Соревнования по конкуру и открытый микрофон: выходные в Туле

История КИНО
Где: Авторский музыкальный бар «Градов music bar».
22 июня в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит уникальное Grand Parody Show — «История КИНО».
Соревнования по конкуру
Где: Конно-спортивный комплекс «Грумант».
21 июня в конно-спортивном комплексе «Грумант» состоятся соревнования по конкуру.
Выставка собак
Где: Спорткомплекс «Патриот» (Одоевское шоссе, 118, Тула).
22 июня в спорткомплексе «Патриот» пройдет выставка собак.
Свет Победы
Где: Ул. 9 Мая, 1.
21 июня на здании по адресу ул. 9 Мая, 1 зрители смогут увидеть проекции, рассказывающие о Великой Отечественной войне и вкладе Тулы в общую Победу.
Открытый микрофон
Где: кафе «Суп с котом».
20 июня в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Большая программа ко Дню России по ссылке.