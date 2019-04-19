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Владимир Путин сделает подарок на 100-летний юбилей Тульского художественного музея

Владимир Путин сделает подарок на 100-летний юбилей Тульского художественного музея

Алексей Дюмин рассказал, что президент России готов подарить музею долгожданное фондохранилище.

Президент России Владимир Путин подарит Тульскому художественному музею современное фондохранилище. Подарок приурочен к 100-летнему юбилею, который музей отпразднует в 2019 году. Радостную новость сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с работниками культуры в Богородицке.

Новое строение будет отвечать всем требованиям хранения ценных экспонатов, и позволит сохранить коллекцию для потомков. По словам руководителей музея, строительства фондохранилища они ждали долгие годы. Сейчас музейных помещений не хватает на то, чтобы хранить всю коллекцию в должных условиях с соблюдением климатического режима.

– Мы были в восторге, когда услышали о таком решении, – рассказала Марина Кузина, первый заместитель генерального директора ГУК ТО «Обьединение «Историко-краеведческий и художественный музей». – Коллекция нашего музея насчитывает 25 000 экспонатов. И мы давно нуждались в фондохранилище, обращались за помощью в строительстве к властям. Многие приезжали, признавали, что здание необходимо, а сейчас наконец-то вопрос реально решился.

Алексей Дюмин приходил на открытие нашего музея и был удивлён, что в Тульской области есть такая коллекция. Нам приятно, что он действительно проникся нашими проблемами.

После происшествия с кражей картины из Третьяковской галереи губернатор сразу же устроил нам встречу с Росгвардией, на которой мы смогли обсудить вопросы безопасности экспонатов. Также он помогает нам установить систему, которая позволит соединить особенно ценные экспонаты напрямую с пультом охраны. На это нам выделили уже 7,5 млн рублей.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 21:47 −5
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