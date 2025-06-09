Мерзкий дедушка. Педофил из Тульской области надругался над внучкой и её подружками

Иллюстрации из архива Myslo.

Переезд в глубинку и визит СК

68-летняя Вероника Захарова (имена и фамилии в тексте изменены. — Прим. ред.) вместе с мужем переехала в Тульскую область из Москвы несколько десятков лет назад. Валерий в красках расписывал радости уютной пенсионной жизни в его родовом гнезде — глухой деревеньке на границе с Орловской областью. Пара неторопливо отремонтировала старый домик и коротала дни, занимаясь сельским хозяйством и фермерством. Сезонные овощи с фруктами шли на ура на местном рынке, плюс круглый год доход приносили куры-несушки.

— Валера за баранкой всю жизнь провел, трудился как пчёлка, — вспоминает Вероника. — Поэтому наш выход на пенсию был для него как праздник. Отдыхал душой, копаясь на грядках или убираясь в курятнике. Миллионы мы, конечно, не зарабатывали, но деньги были — и чтобы себя содержать, и баловать внучек подарками, когда они приезжали на лето.

Внучек своих Валерий обожал: покупал им лучшие игрушки, учил плавать и кататься на велосипеде. Постоянно вызывался проводить с ними время. А заодно и с их подружками, родители которых с удовольствием отпускали девочек к такому милому и улыбчивому соседу.

— Детский смех не замолкал в нашем доме, — продолжает Вероника. — Валера постоянно находил чем занять девочек. То смастерит кораблик с моторчиком и запускает его в воде, то поход за грибами и ягодами организует. В общем, не жизнь, а сплошная идиллия. Так я и жила в блаженном неведении, пока прошлым летом к нам в дверь не постучали следователи.

Валеру арестовали, а мне сказали, что я жила с монстром.

Оказывается, мой муж давным-давно проявляет сексуальный интерес к маленьким девочкам.



Дом Валерия Захарова.

Половое воспитание от пенсионера

По версии следствия, 68-летний Валерий Захаров начиная с 2010 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении внучки и двух её подружек. Всего в деле мужчины 12 таких эпизодов. Еще один эпизод связан с изнасилованием.

— Непосредственно внучку он не насиловал, — рассказывает Myslo собственный источник. — Так же, как и её подружек, собственно. Он под различными предлогами трогал их за половые органы, называл это половым воспитанием и запрещал рассказывать кому-то про это. Мол, это только их секрет. Девочки, которым на тот момент было 8 лет, верили дедушке и молчали.

Когда они стали старше, его интерес к ним утих, и он нашёл новую жертву, которую изнасиловал.

Именно с заявления последней потерпевшей следователи и начали раскручивать эту историю. 10-летняя школьница в конце мая 2024 года рассказала родителям о странных играх с дедушкой из соседнего дома. Те отправились с заявлением в правоохранительные органы. А уже после задержания Валерия к следователям обратились другие потерпевшие.

— Вот уже год мой муж находится в СИЗО, но мне его ни капли не жаль, — завершает Вероника. — Ездить в суд и следить за его судьбой я не буду.

Мне очень больно осознавать, что столько лет я ничего не подозревала и не могла раскусить этого хамелеона.

Надеюсь, суд вынесет для него заслуженный и справедливый приговор. С внучкой я не обсуждаю эту историю, но контакт мы поддерживаем постоянно. На меня она не держит зла, что я не смогла предотвратить этот кошмар. Сейчас внучка проходит курс у психотерапевта, надеюсь, специалисты помогут ей пережить полученную чудовищную травму.



Конвой доставляет Захарова в областной суд.

Диагноз обвиняемого и перекладывание вины

Уголовное дело в отношении Валерия Захарова рассматривает Тульский областной суд. По понятным причинам дело проходит в закрытом режиме. Сам пенсионер вину признает частично: говорит, что последняя жертва сама захотела с ним близости, а он «просто не смог отказать». При этом, по информации Myslo, психиатрическая судебно-медицинская экспертиза установила у мужчины наличие психического расстройства — педофилии.

— За период с января по май 2025 года в Туле и области в суд направлено 18 уголовных дел по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, оперативного получения сообщений о происшествиях с их участием и принятия эффективных мер реагирования в следственном управлении организована круглосуточная работа телефонной линии «Ребенок в опасности» по короткому номеру 123 или 8 (4872) 55−54−01, — сообщили Myslo в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Из доклада уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой следует, что за 2024 год от преступлений против половой неприкосновенности пострадал 81 ребенок. Почти половине из них не было и 14 лет.

— Только 15% насильственных преступлений в отношении

детей совершается посторонними лицами, — говорится в докладе детского омбудсмена. — Большая часть преступлений совершена знакомыми — 60%. Родителями в отношении детей совершено 16 преступлений (11%), иными членами семьи — 19 (13%). За год уполномоченному поступило 16 сообщений о нарушении права ребенка на жизнь, защиту от насилия. По всем фактам проведены проверки, каждое из обращений не осталось незамеченным.

Куда обращаться за помощью?

Дети — самая доступная мишень для насилия: их легко запугать, обмануть, запутать манипуляциями. Вопреки распространенной идее о «страшных педофилах с улицы», большая часть сексуализированного насилия над детьми и подростками происходит внутри семьи и ближайшего окружения, говорят психологи проекта «Тебе поверят», который занимается оказанием помощи людям, пережившим сексуальное насилие в детстве:

— Кто это делает? Люди вокруг, которые могут выглядеть и вести себя так же, как все. Пережившие насилие испытывают стыд, страх, сомнения. Чувствуют давление окружающих: «Ничего не было!», «Это не насилие», «Забудем, это было давно и уже неважно», «Ты же живая. Не стоит ломать человеку жизнь». Даже родители часто не готовы услышать информацию о насилии, потому что боятся сами, не знают, что делать, и занимают избегающую позицию.

Но важно помнить, что дети не виноваты в совершенном над ними насилии. Риторика о том, что «ребенок спровоцировал насильника», недопустима.

Специалисты благотворительной организации «Тебе поверят» оказывают бесплатную психологическую и юридическую помощь людям, пережившим сексуализированное насилие в детстве. Активно занимаются профилактикой насилия, чтобы защитить детей и сделать общество безопаснее.

Кроме этого, на базе ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр № 1» (улица Седова, 31) функционирует специализированное стационарное

отделение для детей, пострадавших от жестокого обращения, рассчитанное на 21 койко-место. Для проведения реабилитационной работы в учреждении под каждого ребенка формируется команда специалистов различного профиля.

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