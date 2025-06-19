Электросамокаты в Туле: инструкция по применению

Фото Алексея Пирязева.

Где можно кататься в Туле, а где — нет? Какая скорость разрешена на самокатах? Что грозит за нарушение? Спросили ГАИ, администрацию и правительство. Публикуем полный гайд по ПДД для средств индивидуальной мобильности.

Почему самокатчики попали в опалу

За самокатчиков в Туле взялись всерьез: с начала этого года запретили кататься сначала в историческом центре Тулы, потом — во всех тульских парках. Ограничения касаются как арендованных (операторы исключили из обслуживания эти территории и принудительно снизили скорость там, где нужно), так и частных электросамокатов и прочих СИМ.

Причиной таких нововведений стали сами самокатчики и жалобы на них. Только с начала года таких обращений от туляков поступило более сотни.

А число ДТП с самокатчиками по сравнению с прошлым годом выросло вдвое: в них пострадало более 40 человек.

Myslo вместе с ГАИ, правительством и администрацией расскажет о правилах пользования электросамокатами, моноколесами и другими средствами передвижения. Ответим на важные вопросы.

Что такое СИМ?

В марте 2023 года вступили в силу поправки в ПДД, которые придали средствам индивидуальной мобильности официальный статус. Теперь это регулируемое законом средство передвижения.

В ПДД сказано: «Средство индивидуальной мобильности (СИМ) — это транспортное средство, имеющее одно или несколько колёс (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства)» (ПДД РФ, ст. 1 — общие положения, п. 1.2).

СИМ могут называться только электрические устройства.

Роликовые коньки, обычные самокаты и скейтборды — это не СИМ, и человек, использующий эти средства передвижения, должен подчиняться правилам для пешеходов.

Для управления СИМ водительское удостоверение не нужно. Но если мощность электродвигателя превышает 250 Ватт, то это уже мопед, а следовательно, нужны права категории «М».

Как ездить на СИМ по правилам?

Важные принципы:

Один самокат — один человек! За езду вдвоем или втроем штрафует и ГАИ, и оператор.

Дети до 7 лет могут кататься на частных СИМ только под присмотром взрослых. Кикшеринг и вовсе запрещает передачу самокатов несовершеннолетним.

Ездить можно только трезвым: пьяное вождение запрещено!

По пешеходному переходу — только спешившись.

Где в Туле можно кататься, а где — нельзя?

СИМ запрещены:

на территории Тульского кремля,

Кремлевского сада,

улицы Металлистов,

Казанской набережной,

площади Ленина,

во всех парках культуры и отдыха Тулы.

В остальных местах передвигаться на СИМ можно только на разрешенных территориях.

Водителям старше 14 лет можно ехать (с 14 до 18 лет — только на личном СИМ, так как кикшеринг запрещает езду несовершеннолетним, с 18 лет — на личном или арендованном СИМ):

в пешеходной зоне — если масса СИМ не превышает 35 кг,

— если масса СИМ не превышает 35 кг, по тротуару, пешеходной дорожке — если масса СИМ не превышает 35 кг и при соблюдении одного из следующих условий: нет велосипедной и велопешеходной дорожки, полосы для велосипедистов, или отсутствует возможность двигаться по ним; если водитель СИМ сопровождает ребенка до 14 лет на СИМ или велосипеде.

— если масса СИМ не превышает 35 кг и при соблюдении одного из следующих условий: нет велосипедной и велопешеходной дорожки, полосы для велосипедистов, или отсутствует возможность двигаться по ним; если водитель СИМ сопровождает ребенка до 14 лет на СИМ или велосипеде. по обочине — если нет велосипедной и велопешеходной дорожки, полосы для велосипедистов, тротуара, пешеходной дорожки, либо отсутствует возможность двигаться по ним;

— если нет велосипедной и велопешеходной дорожки, полосы для велосипедистов, тротуара, пешеходной дорожки, либо отсутствует возможность двигаться по ним; по правому краю проезжей части дороги при соблюдении одновременно следующих условий: нет вело- или велопешеходной дорожки, полосы для велосипедистов, тротуара, пешеходной дорожки, обочины, или нет возможности двигаться по ним; на дороге разрешено движение со скоростью не более 60 км/ч, а также движение велосипедов; если СИМ оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой (фонарем) белого цвета спереди.

Водителям СИМ от 7 до 14 лет можно передвигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Детям на СИМ до 7 лет можно ехать только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов) в пределах пешеходных зон. И только в сопровождении взрослых.

С какой скоростью ехать?

В Тульской области введено ограничение скорости 20 км/ч для всех средств индивидуальной мобильности. Но есть и особые зоны: на Красноармейском проспекте, проспекте Ленина, улицах Советской, Октябрьской, Ложевой, Кирова и Кутузова нельзя разгоняться более 15 км/ч.

Правила использования СИМ удобно полистать в виде карточек. Смотрим:

Какая ответственность предусмотрена для самокатчиков?

Ответственность за нарушение правил дорожного движения на СИМ зависит от ситуации. Протоколы об административном правонарушении в соответствии с КоАП вправе составлять и рассматривать должностные лица органов внутренних дел.

Административная ответственность

Основная статья, предусмотренная в КоАП РФ для самокатчиков и других людей на СИМ, это ст. 12.29 «Нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения».

Не спешился на пешеходном переходе или нарушил правила перевозки пассажиров (ехали вдвоем или даже втроем на одном самокате)— штраф 800 рублей .

. То же нарушение в состоянии опьянения — штраф 1000-1500 рублей.

За движение под знак 3.35 «Движение на СИМ запрещено» применяется ст. 12.16 КоАП РФ (за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками) — штраф 750 рублей или предупреждение.

В случае ДТП, если нарушение повлекло по неосторожности причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшего, применяется ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ. Штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.

За выезд на дорогу с ограничением скорости 60 км/ч (если в населенном пункте есть велодорожки и тротуары) применятся ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ. Штраф 1000 рублей.

Кроме ответственности по КоАП РФ, самокатчика могут привлечь к ответственности за нарушение Правил благоустройства по Закону «Об административных правонарушениях в Тульской области» (ст. 8.11-2). Штраф от 2500 до 5000 тыс. руб.

Уголовная ответственность

Если водитель СИМ причинит тяжкий вред здоровью окружающих, в зависимости от наличия или отсутствия отягчающих обстоятельств, например когда водитель был пьян или покинул место ДТП, санкции по ст. 268 УК РФ могут быть следующими: принудительные работы до 2 лет, ограничение свободы до 3 лет, лишение свободы до 2 лет или арест до 4 месяцев.

За управление СИМ детьми до 16 лет привлекаются их законные представители за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ грозит предупреждение или штраф 500 рублей.

Как штрафуют пользователей сами операторы кикшеринга?

Штрафы за нарушение ПДД для самокатчиков незначительны — предупреждения, некрупные штрафы. Поэтому операторы кикшеринга со своей стороны ужесточили наказания, предусмотрев штрафы от 500 рублей до 100 тысяч рублей с блокировкой аккаунтов.

Нарушение WOOSH ЯНДЕКС GO МТС ЮРЕНТ Нарушение правил парковки 500 руб. 500 руб. 500 руб. Передача управления

несовершеннолетним 30 000 руб. и блокировка 100 000 руб. и блокировка 30 000 руб. и блокировка Неспешивание на пешеходном переходе 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб. Движение в неположенном месте 5000 руб. 5000 руб. 5000 руб. Перевозка грузов, животных. Использование самоката как буксира 5000 руб. 5000 руб. 5000 руб. Езда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 100 000 руб. и блокировка 150 000 руб. и блокировка 100 000 руб. и блокировка Езда вдвоем 5000 руб. 3000 руб. (6000 руб. за троих) 5000 руб. Инцидент по вине пользователя, повлекший причинение вреда здоровью третьих лиц 30 000 — 100 000 руб. (в случае смерти) и блокировка 30 000 — 100 000 руб. (в случае смерти) и блокировка 30 000 — 100 000 руб. (в случае смерти) и блокировка

Как пожаловаться на самокатчика-нарушителя?

О нарушениях можно сообщить через чат-бот в Telegram «Самокаты: общественный контроль» @Samokat_ru_bot.

О чем можно написать: о неправильной парковке, поездках вдвоем, детях на арендованных электросамокатах, о нарушениях ПДД.

Алгоритм:

Запустить бот. Выбрать страну и город, в котором произошло нарушение. Указать кикшеринговую компанию и тип нарушения. Добавить адрес и время нарушения. При наличии прикрепить фото и видео (в части неправильной парковки достаточно указать место, где брошен самокат или наблюдается перегруженность стоянки).

Жалоба поступит на проверку оператору. Если арендатор СИМ действительно нарушил правила, его накажут штрафом или заблокируют аккаунт без возможности восстановления.