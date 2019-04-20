Алексей Дюмин предложил партии власти работать на субботнике дольше всех

фото пресс-службы правительства Тульской области.

И показал личным примером, как надо работать.

Сегодня в Туле и области проходит второй весенний субботник. Губернатор Алексей Дюмин вместе с членами правительства принял активное участие в наведении порядка в Рогожинском парке. Вместе с ними работы в парке проводили члены и сторонники партии «Единая Россия».

По приезду глава региона пообщался с секретарем регионального отделения «Единой России» Николаем Воробьевым.

Воробьев: Вы призвали всех принять участие в субботниках и «Единая Россия» вторую неделю активно выходит на генеральную уборку. Сегодня в субботнике принимают участие около 7000 человек. Сторонники партии работают на территории всей области.

Дюмин: А депутаты?

Воробьев: И депутаты Тульской областной, городской и Государственной думы.

Дюмин: А где работают?

Воробьев: В городе Туле...

Дюмин: Все работают?

Воробьев: Два в Туле, один на Партизанской поляне, другой в Центральном парке. Отчеты присылают.

Дюмин: Нам отчеты не нужны, нужны результаты.

Воробьев: Результаты есть. Очень приятно, что стала молодежь принимать участие...

Дюмин: А остальные где?

Воробьев: Один депутат находится на лечении. Игорь Панченко в Алексине.

Дюмин: Какой объем работы?

Воробьев: Сегодня с самого утра мы находимся здесь, в Рогожинском парке. Привели в порядок газоны, сгребли старые ветки и листву, подмели все дороги, приводим в порядок мемориальные объекты, воинские захоронения.

Дюмин: Во сколько вышли?

Воробьев: В 9 утра.

Дюмин: До сколько планируете работать?

Воробьев: До 14.00

Дюмин: Я предлагаю в 14.00 организовать полевую кухню, сделать перерыв на обед, а затем продолжить работать до 17.00 в ударном темпе. Потому что работа хорошая, свежий воздух. Я смотрю на вашу физическую форму, ваш настрой...

Воробьев: Каша с тушенкой...

Дюмин: Да, каша с тушенкой. И поработайте хорошо до 17.00, подышите свежим воздухом и наведите порядок в нашем регионе.

Общественности глава региона предложил проконтролировать работу сторонников партии «Единой России».

Сам, кстати, Алексей Дюмин принял активное участие в субботнике: стоя подъемнике, опиливал деревья в парке, а после распиливал их на части.