Овечкин-дом в Овечкином проулке: нашли корни прославленного хоккеиста в Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

Экскурсию по местам, связанным с вероятной историей семьи знаменитого хоккеиста, нам проводит бывший глава поселка Виктор Андреев.

Как он рассказывает, его дед купил этот дом у прадеда Овечкина в апреле 1941 года, о чем даже сохранились документы. В мае они уже переехали в дом всей семьей. В этом доме родился и он сам.

— Дом сейчас разделен на две семьи, — рассказывает Виктор Васильевич. — Когда дед разошелся с мачехой моей мамы, его поделили. Одну половину он оставил ей, а в другой жили мы. Свою часть он оформил на мою маму. Эту часть дома мы когда-то продали, и она сейчас нежилая.

Дому на вид очень много лет. Видна кладка из старого кирпича. Когда-то была тут бревенчатая пристройка, но она давно сгорела.

— Мои дядьки, братья мамы, с войны, которую они прошли с первого до последнего дня, вернулись именно сюда, в этот дом. С мачехой жить не захотели, дед тогда сказал: «Идите ко мне», — рассказывает Виктор Андреев.

— Долго они вместе с соседом «отмокали» после той войны, мама на них за это сильно ругалась. Что есть то есть: из песни слова не выкинешь. Вот лиственница, которая стоит у забора, уже огромная вымахала, ее как раз сажали мои дядьки. Сирень вот эту посадили они. Здесь у нас был погреб, еще от Овечкиных. А вот там держали скотину — у нас была корова и поросенок.

— После того как дом продали, Овечкины уехали в Белоруссию. А в селе, как мы понимаем, про всех своих односельчан и знают, и помнят. Всегда, конечно, есть вероятность того, что это простое совпадение. Но слишком их, совпадений, много, — считает Виктор Андреев. — Один момент — Овечкины уехали в Белоруссию, а второй, я специально узнавал, — в футбольном «Динамо» кроме Михаила Викторовича, отца Александра, других Овечкиных не было. Мой брат Генка, он ровесник Михаила Овечкина, занимался велоспортом. Приезжал со сборов, рассказывал, что Овечкины всё хотят приехать на родину, посмотреть, где они жили.

Есть в Обидимо свой историк — Валентин Алентьев, настоящая местная знаменитость. Он в том числе занимается и родословной Овечкиных. Достоверно пока установил по записям в церковных книгах родословную до 1904 года. Далее запросы сделал, ждет пока их подтверждения. Но уже точно можно сказать, что Овечкины жили в Обидимо не одну сотню лет.

Овечкин-дом покупался у прадеда знаменитого хоккеиста — Александра Никитовича Овечкина. Его сын, соответ-ственно, был Виктором Александровичем, а отец всем нам известного Овечкина — Михаилом Викторовичем.

— Об этом было известно давно, — говорит Виктор Андреев. — Просто я особо не говорил. Это сейчас все стали говорить об Овечкине. Показалось интересным об этом рассказать.

Из общедоступных источников об отце хоккеиста Михаиле Овечкине известно не очень много. Пишут, например, что он был открытым, добрым и компанейским человеком.

Родился в рабочей семье в 1951 году, то есть через десять лет после того, как его отец уехал из Обидимо; если, конечно, речь об одних и тех же Овечкиных. Как и большинство сверстников, увлекался различными видами спорта и часто играл вместе с ребятами во дворе. После окончания десятилетки поступил в Белорусский национальный технический университет. Именно в этот период заявил о себе и как перспективный футболист. Не только играл, но и тренировал сборную университета. И хотя в Минске было свое «Динамо», его позвали играть в Москву.

Однако карьера профессионального спортсмена не сложилась. Получил травму, сделал неудачную операцию, на том пришлось закончить. Отслужил срочную службу в Нижнем Новгороде, тогда в городе Горьком, и стал работать детским тренером. Фактически и у знаменитого сына он тоже первый тренер. Александр Овечкин играл в футбол и, говорят, очень даже хорошо. Впрочем, так же, как и в баскетбол — все ж таки мама двукратная олимпий-ская чемпионка по баскетболу. А еще плавал, играл в теннис.

«Мой отец был спортсменом, моя мать была великим спортсменом, так как же я мог не стать спортсменом?» — цитирует Александра Овечкина официальный сайт истории «Динамо».

Победил в итоге хоккей. В официальной биографии Александра Овечкина рассказывается, что в хоккейную секцию он пришел в восемь лет. Его привел Сергей, один из старших братьев. Родители были против хоккея, считали этот вид спорта слишком травмоопасным.

Михаил Викторович воспитал одного из величайших спортсменов всех времен. Ради сына он досрочно завершил тренерскую деятельность, стал для него учителем, другом и главным болельщиком. Он ушел из жизни в 2023 году после болезни.

Едем на местное старое кладбище, где, по воспоминаниям, сохранилось захоронение Овечкиных. Чуть в стороне стоит величественный храм Рождества Пресвятой Богородицы из красного кирпича. По местному преданию, строителем храма был один из начальников сторожевого отряда, квартировавшего около села Обидимо. Предположительно, он был построен в конце XVII или в начале XVIII столетия.

В советское время, конечно, оказался в запустении и стоял бесхозным. По рассказу Виктора Андреева, когда в девяностые велись работы по подводу газопровода, удалось в качестве компенсации добиться того, чтобы на храме хотя бы заделали перекрытия и он перестал течь. Сейчас церковь пребывает в состоянии перманентного ремонта, вся заставлена строительными лесами. Но и службы здесь тоже проходят, храм считается действующим.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы для нас ориентир. По детским воспоминаниям Виктора Андреева, могила Овечкиных находилась прямо напротив. Однако где именно — уже сложно вспомнить, он не был здесь несколько десятилетий. Виктор Васильевич описал захоронение достаточно зримо: большой старинный саркофаг, на котором старинной славянской вязью написано «Овечкин».

— Я почему запомнил, — говорит он, — мне, школьнику, фамилия Овечкин тогда казалась смешной. Сама могила была на краю кладбища.

Ищем однако очень долго. Вроде и край, а никаких остатков старых захоронений нет. Да и вести поиски непросто — вокруг заросли некошеной травы. Наконец, переходим чуть в сторону и действительно натыкаемся на старинный саркофаг. То место, которое когда-то было с краю, теперь уже среди других, сравнительно свежих захоронений. Правда, уже имеет совсем другой вид, не такой, как помнился.

Под тяжестью собственного веса саркофаг совсем ушел в землю. Да и надпись сверху уже не разобрать, даже когда отчистили всю налипшую землю с плиты. Все-таки время берет свое.

— По моим воспоминаниям, это именно то захоронение, — уверен Виктор Андреев. — Помните, я еще говорил, что оно находится ровно напротив храма? Так и получается. И расположено по старинному обряду — ногами ровно на восток.

Вот такая получилась история о поисках утраченного. Так это или нет, но Овечкин-дом в селе Обидимо есть, и стоит он именно в Овечкином переулке.