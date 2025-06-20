20 июня: Мозаика McDonald’s в Риме и необычный мебельный артефакт

Доброе утро! Выбираем развлечения на выходные и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле возможен небольшой дождь и до +18 градусов, в субботу чуть потеплеет до +19 градусов. В воскресенье ожидается так же дождь и +18.

В центре Рима появилась необычная реклама от McDonald’s — мозаика в древнеримском стиле, изображающая римлян, наслаждающихся бургерами и картошкой фри.

С одной стороны, часть общественности восприняла новую рекламу как безобидную шутку, отражающую современные привычки потребления. Однако другая сторона считает, что использование элементов культурного наследия в коммерческих целях является неуважением к истории и традициям Рима.

Профессор археологии Пьер Маттео Бароне прокомментировал ситуацию, назвав мозаичный проект «ироничной метафорой потребления». Он отметил, что данная реклама скорее развлекает зрителей, чем оскорбляет их чувства. По его мнению, такие креативные подходы могут быть способом привлечения внимания к вопросам потребительства в современном обществе.

И для хорошего настроения слушаем Paramore: Decode/

Дизайн-бюро Industriart представило свою новую работу — комод «Копейка», выполненный за 250 тысяч рублей. Этот необычный предмет мебели привлекает внимание не только своим оригинальным дизайном, но и уникальными материалами.

Комод создан вручную из настоящих дверей легендарного автомобиля ВАЗ-2101, что делает его не просто мебелью, а настоящим произведением искусства. Благодаря использованию автомобильных деталей, дверьми комода можно хлопать с особым удовольствием — они способны выдержать любые нагрузки и подарить ощущение ностальгии.

На данный момент комод «Копейка» выпущен в единственном экземпляре, что делает его настоящей находкой для коллекционеров и ценителей уникального дизайна. Однако, для тех, кто мечтает о подобной мебели, есть возможность заказать создание дополнительных «Копеек» по индивидуальному спецзаказу.

В нашем фотоподборке мы представляем удивительных аксолотлей — амфибий, которые покоряют сердца людей своим необычным внешним видом и удивительными способностями. Эти милые создания, обитающие в пресных водах Мексики, известны своими яркими цветами и характерными жабрами, напоминающими цветы.

Милого настроения!