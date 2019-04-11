3 года особой экономической зоне Узловая: первые результаты

Фото Алексея Пирязева.

11 апреля состоялся пресс-тур в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Узловая». Повод вполне приятный – 3 года, как она была создана в регионе с легкой руки губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

ОЭЗ «Узловая» – одна из самых молодых в РФ, она была создана 14 апреля 2016 года по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Общая площадь зоны – 471,5 га, расположена в 180 км от Москвы, имеет удобную логистику и развитую инфраструктуру.

Нам показали инфраструктуру ОЭЗ и три действующих предприятия-резидента: ООО «Энгельсспецтрубмаш», ООО «АгроГриб» и ООО «АрнестМеталлПак».

Но для начала заместитель председателя правительства – министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин рассказал, что сделано за эти три года.

– В ОЭЗ «Узловая» уже зарегистрировано 11 компаний-резидентов, взявших на себя обязательства инвестировать до 2021 года более 15 млрд руб. Из них три предприятия уже приступили к выпуску продукции. Остальные находятся в активной стадии проектирования и заходят на строительные площадки. Из 11 резидентов ОЭЗ «Узловая» 45% выпускают импортозамещающую продукцию, а 55% – экспортоориентированную. Кстати, сейчас в Тульской области экспорт в три раза превышает импорт.

До ОЭЗ «Узловая» от площади Ленина в Туле около часа езды. От трассы непосредственно к резидентам ведет дорога-бетонка из аэродромных плит – чтобы выдержала нагрузки строительной техники и машин с готовой продукцией.

Первой точкой тура стало предприятие ООО «АгроГриб».

Соглашение о строительстве этого предприятия в ОЭЗ «Узловая» подписали в 2016 году на Международном инвестиционном форуме в Сочи губернатор Тульской области Алексей Дюмин и гендиректор ООО «Агро-Инвест» Алексей Сошников. А 25 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие первой очереди нового предприятия.

«АгроГриб» занимает 70 га. На этой территории располагаются две фермы выращивания, цеха фасовки и сооружения, где готовится компост.

Кстати, его готовят из отходов производства местных сельхозпредприятий – соломы, куриного помета и мела.

Эдуард Повельев, директор по производству компании «АгроГриб»:

– Мы выращиваем шампиньоны. Первую партию произвели в ноябре 2018 года. В феврале 2019 года поставили в торговые сети 200 т, а в марте уже 500 т. К маю мы выйдем на плановые показатели – 1000 т грибов в месяц.

Пока запущена первая очередь предприятия, в планах – строительство второй очереди, чтобы стать грибной фермой №1 в стране и по объему, и по качеству продукции. С запуском второй очереди «АгроГриб» будет выращивать до 25 000 тонн грибов в год.

По словам Эдуарда Повельева, у предприятия есть только одна проблема – нехватка персонала.

Сейчас на «АгроГрибе» работают около 700 человек, непосредственно на сборке грибов работает ежедневно 200 человек. А нужно около 300.

– У нас работают узловчане, жители близлежащих населенных пунктов, планируем возить персонал и из Тулы. Конечно, мы обучаем своих сотрудников. График работы – пятидневный, выходные скользящие, ведь грибам не скажешь «не расти в выходной». Приглашаем всех желающих к нам на предприятие. Зарплата сдельная. Норма сбора – 25 кг грибов в час. У нас есть сборщики, зарабатывающие в месяц до 70 тысяч рублей.

Как оказалось, самые лучшие сборщики грибов – женщины среднего возраста, 35+, у мужчин так не получается.

Чтобы попасть на ферму, пришлось надевать бахилы, халаты и шапочки – почти как в операционную. Это обеспечивает чистоту производства и защиту грибов от всяких болезней. Никаких химикатов тут не используют, и, говорят, шампиньоны можно есть даже сырыми.

Сама ферма – помещение без окон, довольно прохладное, ярусами расположены грибницы. Площадь каждой фермы – 965 кв. м (считается по поверхности компоста).

– Я из Узловой, работаю тут с самого открытия производства – уже пять месяцев, – рассказала сборщица Виктория Лазуткина. – Работа нравится, спокойная, тихая. У меня получаются очень хорошие грядки – от этого зависит урожайность, ну и, в конечном счете, зарплата.

– Работаю на «АгроГрибе» четыре месяца, на линии фасовки. Езжу на работу из Узловой. Как работа? Ну, деньги легко не достаются, но меня всё устраивает – и условия, и зарплата. И грибы очень люблю. У нас очень вкусные шампиньоны! – рассказала Елена Кулыгина.

Директор по компостному производству Игорь Трошин приехал на «АгроГриб» из Подмосковья и работает здесь с самого основания предприятия:

– Пока мы выращиваем белые шампиньоны, но совсем скоро появятся и королевские, коричневые. Уже заложены грядки, в конце апреля соберем первый урожай. В Европе, например, половина рынка грибов – это королевские шампиньоны.

Весь производственный цикл по выращиванию грибов занимает 35 дней. После закладки компоста его заражают мицелием (в простонародье – грибница), и на 17-й день появляются первые шампиньоны. В течение пяти дней их собирают. Затем перерыв 2-3 дня. Появляется вторая волна грибов. Собирают грибы по очереди – сначала большие, потом маленькие. После сбора второй очереди урожая компост отправляется на переработку. Можно дождаться и третьей волны, но производительность грядки сильно падает. К слову, мицелий на «АгроГрибе» используют иностранный.

С фермы выращивания грибы поступают в цех фасовки, где сборщики упаковывают шампиньоны под конкретные заказы.

На автоматической линии грибы сортируют таким образом, чтобы в упаковке был определенный вес продукции. Указано 250 г – значит, должно быть 250 г!

Узловские шампиньоны поступают в торговые сети Москвы и Петербурга, есть они и в магазинах Тульской области.

Игорь Трошин рассказал, как правильно выбирать шампиньоны. И большие, и маленькие грибы одинаковы на вкус. На прилавки магазинов они всегда попадают с закрытыми шляпками. При этом в естественной природе шляпка грибов неминуемо раскрывается – он продолжает расти даже сорванным. Чтобы шляпки не раскрылись и шампиньон попал в магазин в привычном нам виде, сразу после удаления гриба из грибницы его охлаждают. Для этого на предприятии есть специальная холодильная камера.

Гендиректор «АгроГриб» Алексей Курбанов:

– Самое вкусное, что можно сделать из шампиньонов, на мой взгляд, это грибной жюльен в самом шампиньоне, в его шляпке. А еще вкусный получается плов с шампиньонами.

Из ООО «АгроГриб» мы переехали на завод по производству жестяных аэрозольных баллонов «Арнест МеталлПак».

Он стал третьим производством в особой экономической зоне «Узловая» и заработал буквально на днях, 28 марта 2019 года. Соглашение о реализации этого проекта также было подписано на инвестфоруме в Сочи в 2016 году.

– Мы производим аэрозольные баллоны. Пока запущена первая линия, и мы производим первые опытные партии – 50 тысяч баллонов в сутки. На подходе еще две и машина печати. Будет полный цикл производства аэрозольных баллонов и комплектующих к ним. К июню мы планируем выйти на номинальную мощность, – рассказал Алексей Поповкин, замдиректора завода «Арнест МеталлПак». – Мы очень рады, что вошли в состав ОЭЗ «Узловая». Поддержку получаем и от администрации Узловой, и от правительства Тульской области, и от Корпорации развития.

На предприятии 127 рабочих мест, трудностей с персоналом, по словам директора, нет.

– Мы работаем с центром компетенций в рамках реализации нацпроекта по производительности труда, – сказал Алексей Поповкин.

– Я занимаюсь монтажом вентиляции в цехе, это важно на производстве. Сам из Узловой, тружусь тут с сентября, хорошая зарплата, условия работы, да и добираться легко – 20 минут, и я на работе, тем более что бензин нам оплачивает предприятие, – рассказал Павел Журавлев.

Баллоны будут поставлять в Россию и за рубеж. Уже есть контракт с шотландской компанией, в ближайших планах – выход на европейский рынок. Этому, по словам замдиректора, очень способствует статус резидента ОЭЗ.

– Вторая очередь – это наполнение баллонов аэрозолями, то есть фактически на этой площадке будет реализован полный цикл аэрозольных баллонов. Вторую очередь мы планируем закончить в декабре 2020 года, – пояснил Алексей Поповкин.

Заключительная точка тура – ООО «Энгельсспецтрубмаш».

Это тоже инвестпроект Сочинского форума – 2016. И, кстати, первый резидент ОЭЗ. Завод торжественно запустили в декабре 2017 года.

За строгим названием «производство гибких насосно-компрессорных труб» кроется на самом деле уникальное предприятие.

Максим Зубов, гендиректор ООО «Энгельсспецтрубмаш», рассказал, в чем уникальность продукции предприятия:

– Длина трубы – она называется колтюбинговая – составляет от 1,5 до 6 км, диаметр труб от 25,4 мм, толщина стенки 3-4 мм. И используется она в нефтегазовой отрасли для геофизических исследований, ремонта и бурения, гидроразрыва пластов и проч. Мы единственное в России предприятие, которое производит такие трубы. А всего в мире их пять – три в Америке, два в Китае. И вот мы шестые. Сейчас мы производим качественные трубы мирового уровня, не уступающие американским.

По словам Максима Зубова, всё оборудование на предприятии – американское, а заготовки металла для производства труд – французские.

Три поставки были от компании «Северсталь» – пока для опытных и экспериментальных работ. Возможно, в дальнейшем завод перейдет на российский металл.

Производственная мощность предприятия измеряется не в тоннах или километрах труб, а в… штуках катушек. Видели катушку с нитками? А теперь представьте, что катушка 6-метровая, а вместо ниток на нее намотана 6-километровая стальная труба диаметром 44 мм и толщиной стенки этой трубы 3-4 мм! Издали кажется, что это резиновый шлаг.

– Мы сейчас производим 300 катушек в год. Поставляем продукцию на все российские нефтегазовые предприятия, а также в ближнее зарубежье, – пояснил Максим Зубов.

На предприятии работают 70 человек, средний возраст – 30-35 лет. Обучают специалистов своими силами – в Туле, оказывается, нет профессионалов-трубников.

По словам гендиректора, компания получила мощную поддержку правительства Тульской области и Корпорации развития.

– Когда мы подбирали площадку для строительства, ОАЭ «Узловая» оказалась самым оптимальным вариантом. Во-первых, большие преимущества по налогам. Во-вторых, таможенные преференции, так как всё оборудование у нас иностранное. В-третьих, идеальная транспортная доступность – две федеральные трассы, близость к морским портам, например Новороссийску. Ну и самое главное – заинтересованность правительства региона и его главы, поддержка на всех стадиях реализации проекта.

Напомним, что за последние годы регион показывает только положительную динамику и рост инвестиций в основной капитал. Третий год подряд Тульская область входит в топ-5 регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В прошлом году в Тульской области внедрили 12 целевых моделей по улучшению инвест-климата – сокращение сроков подключения к сетям, регистрации предприятий и других административных процедур. По этим показателям область вошла в топ-13 лучших регионов РФ. Это гарантирует инвесторам в Тульской области наилучшие возможности для ведения бизнеса.

Для резидентов ОЭЗ «Узловая» ставка налога на прибыль в региональный бюджет снижена до 0% на 5 лет, с 5 до 10 лет – до 5%, свыше 10 лет – до 13,5%. На первые 10 лет резиденты освобождены от уплаты налога на имущество и транспорт и на 5 лет – от земельного налога. ОЭЗ «Узловая» – это свободная таможенная зона, где импортная пошлина и НДС на ввозимые товары составляют 0%.



По инициативе губернатора в Тульскую областную Думу внесен законопроект, который предлагает увеличить льготные налоговые периоды для региональных ставок: нулевая ставка – до 10 лет, с 10 до 15 лет – 5%, а свыше 15 лет – 13,5%. Закон принят в первом чтении. До конца весенней сессии его должны принять в окончательном виде. А действовать он будет с 1 января 2019 года. И это не опечатка!