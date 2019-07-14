Как в Туле продвигается строительство второй очереди Восточного обвода

Фото: https://тульский-кремль.рф.

В Туле продолжается строительство второй очереди Восточного обвода. Работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты.

На сегодняшний день выполнена геодезическая разбивка трассы, вырублены кустарники и деревья и снят растительный слой на участках строительства.

В настоящее время ведутся работы по устройству ливневой канализации, строится временный съезд и дорога для подъезда к опорам строящегося моста.

На одном из участков идет выборка торфа и илистого грунта. После лабораторных испытаний и заключений строительного контроля будет дополнительно отсыпано коло 1000 кубометров песка, что позволит стабилизировать земляное полотно и исключить в дальнейшем просадки и оползни.



На время строительства доступ к домам ЖК «Времена года», который находится неподалеку, перекрываться не будет. Также останется доступ к парку «Патриот-Тула».

Отметим, что при строительстве моста через реку Упу будет закрыт проход по водному объекту для маломерных судов. Конкретная дата закрытия будет объявлена заранее. Для этого подрядчик отправит в ГИМС соответствующее письмо.



Длина второй очереди – 1906 метров, 225,10 из них – длина моста.