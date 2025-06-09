Где в Туле поиграть в настольные игры

Фото Катерины Беловой.

Большая подборка игровых клубов, где можно погрузиться в уютную атмосферу и почувствовать себя фэнтезийным персонажем.

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Клубы настольных игр

Клубы настольно-ролевых игр:

Что такое настольно-ролевые игры

Где поиграть в настольно-ролевые игры в Туле

Игротека с GameDevLab



Фото Катерины Беловой с фестиваля «Горыныч».

Где: творческий индустриальный кластер «Октава» (Центральный пер., 18).

Когда: каждое воскресенье с 13.00 до 17.00.

Стоимость: бесплатно.

Возрастные ограничения: 12+.

Никита Сухотин, лидер проекта GameDevLab на базе Высшей технической школы:

— У нас много игр: начиная от классического «Манчкина» и заканчивая более специфичными — по типу Bullet и «Эпохи облаков». Компания друзей может выбрать настолку по вкусу и поиграть самостоятельно или присоединиться к столику с другими гостями.

Большой опыт в настольных играх не обязателен — наши специалисты всегда помогут разобраться в правилах или подобрать игру по настроению.

Количество гостей на встречах игротеки не ограничено, записываться не нужно. В идеале возрастное ограничение — 12+, но к нам приходят и совсем маленькие дети — лет с трех — и играют с родителями.

Все подробности можно уточнить в нашей группе в VK.

«Настолочка»



Фото Юлии Тумановой.

Где: Тульская областная научная библиотека (ул. Тургеневская, 48).

Когда: дважды в месяц по субботам, с 16.00 до 18.00.

Стоимость: бесплатно.

Возрастные ограничения: 12+.

Юлия Туманова, куратор клуба интеллектуальных и настольных игр «Настолочка» в ТОНБ:

— Ограничений по количеству участников, строго говоря, нет, но от количества пришедших зависит то, в какие именно игры можно будет играть. Записываться не нужно, достаточно просто прийти.

Помимо настольных игр, мы также практикуем такие форматы, как квиз и «своя игра», где количество участников может быть любым.

В распоряжении клуба — около 11 настольных игр: «Вампирский Манчкин», «Кулинариум», «Эволюция», «Война полов» и другие. Также у нас есть краеведческие настольные игры, деревянные головоломки, большая коллекция тематические квизов по музыке, кино и литературе. Коллекция пополняется!

Никаких особых знаний и умений не нужно, лишь ваше желание и свободное время.

Летом все клубы в библиотеке — на паузе. Поэтому, возможно, будем играть в рамках других мероприятий, например литературной веранды. Следить за расписанием встреч клуба можно на сайте ТОНБ.

Finca



Фото Евгения Голубева.

Где: кафе «Суп с котом» (Пушкинский пр-д, 4-а).

Когда: каждую среду с 18.00 до 22.00.

Стоимость: бесплатно.

Возрастные ограничения: 12+, 16+, 18+.

Евгений Голубев, руководитель клуба настольных игр Finca:

— Клуб Finca собирает любителей настольных игр в Туле с 2009 года.

На Игротеку может прийти абсолютно каждый, никаких ограничений нет. Главное — желание играть и хорошо провести время. Опытные игроки всегда помогут новичкам и расскажут, что и как нужно делать.

В распоряжении клуба — порядка тысячи настольных игр разной сложности: простые и веселые пати-игры для большой компании, несложные карточные филлеры, семейные настолки для всех возрастов и игры для опытных игроков.

На каждую Игротеку мы приносим 10-15 настолок, в том числе последние новинки. Как правило, мы уже не решаем, во что будем играть сегодня. За вечер можно успеть сыграть в несколько коротких настольных игр. Также можно заранее договорится на конкретную настольную игру, особенно если она продолжительная.

Кроме того, можно попросить организаторов захватить полюбившуюся игру или принести свою. Здесь всегда найдется во что, а главное, с кем поиграть!

Узнать о планирующихся встречах можно в нашей группе в VK.

Игротека в «Артхаусе»



Фото Равиля Сулейманова, ведущего тульского клуба по интеллектуальной игре ТМ MAFIA.

Где: клуб по интересам, секонд-хенд и магазин изделий ручной работы «Артхаус» (ул. Ф. Энгельса, 73).

Когда: ежедневно.

Стоимость: от 100 до 250 руб.

Возрастные ограничения: 12+, 16+, 18+.

Кристина Артемова, руководительница пространства «Артхаус»:

— Расписание игротек на месяц можно узнать в любой соцсети магазина или на Яндекс Картах! Играем профессионально и любительски в «Мафию», «Манчкин», «Бункер», «Взрывных котят», «Монополию», классические карточные игры, «Твистер» и множество других!

Прийти поиграть в настольные игры можно и вне мероприятий. «Артхаус» работает еще и как антикафе: вход бесплатный при покупке в магазине или свободный взнос от 100 руб. за день. Угостим конфетками, кофе и чаем.

Hobby Games

Где: магазин настольных и интеллектуальных игр Hobby Games (ул. Советская, 53-а).

Когда: ежедневно, 10.00–21.00.

Стоимость: 300 рублей с человека. Оплата производится только за вход. Время не ограничено, однако перед посещением стол необходимо забронировать.

Возрастные ограничения: 12+, 16+, 18+.

В игротеке магазина 79 настольных игр, в которые можно поиграть в рамках клуба: от известной всем «Монополии» до дорогущего (по меркам настолочного дилетанта) «Зомбицида» второй редакции.

Возрастные ограничения для каждой игры свои — внимательно изучайте коробочки.

Наверняка с настольными играми контактировал каждый второй среднестатистический туляк. А вот что такое настольные ролевые игры (сокращенно НРИ) знает далеко не каждый. Прежде чем рассказать о тульских клубах НРИ, внесем немного ясности.

Настольные ролевые игры (в простонародье «ролевки») — это игра, в которой участники совместно создают историю через импровизацию, стратегию и правила. Игроки отыгрывают роль созданного персонажа, вживаясь в образ героя и принимая решения в вымышленном мире.

Скорее всего, вы видели что-то подобное в кино: герои сериала «Очень странные дела» и «Теория Большого взрыва» играют в популярную НРИ Dungeon&Dragons («Подземелья и драконы»). А поклонники отечественного сериала «Полицейский с Рублевки» вспомнят эпизод про ролевиков-реконструкторов, в котором тучный полицейский облачается в эльфийские одежды.

«Роскошные ролевые»



Фото Даниила Гузиенко.

Где: фотостудия «Другая» (пр. Ленина, 109).

Стоимость: 400 руб.

Возрастные ограничения: 16+.

Михаил Павлов, создатель тульского сообщества «Роскошные ролевые» и НРИ «Ничья земля»:

— Мы не столько коммерческое предприятие, сколько группа увлеченных людей, любящих НРИ и играющих в них. У нас есть уютное помещение с настраиваемым освещением и мультимедийным столом — в него встроен экран, на который можно выводить анимированные карты.

Раз в месяц мы набираем игроков на кампании по D&D, «Ничьей земле» и прочим играм. Несколько раз в месяц проводим ваншоты по разным игровым системам («Чужой», «Дневник авантюриста», D&D, «Зов Ктулху» и многие другие).

Обычно в игровой встрече участвует до шести человек и мастер игры. Возраст участников указывается в объявлении и зависит от задумок мастера и тем, затрагиваемых в сюжете игры.

Требования к знаниям правил мы обычно не выдвигаем. Мастер объясняет базовые правила перед игрой в чате с игроками или непосредственно при личной встрече. Если для игры знание правил обязательно, это также указывается в информационном посте.

Информацию о проводимых играх можно найти в группе в VK и телеграм-канале.

D&D с GameDevLab



Фото Катерины Беловой с фестиваля «Горыныч».

Где: творческий индустриальный кластер «Октава» (Центральный пер., 18).

Стоимость: 400 руб.

Возрастные ограничения: 12+.

Никита Сухотин, лидер проекта GameDevLab на базе Высшей технической школы:

— В клубе НРИ мы играем в D&D пятой редакции. Клуб появился совсем недавно, поэтому пока мы делаем только ваншоты. Кампании тоже будут!

Как и в случае с настольными играми, клуб НРИ полностью нью-френдли: мы поддерживаем новичков и учим их тонкостям ролевок. Максимальное количество человек за столом — шестеро.

Подробности все в той же группе в VK.

«Дракон в кубе»



Фото Ильи Карпова.

Стоимость: от 200 до 500 руб.

Возрастные ограничения: от 14 лет.

Илья Карпов, главный администратор клуба «Дракон в кубе»:

— Обычно мы проводим игры в кафе, на открытых площадках, арендуем помещения или устраиваем квартирники.

Игры проводим почти каждый день — по несколько одновременно. Время зависит от занятости участников.



Открытые игры и квартирники оплачиваются добровольным взносом. Есть игры с постоянными взносами — по Туле не дороже 200-500 рублей. В кафе и на тех же квартирниках игроки обычно покупают себе попить и покушать.

Записываться обязательно! Сделать это можно в комментариях к постам в группе VK и телеграм-канале. Для игр по Pathfinder есть специальная гугл-форма.

Сейчас от игроков требуется скорее предрасположенность и желание, нежели строгое знание правил. Раньше НРИ привлекали только гиков, а теперь они стали гораздо популярнее и рассчитаны на широкую аудиторию. Как правило, для вводной игры для новичков — у нас этот формат называется «ваншот недели» — требуют просто прийти на игру. Базовые кубики, карандаш и бланки персонажей выдадут в процессе игры, концепцию объяснят.

НРИ в «Артхаусе»



Фото Кристины Артемовой.

Где: клуб по интересам, секонд-хенд и магазин изделий ручной работы «Артхаус» (ул. Ф. Энгельса, 73).

Когда: каждую неделю в выходные.

Стоимость: от 200 руб.

Возрастные ограничения: 12+, 16+, 18+.

Кристина Артемова, руководительница пространства «Артхаус»:

— На НРИ или D&D рекомендуется до пяти человек на партию одной командой. Следить за расписанием и записаться можно в нашем телеграм-канале.

Возрастные ограничения зависят от игровой истории. В основном все мирно: прийти может любой желающий. Но если история мрачная, мы ждем гостей от 16 лет.

Если хотите поиграть в D&D, советую заранее ознакомиться с игровыми механиками и книгами игрока. НРИ в основном не требуют подготовки: перед игрой гейм-мастер объясняет нюансы и правила, подготавливает лист персонажа для отыгрыша.

Вот несколько любимых игр в таком жанре: Horror Movie World — где можно почувствовать себя героем стереотипного ужастика, Delta Green, Grand Hotel, Неизвестные Армии, Морг Борг и другие. Преимущественно мы делаем ваншоты, но бывают и кампании!

P. S. «А это для детей? Зачем такое инфантильное увлечение?» На подобные животрепещущие вопросы лучше всего ответил Михаил Павлов, создатель тульского сообщества «Роскошные ролевые» и НРИ «Ничья земля»:

— Настольные ролевые игры развивают коммуникативные навыки и позволяют человеку стать более эмпатичным. Примеряя на себя роль другого человека, он может лучше узнать окружающих! А еще проявить себя так, как он не смог бы этого сделать в повседневных условиях.

Раньше НРИ ассоциировались с людьми, которые стремились достичь эскапизма с помощью игр, уйти от реальности. Сейчас фокус ролевого сообщества сместился на социализацию.

Теперь это хобби доступно всем: от элитарности игры ушли в массовую поп-культуру.