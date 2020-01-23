новости
новости
Регистрация
Как работает новая амбулатория в Петровском квартале Тулы

Как работает новая амбулатория в Петровском квартале Тулы

23 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин приехал с инспекцией в Петровский квартал – проверить работу социальной инфраструктуры поселка

Петровский квартал - один из динамично развивающихся микрорайонов Тулы, его застройка началась в 2014 году.  В 2017 году здесь построили один из лучших детсадов - не только Тулы, но и ЦФО. Инвестора для строительства социального объекта в новом микрорайоне нашел губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Причем, он лично проверял, как шло строительство.

А 23 января 2020 года Алексей Дюмин приехал в поселок проверить работу амбулаторно-поликлинического отделения.

О необходимости такого учреждения в большом новом районе, где много семей с детьми, попросил губернатора Михаил Авилов, зав. отделением медпрофилактики амбулатории поселка Рассвет, на встрече медиков с губернатором 16 мая 2019 года. В тот же день в здании правительства региона состоялось совещание, посвященное этому вопросу, и было принято решение о строительстве модульной амбулатории в поселке.

Это был новый опыт строительства объекта здравоохранения с нуля в отдельном микрорайоне.  

Модульное сборно-разборное задание включает в себя кабинеты педиатра, терапевта, детской поликлинической помощи, медицинской профилактики, а также дневной стационар, смотровой кабинет, процедурную, прививочную.

Амбулаторию возвели в рекордно короткие сроки. Строительные работы начались в октябре 2019 года, а 25 декабря 2019 года здесь уже принимали первых пациентов.

- Это был настоящий праздник для жителей поселка, амбулаторию ждали! Как только мы подключились к инфоклинике, сразу же пошла запись пациентов. За первые 4 дня работы мы приняли 81 пациентов, в том числе  35 детей! Сегодня у нас День здорового ребенка, принимаем малышей до года. Кстати, за месяц у нас появилось 25 малышей! – рассказывает Любовь Рогова, главврач «Амбулатории пос. Рассвет».

Юлия и Игорь, жители Петровского квартала, пришли на прием к педиатру с сыном Костиком:

- Мы пришли первый раз. Очень классно, что не надо никуда ехать, пять минут прогулки - и мы у врача. Мы вообще живем в этом районе три года, купили квартиру в ипотеку. Уже записали сына в детский садик. Он очень комфортабельный - с бассейном, с большим аквариумом и белым роялем в холле!

По словам главврача Любови Роговой, сейчас в амбулатории работают 11 медиков, в том числе врач-терапевт и педиатр. По графику будут принимать узкие специалисты: акушер-гинеколога, невролог, эндокринолог, врач УЗИ-диагностики. Начала работать лаборатория – теперь мамам с малышами да и другим жителям поселка не надо ехать в Тулу, чтобы сдать кровь и другие анализы.

- У нас в амбулатории Рассвета, куда относится и это новое отделение, молодой коллектив. Средний возраст 40 лет. Штат укомплектован. Во-первых, близко к Туле. Во-вторых, врачи имеют право участвовать в программе «Земский доктор» и получить подъемные в миллион рублей. У нас два молодых врача уже получили эту поддержку и закрыли ипотеку. В-третьих, зарплата у врачей 64 тыс руб при работе на ставку и 32 тыс. руб., а у среднего медперсонала 32 тыс. руб., - рассказала Любовь Рогова.

Инициатор появления амбулатории в Петровском квартале Михаил Авилов тоже работает в этой амбулатории:

- Теперь для меня Петровский не только место жительства, но и место работы. Тут очень интересно – много молодежи, детишек, есть и возрастные пациенты. Впрочем, в амбулатории в Рассвете я тоже работают. В планах 2020 года – провести масштабный день здоровья на территориях, которые обслуживает наша амбулатория. Профилактика – это очень важно, тем более что 2020 год губернатор Алексей Дюмин объявил Годом Здоровья!

По словам Алексея Дюмина, первичная медицинская помощь – приоритет в развитии системы здравоохранения, обозначенный Президентом России.

- Доступность медицинской помощи – первоочередная задача правительства региона и непосредственно минздрава. Одна из главных задач, поставленных мною в Послании общественности - вывести здравоохранение, особенно это касается первичного звена, на новый уровень, привести все ФАПы в порядок, - сказал Алексей Дюмин. – Амбулатория Петровского квартала – необходимый социальный объект в новом микрорайоне, востребованный жителями.

Губернатор поблагодарил представителей компании ООО «АРИАЛ», которая установила эту амбулаторию и еще 4 модульных ФАПа на территории Тульской области в 2019 году:

- Они совершили настоящий строительный подвиг. Большое спасибо за работу! Надеюсь, мы продолжим сотрудничество и дальше.

Алексей Эрк, министр здравоохранения, рассказал, что амбулатория полностью оборудована и аттестована для оказания медуслуг населению. Медучреждение занимает 450 кв метров и рассчитано на 50 посещений в смену. Сейчас идет активное прикрепление населения к лечебному учреждению. Уже прикреплено около 600 человек, в том числе более 200 детей.

- А где гардероб для посетителей? – уточнил губернатор.

По словам министра и главрача, возле каждого кабинета есть вешалки. А так как к врачам пациенты приходят по записи, то очередей нет, у всех есть возможность комфортно ждать приема.

- Театр начинается с вешалки, а первичное звено здравоохранения – с улыбки сотрудника регистратуры, правильного разделения поток пациентов, качественной медпомощи и… соблюдения санитарных требований. Мы с вами,  Алексей Элоисович, нарушили их, не надев бахилы, - заметил губернатор.

Губернатор напомнил министру здравоохранения Алексею Эрку, что у медиков амбулатории должен быть еще и автомобиль повышенной проходимости – для выезда к пациентам в отдаленные территории.

- Машина будет поставлена в течение двух месяцев, - обещал министр.

- В течение месяца, - уточнил губернатор.

Затем Алексей Дюмин заглянул в кабинет к врачу-терапевту Максиму Бахлину, который работает в амбулатории с момента открытия.

- Доктор, меня зовут Алексей Геннадьевич Дюмин, я житель Тульской области. У меня болит горло…

Губернатор поинтересовался у медиков, все ли их устраивает в работе, какие есть пожелания и предложения. Медсестра Елена Крестьянинова предложила продлить маршрут автобусов по кварталу до амбулатории – чтобы всем пациентам было удобно добираться. Алексей Дюмин поручил рассмотреть этот вопрос главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву в самое ближайшее время:

- Жителей в Петровском становится все больше, а значит, и работы у врачей будет только прибавляться. И пациентам, и врачам должно быть комфортно.

Галерея
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 1
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 2
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 3
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 4
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 5
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 6
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 7
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 8
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 9
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 10
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 11
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 12
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 13
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 14
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 15
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 16
амбулатория Петровского квартала Тула, Фото: 17
показать все фотографии

 

 

 


 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:08 0
Другие статьи по темам
Событие
работа амбулатории Петровского квартала
Люди
Алексей ДюминЛюбовь РоговаАлексей ЭркДмитрий Миляев
Место
ТулаПетровский квартал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле начальник почты наживалась на чужих выигрышах в лотерею
В Туле начальник почты наживалась на чужих выигрышах в лотерею
Как оформить частный дом в собственность, если нет документов
Как оформить частный дом в собственность, если нет документов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.