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Соревнования по конкуру и открытый микрофон: выходные в Туле

Соревнования по конкуру и открытый микрофон: выходные в Туле

А еще уникальное Grand Parody Show «История КИНО» и выставка собак — в нашем обзоре выходных.

История КИНО

Когда: 22 июня, воскресенье, 19.30.
Где: Авторский музыкальный бар «Градов music bar».
 

История КИНО

22 июня в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит уникальное Grand Parody Show — «История КИНО».

 

Соревнования по конкуру

Когда: 21 июня, суббота, 10.00.
Где: Конно-спортивный комплекс «Грумант».
 

Соревнования по конкуру

21 июня в конно-спортивном комплексе «Грумант» состоятся соревнования по конкуру.

 

Выставка собак

Когда: 22 июня, воскресенье, 9.00.
Где: Спорткомплекс «Патриот» (Одоевское шоссе, 118, Тула).
 

Выставка собак

22 июня в спорткомплексе «Патриот» пройдет выставка собак.

 

Свет Победы

Когда: 21 июня, суббота, 21.00.
Где:  Ул. 9 Мая, 1.
 

Свет Победы

21 июня на здании по адресу ул. 9 Мая, 1 зрители смогут увидеть проекции, рассказывающие о Великой Отечественной войне и вкладе Тулы в общую Победу.

 

Открытый микрофон

Когда: 20 июня, пятница, 20.00.
Где: кафе «Суп с котом».
 

Открытый микрофон

20 июня в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».


Большая программа ко Дню России по ссылке.

а что в кино?

Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.
 

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Автор:
вчера, в 14:54 0
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