассказывает старший по дому №32 по ул. Марата в Туле Владимир Зверев. – Так с подачи губернатора поощряют активных жителей, кто выходит на субботники и содержит свой дом, двор, улицу в чистоте.

Решительно и жёстко

Две проблемы губернатор решил по-военному – быстро, четко и жестко – с неуправляемостью регионального рынка ЖКХ и «газовым беспределом» в цыганской общине Плеханово.

– По инициативе губернатора в регионе создан рейтинг управляющих компаний. Это инструмент объективной оценки работы нас, коммунальщиков, – считает Александр Зубов, директор УК «Тульское УЖКХ». – Он реально держит все компании в тонусе, мы соревнуемся между собой, а это повышает качество работы и сокращает количество жалоб в ГЖИ и правительство.

Евгений Сидоров – Рейтинг УК обеспечивает благоприятные условия для малого бизнеса. Наше молодое предприятие успешно работает именно благодаря прозрачным и понятным условиям в сфере ЖКХ, – добавляет Евгений Сидоров, директор УК «Проспект».

Еще с одной сложнейшей проблемой разобрался Алексей Дюмин по-мужски. Конфликт в поселке Плеханово – незаконные постройки цыганской общины, несанкционированные подключения к коммунальным сетям, нападения на коммунальщиков – всё это Дюмин пресек решительно и жестко.

– Прошло три года, как наш поселок стал частью Большой Тулы. Он у нас очень разный – и частный сектор, и многоэтажные дома, – рассказывает Ольга Моржова, староста ул. Колхозной в Плеханово. – У нас много лет живет цыганская община в поселке. И много лет мы обращались к властям за помощью в решении проблем, которые возникали в связи с этим. Только в этом году произошли реальные изменения. Ликвидированы незаконные врезки в газовые сети и подключения к электросетям, снесены незаконные строения. Наконец-то восторжествовали закон и справедливость.

«Хорошая стратегия – половина успеха»

Этот военный девиз Дюмина стал его девизом и в должности губернатора. И заступив на пост главы региона, он начал с составления Программы развития Тульской области до 2021 года. Потому что работать без цели и плана — все равно что плыть без руля и паруса. Над программой, главная цель которой – повышение качества жизни туляков, работали 15 экспертных групп в течение трех месяцев. Создание программы было открытым – любой туляк мог внести свои предложения. И таких предложений поступило более 4 тысяч! Лучшие из них были включены в программу. Образование, промышленность, медицина, создание рабочих мест, ЖКХ, дороги, развитие туризма – программа включает пути решения всех «проблемных точек» региона.

– Я участвовал в экспертной группе промышленников под председательством Макаровца, – рассказывает Геннадий Зиборов, исполнительный директор объединения работодателей Новомосковска «Совет предприятий», директор ЗАО АТП-10. – Обсуждали вопросы не только от оборонщиков, но и от химиков, от перерабатывающих комплексов. Большинство наших предложений вошли в уже реализуемую программу.

– Наша работа в группе по сохранению культурного наследия была похожа на мозговой штурм, мы представили предложения, которые важны для Тульской области. Туризм может стать двигателем для развития региона, ведь это дополнительные поступления в бюджет, улучшение имиджа региона, что позволит привлекать более активно инвесторов в наш регион, – говорит Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Кстати, наш регион вошел в федеральную программы «Русские усадьбы», а значит, получат финансирование многие новые туристические маршруты. А еще Президент подписал специальный Указ о праздновании в 2020 году 500-летия Тульского кремля. И это тоже федеральное финансирование!

– В программе много внимания уделено вопросам здравоохранения. И сам губернатор много времени уделяет этой сфере, – говорит Галина Алешина, главврач Одоевской ЦРБ, депутат Тульской облдумы. – Вот недавно была встреча с общественностью в районе. Встал вопрос о капремонте нашей поликлиники. Нужно 64 млн рублей. Губернатор изучает проблему, а мы начали подготовительную работу по проектно-сметной документации ремонта. Еще один очень острый для всех районов вопрос – кадры. Нам Алексей Геннадьевич выделяет 1,5 млн рублей на ремонт квартир для молодых врачей. Очень ценное качество в человеке: если что-то обещает, то делает точно.

Буквально вчера, 31 января 2017 года, Правительство РФ выделило средства трем субъектам Федерации для софинансирования строительства и реконструкции учреждений здравоохранения. Благодаря инициативе Алексея Дюмина Тульская область получит из них почти 306 млн рублей, и эти средства пойдут на строительство корпусов Тульской детской областной клинической больницы.

В одном из интервью Алексей Дюмин говорил, что его задача как губернатора – за руку привести в регион инвестора. И свои слова подтверждал делами: активно работал весь год на всех инвестплощадках: в мае представлял Тульскую область на международном форуме АСЕАН в Сочи, в июне – на Петербургском международном экономическом форуме. Добился cоздания особой экономической зоны «Узловая». И уже первые резиденты получили статус и начали разработку своих проектов.

– Назначение Алексея Дюмина на пост главы региона для нашей компании – памятное и знаковое событие, – говорит Борис Сокол, президент компании «Щекиноазот». – Так совпало, что в начале февраля 2016 года производственные успехи щекинских химиков были отмечены на высшем государственном уровне. Указом Президента РФ В. Путина награждены благодарностями четверо сотрудников предприятия, благодарности удоен весь коллектив, меня как руководителя «Щекиноазота» отметили почетной грамотой Президента РФ. 3 марта Алексей Дюмин передал «азотовцам» высокие награды. За этот год Алексей Дюмин дважды побывал на нашем заводе, и мы обсуждали вопросы бизнес-кооперации, развития «Азота», индустриального парка «Первомайский». Губернатор определяет дальнейшее улучшение инвестиционного климата в области как приоритет работы власти. Бизнес должен чувствовать себя комфортно. Я бы отметил еще одну особенность деятельности Алексея Геннадьевича – ориентированность на человека. В принципе, бизнес, даже самый крупный, не имеет смысла, если он не учитывает интересы людей, которые работают в компаниях и просто живут рядом. Это традиционная идеология «Щекиноазота».

Не отмахиваться от людей

Дюмин участвовал в выборах главы региона как самовыдвиженец и добился беспрецедентной поддержки со стороны жителей области – за него отдали свои голоса 84% пришедших на выборы.

В Послании, с которым он уже как избранный глава региона обратился к депутатам Тульской областной Думы, главным приоритетом работы была названа открытость власти, диалог общества и чиновников.

– Власть должна становиться более открытой, а люди – иметь больше возможностей участвовать в решении социально значимых проблем и задач. Выезжайте на место, разговаривайте с людьми, тщательно разбирайтесь с каждым вопросом, ищите решения. Это не просьба, а прямое указание! Безразличие, невнимательность к проблемам жителей недопустимы! – сказал тогда Алексей Дюмин.

– За год работы в регионе Алексей Геннадьевич, на мой взгляд, полностью оправдал выбор Президента и доверие жителей области, – считает Сергей Харитонов, председатель Тульской областной Думы. – За нашим губернатором – мощный федеральный ресурс, но не менее важно, что сегодня он пользуется безусловной поддержкой населения.