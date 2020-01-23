Как работает новая амбулатория в Петровском квартале Тулы

Петровский квартал - один из динамично развивающихся микрорайонов Тулы, его застройка началась в 2014 году. В 2017 году здесь построили один из лучших детсадов - не только Тулы, но и ЦФО. Инвестора для строительства социального объекта в новом микрорайоне нашел губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Причем, он лично проверял, как шло строительство.

А 23 января 2020 года Алексей Дюмин приехал в поселок проверить работу амбулаторно-поликлинического отделения.

О необходимости такого учреждения в большом новом районе, где много семей с детьми, попросил губернатора Михаил Авилов, зав. отделением медпрофилактики амбулатории поселка Рассвет, на встрече медиков с губернатором 16 мая 2019 года. В тот же день в здании правительства региона состоялось совещание, посвященное этому вопросу, и было принято решение о строительстве модульной амбулатории в поселке.

Это был новый опыт строительства объекта здравоохранения с нуля в отдельном микрорайоне.

Модульное сборно-разборное задание включает в себя кабинеты педиатра, терапевта, детской поликлинической помощи, медицинской профилактики, а также дневной стационар, смотровой кабинет, процедурную, прививочную.

Амбулаторию возвели в рекордно короткие сроки. Строительные работы начались в октябре 2019 года, а 25 декабря 2019 года здесь уже принимали первых пациентов.

- Это был настоящий праздник для жителей поселка, амбулаторию ждали! Как только мы подключились к инфоклинике, сразу же пошла запись пациентов. За первые 4 дня работы мы приняли 81 пациентов, в том числе 35 детей! Сегодня у нас День здорового ребенка, принимаем малышей до года. Кстати, за месяц у нас появилось 25 малышей! – рассказывает Любовь Рогова, главврач «Амбулатории пос. Рассвет».

Юлия и Игорь, жители Петровского квартала, пришли на прием к педиатру с сыном Костиком:

- Мы пришли первый раз. Очень классно, что не надо никуда ехать, пять минут прогулки - и мы у врача. Мы вообще живем в этом районе три года, купили квартиру в ипотеку. Уже записали сына в детский садик. Он очень комфортабельный - с бассейном, с большим аквариумом и белым роялем в холле!

По словам главврача Любови Роговой, сейчас в амбулатории работают 11 медиков, в том числе врач-терапевт и педиатр. По графику будут принимать узкие специалисты: акушер-гинеколога, невролог, эндокринолог, врач УЗИ-диагностики. Начала работать лаборатория – теперь мамам с малышами да и другим жителям поселка не надо ехать в Тулу, чтобы сдать кровь и другие анализы.

- У нас в амбулатории Рассвета, куда относится и это новое отделение, молодой коллектив. Средний возраст 40 лет. Штат укомплектован. Во-первых, близко к Туле. Во-вторых, врачи имеют право участвовать в программе «Земский доктор» и получить подъемные в миллион рублей. У нас два молодых врача уже получили эту поддержку и закрыли ипотеку. В-третьих, зарплата у врачей 64 тыс руб при работе на ставку и 32 тыс. руб., а у среднего медперсонала 32 тыс. руб., - рассказала Любовь Рогова.

Инициатор появления амбулатории в Петровском квартале Михаил Авилов тоже работает в этой амбулатории:

- Теперь для меня Петровский не только место жительства, но и место работы. Тут очень интересно – много молодежи, детишек, есть и возрастные пациенты. Впрочем, в амбулатории в Рассвете я тоже работают. В планах 2020 года – провести масштабный день здоровья на территориях, которые обслуживает наша амбулатория. Профилактика – это очень важно, тем более что 2020 год губернатор Алексей Дюмин объявил Годом Здоровья!

По словам Алексея Дюмина, первичная медицинская помощь – приоритет в развитии системы здравоохранения, обозначенный Президентом России.

- Доступность медицинской помощи – первоочередная задача правительства региона и непосредственно минздрава. Одна из главных задач, поставленных мною в Послании общественности - вывести здравоохранение, особенно это касается первичного звена, на новый уровень, привести все ФАПы в порядок, - сказал Алексей Дюмин. – Амбулатория Петровского квартала – необходимый социальный объект в новом микрорайоне, востребованный жителями.

Губернатор поблагодарил представителей компании ООО «АРИАЛ», которая установила эту амбулаторию и еще 4 модульных ФАПа на территории Тульской области в 2019 году:

- Они совершили настоящий строительный подвиг. Большое спасибо за работу! Надеюсь, мы продолжим сотрудничество и дальше.

Алексей Эрк, министр здравоохранения, рассказал, что амбулатория полностью оборудована и аттестована для оказания медуслуг населению. Медучреждение занимает 450 кв метров и рассчитано на 50 посещений в смену. Сейчас идет активное прикрепление населения к лечебному учреждению. Уже прикреплено около 600 человек, в том числе более 200 детей.

- А где гардероб для посетителей? – уточнил губернатор.

По словам министра и главрача, возле каждого кабинета есть вешалки. А так как к врачам пациенты приходят по записи, то очередей нет, у всех есть возможность комфортно ждать приема.

- Театр начинается с вешалки, а первичное звено здравоохранения – с улыбки сотрудника регистратуры, правильного разделения поток пациентов, качественной медпомощи и… соблюдения санитарных требований. Мы с вами, Алексей Элоисович, нарушили их, не надев бахилы, - заметил губернатор.

Губернатор напомнил министру здравоохранения Алексею Эрку, что у медиков амбулатории должен быть еще и автомобиль повышенной проходимости – для выезда к пациентам в отдаленные территории.

- Машина будет поставлена в течение двух месяцев, - обещал министр.

- В течение месяца, - уточнил губернатор.

Затем Алексей Дюмин заглянул в кабинет к врачу-терапевту Максиму Бахлину, который работает в амбулатории с момента открытия.

- Доктор, меня зовут Алексей Геннадьевич Дюмин, я житель Тульской области. У меня болит горло…

Губернатор поинтересовался у медиков, все ли их устраивает в работе, какие есть пожелания и предложения. Медсестра Елена Крестьянинова предложила продлить маршрут автобусов по кварталу до амбулатории – чтобы всем пациентам было удобно добираться. Алексей Дюмин поручил рассмотреть этот вопрос главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву в самое ближайшее время:

- Жителей в Петровском становится все больше, а значит, и работы у врачей будет только прибавляться. И пациентам, и врачам должно быть комфортно.



